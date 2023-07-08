НЕ ЗАОХОЧУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що «не заохочує» використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. Аналогічну думку висловили і в Міноборони Іспанії.

Британія та Іспанія виступили проти використання касетних боєприпасів Україною

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Про це повідомляє Sky News.

За словами британського прем’єра, Сполучене Королівство входить до числа 123-х країн, які підписали Конвенцію, яка забороняє використання снарядів такого типу.

Водночас Сунак підкреслив, що країна продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з агресією РФ.

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та зовсім нещодавно зброю великої дальності», — сказав він.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не можна надсилати для допомоги України «ні в якому разі».

«Ні» касетним боєприпасам і «так» законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними снарядами», — заявила очільниця іспанського оборонного відомства.

Раніше ми повідомляли про те, що США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.