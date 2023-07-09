Зеленський і президент Польщі Дуда зустрілися у Луцьку

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9 липня у Луцьк із візитом прибули Президенти України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.

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Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії, повідомляє Суспільне.

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«Разом вшановуємо всіх невинно убієнних волинян! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші» — йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі.

Зеленський у своєму телеграм-каналі також повідомив про зустріч із Дудою в Луцьку.

На месу також прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.