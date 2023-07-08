Саміт у Вільнюсі має надати конкретний зміст перспективі вступу України до НАТО — Катрін Колонна

ЕКСКЛЮЗИВ

Франція буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для забезпечення законного захисту її території та суверенітету. Про це в ексклюзивному інтерв'ю українській редакції RFI сказала міністерка закордонних справ Франції. Крім того Катірн Колонна розповіла про плани підготовки українських пілотів та рішучість Франції у готовності покарати Росію за злочини, скоєні в Україні.

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— Сьогодні п'ятисотий день російського вторгнення в Україну. З першого дня Франція демонструвала послідовну проукраїнську позицію. Чи готова Франція продовжувати підтримувати Україну в майбутньому, зокрема, шляхом надання наступальної зброї чи підготовки пілотів?

— У цей п’ятисотий день українського спротиву я хотіла би насамперед віддати належне рішучості та мужності українського народу та збройних сил України. Їхній спротив не лише дозволяє Україні вистояти в ситуації, коли багато хто вважав, що вона паде за лічені тижні в умовах російської агресії, але й допомагає забезпечити безпеку всього європейського континенту.

Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання.

Підтримка, яку ми надаємо, спрямована на те, щоб у взаємодії з нашими союзниками і партнерами забезпечувати потреби, висловлені українською владою. Насамперед йдеться про те, щоб в дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від агресії, жертвою якої вона стала, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії. Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься. Готуються нові поставки військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною. Але йдеться також про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі і надання їй достатньо потужних можливостей, щоб відвернути Росію від будь-яких нових спроб агресії в майбутньому. Саме з цією метою Президент Республіки запропонував Україні, щоб Франція разом із кількома європейськими партнерами здійснювала підготовку пілотів-винищувачів.

— Наступного тижня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО і Київ сподівається отримати запрошення до вступу в організацію. Які гарантії безпеки має Україна до її вступу в НАТО?

— Ми хочемо, щоб Вільнюський саміт дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО. Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо.

Ми також паралельно працюємо з рядом партнерів над визначенням гарантій безпеки, які ми могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО. Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.

По суті є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки.

— На Конференції з питань відновлення України в Лондоні ви заявили, що в 2023 році Франція надасть Україні безповоротну допомогу в розмірі 40 мільйонів євро і готує багаторічний план підтримки. Про що йдеться?

— Як я оголосила у Лондоні на Конференції з питань відновлення України, моє міністерство залучить додаткові кошти в розмірі 40 мільйонів євро для надання гуманітарної допомоги та допомоги з екстреного відновлення в Україні. Завдяки цим новим асигнуванням ми здійснюватимемо пріоритетну підтримку проектів у галузі базової інфраструктури, охорони здоров'я та енергетики. Це будуть проєкти, які будуть приносити безпосередню користь цивільному населенню. Разом із цими коштами загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Україні з початку російської агресії в лютому 2022 р., перевищить 300 мільйонів євро і доповнить 2 мільярди євро макрофінансової допомоги, наданої Францією.

Звичайно, протягом наступних тижнів в залежності від потреб можуть бути визначені інші сфери. Ми підтримуємо постійний діалог з українською владою з метою забезпечення того, щоб наша допомога, надана як державою, так і територіальними суб'єктами та компаніями, потрапляла саме туди, де вона є найбільш потрібною.

Для того, щоб продемонструвати нашу рішучість продовжувати цю підтримку України на довгостроковій основі ми працюємо над визначенням зобов'язань, які дозволять спланувати нашу підтримку на кілька років.

Безумовно, це стане сигналом для України, а також посланням для Росії, яка має зрозуміти, що час не на її боці і що вона не може розраховувати на послаблення наших зусиль.

— У той час як Росія продовжує свій ядерний шантаж, зокрема погрожуючи підірвати Запорізьку атомну електростанцію, як європейська спільнота може запобігти ядерній катастрофі? Чи будуть введені санкції проти «Росатома»?

— Ситуація с Запорізькою АЕС, найбільшою в Європі цивільною атомною електростанцією, викликає глибоке занепокоєння. Вона підтверджує безвідповідальний характер Росії, яка не вагається використовувати найнебезпечніші важелі, в тому числі загрозу ядерної катастрофи, в інтересах своєї агресії.

Ми підтримуємо постійний контакт з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке виконує чудову роботу з метою оцінки ситуації на місцях в режимі реального часу і якому ми надаємо свою підтримку.

Висновок однозначний: відповідальність за цю ситуацію лежить виключно на Росії, яка своєю безвідповідальною поведінкою ставить під загрозу безпеку українських електростанцій і створює ризик аварії, що мала б катастрофічні наслідки для України та всієї Європи.

Наша кінцева мета — забезпечити демілітаризацію та безпеку території навколо Запорізької АЕС. Однак у цей час ми вживаємо заходів, щоб вже зараз зменшити ризик ядерної аварії. У цьому полягає сенс політичної та фінансової підтримки, яку Франція надає МАГАТЕ для того, щоб забезпечити реалізацію захисних заходів навколо Запорізької АЕС при повній повазі суверенітету України. Так, ми суттєво збільшили свій внесок на реалізацію заходів, що проводить МАГАТЕ на користь України, для закупівлі обладнання, необхідного для забезпечення надійності та безпеки українських електростанцій та з метою фінансування місій експертів МАГАТЕ на місцях, які щоденно допомагають українським співробітникам.

— Франція надає Україні велику допомогу в зборі доказів воєнних злочинів. Які заходи плануються в цьому відношенні?

— Боротьба з безкарністю за скоєні в Україні злочини є одним із пріоритетів Франції. Росія щоденно стає винною у воєнних злочинах і навіть злочинах проти людяності. Ті, хто їх скоюють, повинні бути притягнуті до відповідальності. Оскільки український народ і всі жертви цих злочинів мають право на правосуддя. Оскільки всі разом ми повинні подати приклад для того, щоб ці злочини більше ніколи не повторилися. Оскільки зрештою без правосуддя не може бути миру.

Франція підтримує українське правосуддя та Міжнародний кримінальний суд з метою документування та встановлення ланцюга відповідальності за скоєні злочини. Для підтримки цих судових органів ми направили кілька технічних груп судмедекспертів і жандармів до Бучі та Ірпеня ще в квітні 2022 р. та до Харківської області, а потім до Ізюму наприкінці вересня 2022 р. Так ми допомагаємо Україні документувати злодіяння та збирати докази. До того ж з України щойно повернулася нова місія, направлена під егідою Міжнародного кримінального суду, яка, зокрема, надавала українським властям допомогу в галузі 3D-моделювання, оцифрування місць злочинів, беспілотників і вибухових речовин. Франція також передала дві мобільні лабораторії для аналізу ДНК — унікальні у світі лабораторії, що дозволяють прискорити темпи встановлення особи жертв. У Парижі в Національній школі магістратури ми також здійснюємо підготовку близько двадцяти українських прокурорів і поліцейських в галузі воєнних злочинів, в тому числі злочинів сексуального характеру та злочинів проти дітей.

Разом з нашими європейськими партнерами ми також посилили мандат Євроюсту, агентства Європейського Союзу з питань судової співпраці, щоб він міг зберігати, тримати та аналізувати докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності. В понеділок 3 липня в рамках Євроюсту офіційно розпочав свою діяльність Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Це рішуча підтримка і, слід зазначити, дуже важливий момент, як і наші європейські партнери, ми повністю віддані конкретній боротьбі з безкарністю за злочини, в яких винна Росія.