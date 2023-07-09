Тисячі військових та ППО: Вільнюс перетворюють на фортецю напередодні саміту НАТО

НЕ ДОПУСТИТИ ПРОВОКАЦІЙ

Для забезпечення безпеки під час саміту НАТО до Вільнюсу направили близько тисячі військових з інших держав Альянсу. У Литву також поставили передові системи ППО.

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Про це повідомляє Reuters.

«НАТО перетворило Вільнюс на фортецю, захищену передовою зброєю, щоб забезпечити безпеку для президента Сполучених Штатів Джо Байдена та інших очільників країн Альянсу, які зустрічатимуться лише за 32 кілометри від огородженого колючим дротом кордону Литви з союзником РФ Білоруссю», — йдеться у повідомленні.

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Загалом до Литви направили близько тисячі військових для охорони саміту, який відбудеться у наступні вівторок та середу - 11-12 липня. Багато країн також надали передові системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

«Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден та лідери ще 40 країн», — сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Як зазначається, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних та крилатих ракет або бойових літаків. Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з БПЛА.

Окрім того, Литва втричі збільшила кількість прикордонників на кордонах РБ та РФ, до них приєднались колеги з Латвії та Польщі.

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