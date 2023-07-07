У Румуні створять центр навчання українських пілотів роботі з F-16

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Проєкт створення в Румунії центру підготовки пілотів для керування винищувачами F-16 вже обговорила Вища рада національної оборони країни. Передбачається, що ним зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники.

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Про це повідомили на офіційному сайті Вищої ради національної оборони Румунії. Зазначають, що навчальний хаб з підготовки пілотів буде створено разом з країнами-союзниками та компанією, яка розробляє винищувач F-16.

F-16 Fighting Falcon ASSOCIATED PRESS - Wally Santana

«Тут навчатимуть румунських пілотів, які керують літаками F-16, а згодом заклад буде відкритий для участі пілотів з країн-союзників і країн-партнерів НАТО, включно з Україною. Цей регіональний навчальний центр задовольнить потреби союзників і регіональних партнерів у підготовці, що позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера у сфері підготовки пілотів F-16, таким чином сприяючи підвищенню згуртованості, демонстрації єдності та зміцненню позиції стримування та оборони в Європі», — йдеться у тексті повідомлення.

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Окрім того, зазначають, що під час засідання обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Зокрема, наголосили, що цей саміт буде спрямований на зміцнення союзницьких зобов’язань щодо України, в тому числі шляхом досягнення вищого рівня взаємодії шляхом більш інтенсивного політичного діалогу та з позицій рівності.

НАТО © REUTERS / YVES HERMAN

«Румунія готова зробити свій внесок у союзницькі зусилля як з позиції приймаючої країни деяких багатонаціональних структур НАТО, так і додаючи 2,5% ВВП на оборону, починаючи з цього року. Саміт НАТО також буде спрямований на зміцнення союзницьких зобов’язань щодо України, в тому числі шляхом досягнення вищого рівня взаємодії шляхом більш інтенсивного політичного діалогу та з позицій рівності», — зауважують у Вищій раді національної оборони Румунії.