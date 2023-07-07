Тиждень масових заворушень у Франції: збитки, вплив на туризм та інтереси Кремля

ГЛОБАЛЬНІ НАСЛІДКИ

Після тижня масових заворушень Франція вже підбиває певні підсумки, і вони невтішні. Суспільна думка щодо питань мігрантів та релігії вкрай чутлива, спровокувати новий вибух може найменша іскра. Постраждала туристична сфера. А загальні фінансові втрати сягнули дев'ятизначної позначки.

Президент Макрон 4 червня провів у Єлисейському палаці зустріч з мерами більш ніж 200 комун, які постраждали від заворушень

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Про це, зокрема, пише Le Figaro. Збитки від масових заворушень у Франції, які спалахнули після вбивства поліціянтом 17-річного алжирського студента, можуть перевищити наслідки заворушень 2008-го та кризи «жовтих жилетів». Про остаточні цифри говорити поки рано, але перші прогнози вже є. Та, зокрема, голова спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє вважає, що загальні втрати становитимуть не менше ніж мільярд євро.

«Повністю розграбовано понад 12 торгових центрів, 200 супермаркетів, знищено 300 банківських відділень, постраждало 250 тютюнових лавок... Усе було вкрадено, навіть касові апарати», — сказав він у інтерв'ю для Le Parisien.

Заворушення у Франції REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Лише в одному Марселі було пограбовано понад чотири сотні підприємств, а це еквівалентно приблизно 100 мільйонам євро втрат для місцевих бізнесменів.

Окрім того, убивство юного парижанина алжирського походження та масовий бешкет опісля вкрай загострили й соціальну напругу у французькому суспільстві.

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Поки демонстранти, звинувачуючи копів у расизмі, громили міста, колишній речник штабу кандидата в президенти Франції Еріка Земмура Жан Мессіа почав збирати кошти для родини поліціянта, якого звинувачують у вбивстві. Мовляв, він просто виконував свою роботу і розплачується за це аж надто суворо. Пожертви від п'яти до 3000 євро, до слова, внесли десятки тисяч французів.

Перший секретар Соціалістичної партії Олів’є Фор закликав терміново припинити збирання коштів, бо це підживлює розлом у французькому суспільстві.

Vous hébergez une cagnotte de la honte @gofundme . Vous entretenez une fracture déjà béante en participant au soutien d’un policier mis en examen pour homicide volontaire. Clôturez ! — Olivier Faure (@faureolivier) July 2, 2023

Напруга наростає ще й тому, що нинішня ситуація з міграційною політикою не лише у Франції, а й в ЄС загалом є досить непростою. Про це говорить колишній надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь у Французькій Республіці, постійний представник Республіки Білорусь при ЮНЕСКО Павло Латушко:

— Це взагалі виклик сучасності. Це виклик для Європейського Союзу. Люди хочуть жити краще, хочуть жити краще, швидше. Хочуть жити сьогодні і не перебувати в процесі будівництва демократичних суспільств і свого добробуту. Дуже часто працює філософія, що простіше переїхати кудись. Там є високі стандарти, соціальні стандарти, стандарти життя кращі, робота, більш високооплачувана робота. Тому й мігранти прямують у ті країни, у яких просто ці стандарти набагато вищі. Це виклик, який має шукати спільно вся Європа. Неможливо його вирішувати окремо. З урахуванням того, що європейський простір не має кордонів, він не має бар'єрів. Але це, звісно, залежить, зокрема, і від національної політики кожної держави. Кожна держава повинна визначити в цій ситуації якісь принципи, стандарти, умови для того, щоб не провокувати в суспільствах тих криз, які виникли цими днями у Франції. Це серйозний виклик. Я думаю, що не тільки для Франції, а для багатьох країн членів Європейського Союзу.

Окрім того, суперечки також викликав і намір президента Франції Еммануеля Макрона обмежити доступ до соціальних мереж у разі масових заворушень. Про таку можливість він сказав, спілкуючись із мерами понад 200 муніципалітетів, які постраждали під час подій.

Еммануель Макрон AP - Daniel Cole

А в середу уряд Франції підтвердив, що планує призупинити роботу соцмереж, якщо колотнеча розпочнеться знову. Однак представники влади запевнили, що ці заходи залишатимуться тимчасовими та одноразовими.

«Наприклад, у вас є геолокація на певних платформах, що дозволяє молодим людям опинитися в певному місці, є інструкції, як підпалювати, тощо... Це публічні заклики до ненависті. І тут ви маєте повноваження призупинити це», — сказав речник французького уряду Олів'є Веран.

Заворушення у Франції. Протестувальники атакували будівлі, які представляють французьку державу REUTERS - JUAN MEDINA

Заворушення у Франції матимуть наслідки не лише всередині самої країни, а й зовні. Так вважає колишній надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь у Французькій Республіці Павло Латушко. На його думку, розіграти цю карту на свою користь може Кремль. Картини погромів, інформація про збитки та розхитування соціальної ситуації в одній із найуспішніших держав Європи може підживлювати російську пропаганду:

— Сьогодні пропаганда як російська, так і білоруська повернулися в радянський час. І будь-які подібні події, як, наприклад, безхатченки біля Білого дому, Єлисейського палацу або заворушення в якійсь із країн, розгін або припинення цих заворушень силами правопорядку, трактуватимуть як той факт, що в цих країнах не працює закон. Що в цих країнах переслідують громадянські права. Що в цих країнах дуже багато бідних людей, які не мають роботи... А ось Росія чи Білорусь — це країни, які процвітають, де дотримуються прав людини, де людина живе щасливо і безбідно. Це буде використовуватися із пропагандистською метою, безумовно.

Орієнтована така стратегія не лише на внутрішнього споживача РФ та РБ, а й, зокрема, на країни Африки.

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На думку Павла Латушка, російська пропаганда може просувати на тлі французьких заворушень свої наративи і в західному інформпросторі. МЗС РФ уже опублікувало заяву про те, що зброю, яку західні партнери передають Україні, використовують протестувальники у Франції. Щоправда, яка тут логіка і кому це потрібно, не пояснили. Латушко зауважує, що для пропагандистів головне, щоб слова «Захід», «зброя» і «Україна» звучали разом у негативному контексті.

«Головна мета сьогодні і Путіна, і Лукашенка полягає в тому, щоб західні країни припинили підтримувати Україну. Тому вони погрожують ядерною зброєю. Тому вони показують бідність у цих країнах і пов'язують цю бідність із проблемами в економіці. Через те, що економіка Європи працює на війну, що країни та уряди мають турбуватися про своїх громадян, а не те, щоб завершилася війна. Тому і це все розраховано на те, щоб у суспільствах європейських країн було менше підтримки України. Зараз триває величезна пропагандистська війна, інформаційна війна. І будь-які подібні факти трактуватимуться в інтересах Кремля», — резюмує Павло Латушко.