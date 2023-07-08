Українська художниця литовсько-польського походження пише картини про війну

НЕЗВИЧНИЙ ПОГЛЯД

Беата Куркуль — полька за походженням, яка народилася та росла в Литві. У Вільнюсі вона здобула вищу освіту, працювала медичною сестрою в лікарні, а 2008 року закохалася в українця — і переїхала жити до нього в Київ. Саме тут Беата почала професійно писати картини.

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— Коли я переїхала в Україну, точно розуміла, що в медицину більше не піду. У мене на той момент було невеличке портфоліо, і я могла малювати на планшеті. Тому буквально за два тижні я знайшла роботу концепт-художника.

Беата Куркуль на фоні своєї картини © Фото з особистого архіву

Наразі Беата Куркуль працює артдиректоркою і керує двома відділами фахівців. У позаробочий час художниця пише картини про війну:

— Десь років п’ять я взагалі не писала, допоки працювала в лікарні. А потім знову почала, завдяки «Зоряним війнам». Я навіть зі своїм чоловіком познайомилася на форумі фанатів «Зоряних війн». У нас потім і на весіллі були наші «віртуальні» друзі з форумів.

Спочатку Беата зображувала фантастичну війну, потім уже відтворювала справжню:

— У мене була мрія писати військових і бути саме військовим художником. І після 2014 року було наче осяяння. Ідеї з’являлися одна за одною. І малюнки, які почали народжуватися, не були схожі на те, що я писала раніше.

Картина Беати Куркуль © Фото з особистого архіву

Стрижневим образом усіх своїх картин художниця вважає хмари:

— У 2014 році я буквально штампувала картини з різними хмарами та силуетами, які були пов’язані з Україною та бойовими діями.

Улітку 2014 року чоловік Беати почав допомагати прикордонникам:

— Я виявила, що в мене вдома завівся волонтер. І якоїсь миті почала допомагати йому, бо була компетентніша в певних питаннях, наприклад щодо добору ліків. Потім до мене дійшло, що в мене під боком є військові. Я посміливішала і попросила хлопців подивитися мої картини з технічного погляду.

Картина Беати Куркуль © Фото з особистого архіву

Відтоді картини художниці сталі реалістичнішими, у них з’явилися деталі, яких цивільна людина знати не може:

—Якщо я не стріляю з АК, я не можу знати, як слід тримати палець під час пострілу. І ось ці нюанси вони мені дуже детально пояснювали. Знімкували, моделювали різні ситуації, дуже допомагали цим. Колись я писала артилеристів і зобразила гармати, які дивилися в різні боки. Щодо художньої композиції — це було дуже класно! Але начальник штабу сказав, що всі гармати мають бути вирівняні в одну лінію і обов’язково спрямовані в один бік. Я була засмучена, що зламається моя композиція, але довелося переробляти.

Беата дуже прискіплива щодо реалістичності відтворюваних деталей:

— Основна моя аудиторія — це військові. Тому я краще пошукаю, подумаю, але зроблю все правильно. Бо деталі дуже важливі, коли ти пишеш техніку, зброю, військових у динаміці. Іноді, звісно, можна вдатися до символізму або стилізації. Але все має бути правильно та логічно. І що цікаво, військові час від часу надають ідеї, до яких я сама б ніколи не додумалась. Бо вони бачать все з іншого ракурсу, не так, як цивільний мозок.

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Після початку повномасштабного вторгнення в картинах Беати з’явилося більше портретів. На всіх зображені загиблі бійці:

— Одного дня мені зателефонував командир прикордонного підрозділу і сказав: «У мене четверо двохсотих. Я їх не зберіг». І я відразу зрозуміла, що потрібно писати.

Беата намагається писати портрети загиблих бійців так, щоби рідні, дивлячись на них, згадували щасливі моменти життя. Спочатку художниця спілкується з близькими героя, більше дізнається про нього, а вже потім працює зі світлиною:

— Я намагаюся додавати в ці портрети якісь елементи, які б розповідали про загиблого. Щоб люди дивилися і згадували не те, як загинула людина, а якою вона була за життя, про щасливі моменти разом. Це важко, але я сподіваюся, що для рідних це своєрідна терапія, коли вони можуть розповісти про свою близьку людину, згадати світлі моменти, виговоритися та виплакатися. Я хочу вірити, що це знімає з них хоч трошки болю. Це краще, аніж все тримати в собі.

Картина Беати Куркуль © Фото з особистого архіву

За час повномасштабного вторгнення художниця написала портрети десятків загиблих бійців і наразі створює ще тринадцять:

— Я відразу попереджаю, що це не швидко, бо я пишу не копію світлини, а образ, який залишився в душі рідних та побратимів.

Картина Беати Куркуль © Фото з особистого архіву

Зараз Беата Куркуль готується до виставки своїх робіт у Вільнюсі. Їх до Дня Незалежності України презентують у великому дворі Сейму:

— Це велика честь для мене. Офіційне відкриття буде наприкінці серпня, але картини вже зараз можна там побачити. До того ж незабаром у Вільнюсі буде проходити саміт НАТО. Тож це натовське панство неодмінно буде гуляти цим двориком — і побачить ці картини.

Картинм Беати Куркуль у Вільнюсі © Вікторія Чорна

Свою першу виставку Беата Куркуль організувала 2015 року в аеропорту Бориспіль. Відтоді картини художниці понад тридцять разів демонстрували в різних куточках України та у столиці Польщі. У Вільнюсі на виставці представлять 16 картин про війну:

— Я надіслала більше робіт, але сказала організаторам, щоб вони обрали. Бо мені цікаво подивитися, що саме вони захочуть показати. Ця виставка має назву «Я жива». Мається на увазі Україна, звісно.

За словами художниці, головне завдання виставки — учергове нагадати європейській спільноті про те, що в Україні триває війна та гинуть люди.

Картини Беати Куркуль у Вільнюсі © Вікторія Чорна