Едгарс Рінкевичс вступив на посаду президента Латвії

РАНІШЕ ОБІЙМАВ ПОСАДУ ГЛАВИ МЗС

Едгарс Рінкевичс, який багато років поспіль обіймав посаду глави МЗС Латвії склав присягу президента країни на урочистому засіданні Сейму.

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Про це повідомляє Delfi.

«Я присягаюся, що вся моя діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвійської держави та її населення. Я буду… дотримуватися Сатверсме Латвії (Конституція Латвії — ред.) та законів держави. Стосовно всіх я буду справедливий і обов'язки буду виконувати по совісті», — такий текст присяги виголосив із трибуни Сейму новообраний президент.

Потім політик завірив документ із текстом урочистої обіцянки своїм підписом.

Таким чином Рінкевичс став сьомим президентом країни, обраним після відновлення державної незалежності. Він вступив на цю посаду на наступні чотири роки. Його попередником з 8 липня 2019 року був Егілс Левітс.

До цього 11 років, 8 місяців та 11 днів Рінкевичс був незмінним міністром закордонних справ Латвії.