Гутцайт: наші спортсмени не почуватимуться у безпеці поруч з представниками РФ та Білорусі

ЕКСКЛЮЗИВ

Європейські ігри-2023 пройшли без спортсменів з РФ та Білорусі. Польща як організатор змагань категорично виступила проти. Правильним назвав це рішення президент Європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос. На Європейських іграх, які тривали з 20 червня по 3 липня, Україна посіла третє місце у медальному заліку. Про звитяги українських спортсменів, підготовку до Олімпійських ігор-2024 та спорт під час війни — в ексклюзивному інтерв'ю міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

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— Україна посіла третє місце у медальному заліку на Європейських іграх. Українські спортсмени завоювали 41 медаль — 21 «золото», 12 срібних нагород та 8 «бронзи». Як ви загалом розцінюєте результат української збірної?

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України © Міністерство молоді та спорту

— Українські спортсмени та спортсменки виступили чудово, вони завоювали найбільше золотих медалей за історію участі в Європейських іграх. Також варто відзначити роботу тренерів та усієї команди, яка забезпечила результат спортсменів. Це результат спільної роботи. Я вважаю, що ми обовʼязково маємо брати участь у таких змаганнях та прославляти Україну. Це ж про престиж країни та ідентифікацію. Україна вкотре довела, що ми — невідʼємна частина європейської спільноти. Крім того, наша Анастасія Павлова встановила рекорд Європейських ігор зі стрільби з лука — це також важливий здобуток.

Українські спортсмени у день закриття Європейських ігор-2023 © НОК України

23 червня в кваліфікації одиночного турніру зі стрільби з лука Анастасія Павлова побила рекорд Євроігор © НОК України

— Скільки ліцензій на Олімпійські ігри отримали українські спортсмени протягом ІІІ Європейських ігор?

— Якщо сухо відповісти, то спортсмени вибороли три ліцензії. Іменні ліцензії здобули боксер Олександр Хижняк та пʼятиборець Олександр Товкай. Ще Олена Костевич отримала для України неіменну ліцензію з кульової стрільби. Ще будуть додатково проводитись змагання, де стане відомо, хто саме буде представляти Україну.

Олександр Хижняк, український боксер © НОК України

Олександра Хижняка нагороджують золотою медаллю © НОК України

— Під час відкриття Європейських ігор, коли вийшла українська збірна, трибуни буквально кричали. Якою була підтримка України під час ІІІ Європейських іграх?

Українські спортсмени на церемонії відкриття Європейських ігор REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

— Цьогорічні Європейські ігри проводили у Польщі – країні, де знайшли прихисток до 2 мільйонів українців. Поляки дуже добре прийняли наших громадян та всіляко підтримують, адже вони у минулому сторіччі вже бачили російське вторгнення у свою державу та памʼятають, якою трагедією це завершилось. Саме через цю памʼять поляки так самовіддано підтримують Україну з першого дня війни. Я також дуже вдячний Вітольду Козловському, маршалку Малопольського воєводства, котрий окремо відзначив Україну у своєму виступі на урочистому закритті Європейських ігор. Це для нас дуже важливо.

Маршалок Малопольського воєводства Вітольд Козловський на Європейських іграх-2023 © PAP

— Європейські ігри-2023 відбулись без росіян та білорусів. Позиція Польщі була чіткою й однозначною. Президент Європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос 3 липня заявив, що не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до Європейських ігор у Кракові було «правильним рішенням». Чи відчували ви вплив російської пропаганди через це там, у Польщі? Наскільки рішення про недопуск росіян та білорусів було підтримано спортсменами, з якими ви зустрічались під час Європейських ігор?

Олег Кухарик та Ігор Трунов взяли золото з веслування на байдарках © НОК України

— Усі, з ким я зустрічався на Європейських іграх, — солідарні з нами та Олімпійською хартією. Тобто країни-агресорки повинні бути позбавлені можливості брати участь у міжнародних змаганнях, адже подібні змагання — це привілей, а не право. Наші спортсмени не зможуть почуватися у безпеці, якщо десь поряд будуть представники країн-агресорок. Тим паче, що найтитулованіші російські спортсмени мають військові звання, грають за військові клуби та підтримують війну Росії проти України. А ми не можемо наражати своїх на небезпеку.

Українська шаблістка Ольга Харлан взяла золоту медаль на ІІІ Європейських іграх © НОК України

— Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 22 червня 2023 року ухвалила резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором. Що може вплинути на Міжнародний олімпійський комітет, аби не допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024?

— Я дуже вдячний Парламентській асамблеї за її рішення та вдячний Постійній делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, що об’єднали Раду Європи. Хоча це й резолюція, яка має рекомендаційний характер, але за неї голосують конкретні депутати, які представляють власні національні парламенти. Це засвідчує істинну позицію членів Ради Європи. Я очікую, що депутати національних парламентів після повернення додому будуть формувати громадську думку серед своїх виборців та спортивної громадськості. Будь-яка потенційна участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх має бути заблокована, поки триває війна в Україні. Їх не має бути ні під яким прапором, ані під нейтральним, ані під будь-яким іншим. Ми сподіваємося, що справедливість переможе — і Міжнародний олімпійський комітет ухвалить справедливе рішення, виходячи із позицій Олімпійської хартії та безпеки спортсменів.

Жіноча збірна України з пляжного футболу стала віцечемпіоном Європейських ігор-2023 MICHAL STANCZYK

Українки здобули срібну медаль у пляжному футболі MICHAL TRZPIS

— Як добитись того, щоб російських та білоруських спортсменів не було у міжнародному спорті — не під нейтральним прапором, а взагалі?

— МОК – це незалежна організація, яка формально не залежить від позиції урядів. Тому тут ключових кілька напрямків. Перше – це робота зі спортивними федераціями. Друге – міжнародна дипломатія. Третє – громадська дипломатія. За всіма цими напрямками триває робота, але про її результати ми зможемо сказати дещо пізніше. Поки можу сказати одне: на порядку денному МОК немає питання повернення російських та білоруських спортсменів. Жодних рішень поки немає. Робота триває.

— В яких видах спорту продовжують виступати спортсмени з РФ та Білорусі? Які федерації допускають росіян та білорусів?

— Переважна більшість спортивних федерацій стоять на правильному вірному боці історії та блокують представників країн-агресорок. Я думаю, після того, як російський диктатор привітав «нейтрального» дзюдоїста-росгвардійця словами про славу Росії – усі мають зрозуміти, що РФ використовує спорт для воєнної пропаганди.

— На фронті зараз чимало спортсменів. Наскільки це збільшило відповідальність серед українських спортсменів, які, зокрема, виступали у Польщі?

— Наші спортсмени відповідальні, рішучі та незламні. Це не залежить ні від чого, просто вони українці. Цим усе сказано. А на фронті, дійсно, багато спортсменів. На жаль, не всі повертаються додому. Понад 300 спортсменів та тренерів загинули на війні та стали янголами спорту. І на жаль, цифра не буде остаточною, поки триває війна.

— Скільки українських спортсменів були змушені через війну залишити рідний дім і перебувають за кордоном?

— Війна змусила багатьох покинути рідний дім. Я дуже вдячний усім національним олімпійським комітетам, що прихистили наших спортсменів та надали їм можливість тренуватись. Загалом нині за кордоном перебувають понад 40 тисяч українських атлетів. Це як ті, котрі перебували за кордоном до початку повномасштабного вторгнення, так і ті, які виїхали через війну. Я не буду говорити, кому складніше, а кому простіше, але спортсменам з Харкова, Херсона чи Маріуполя, наприклад, повертатись нема куди. Окупанти вже знищили понад 300 спортивних об’єктів, серед яких палаци спорту, басейни, тренувальні бази тощо. Частину цих об’єктів знищено вщент, а інші непридатні до використання зараз.

5 березня 2022 року авіація РФ бомбардувала спортивний клуб «Уніфехт» ХНУ імені Каразіна © Національна поліція України

2 вересня 2022 року росіяни зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи у Харкові © Олег Синєгубов

— 2 липня національна молодіжна збірна України з футболу пробилася до півфіналу чемпіонату Європи U-23 і гарантували собі путівку у Париж-2024. Вперше в історії Україна буде представлена у футбольному турнірі на Олімпіаді. Яке значення це має для для українського спорту як такого і для країни в цілому?

Молодіжна збірна України з футболу © Українська асоціація футболу

— Для нас важливі усі міжнародні змагання, де майорить український прапор та лунає український гімн. Це честь. І наші молоді футболісти продемонстрували високу майстерність та жагу перемоги. Не все склалось так, як вони хотіли, але ми у четвірці найсильніших команд Європи. Вони переможці і вибороли ліцензію. Вперше в історії незалежної України. Це серйозний показник наших спортсменів та черговий доказ, що українці – нація переможців.