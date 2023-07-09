УКРАЇНА ТА ОБОРОНА

Лідери Організації Північноатлантичного договору зустрінуться у Вільнюсі 11-12 липня, щоб обговорити широкий спектр питань, від розбіжностей щодо заявки України на членство та приєднання Швеції до збільшення запасів боєприпасів і перегляду перших за десятиліття оборонних планів.

Яких рішень очікувати від лідерів НАТО на саміті у Вільнюсі?

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Це буде четвертий саміт НАТО з моменту вторгнення Росії в Україну. Перший відбувся віртуально 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку штурму українських міст російськими військами. Пізніше очільники країн-членів збиралися також у Брюсселі та Мадриді.

Така динаміка зібрань контрастує з попереднім ритмом щорічних самітів Альянсу і демонструє, як війна на його порозі змусила посилити співпрацю, - повідомляє агенція «Ройтерз».

Німецькі підрозділи ППО Patriot в аеропорту Вільнюса, Литва, 7 липня 2023 р. © REUTERS / JANIS LAIZANS

У Вільнюсі запровадили безпрецедентні заходи безпеки. Три німецькі підрозділи протиповітряної оборони, озброєні ЗРК Patriot, захищатимуть локації саміту. Вперше в історії. Додаткові винищувачі патрулюватимуть небо Литви. Країні розташована між російським Калінінградом і Білоруссю і довгий час вважалася вразливим місцем на східному фланзі НАТО.

Запрошення для України

НАТО належить визначити майбутнє своїх відносин з Україною. Очікується, що саме це стане провідною темою обговорень лідерів на тлі неодноразових закликів президента Володимира Зеленського надати Києву запрошення до альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг чітко дав зрозуміти, що Київ не стане членом НАТО, допоки триває війна, і що Вільнюський саміт не стане майданчиком для надання офіційного запрошення.

Серед союзників відсутній консенсус щодо того, як швидко слід дозволити Україні приєднатися після закінчення бойових дій.

Українські військовослужбовці у селі Времівка, поблизу лінії фронту в Донецькій області, Україна, 8 липня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Глави країн Східної Європи стверджують, що на саміті Києву слід запропонувати дорожню карту вступу до НАТО. А втім, Сполучені Штати та Німеччина побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

Напередодні Вільнюса більше країн підтримали британську пропозицію дозволити Києву обійтися без так званого Плану дій щодо членства (ПДЧ), який визначає політичні, економічні та військові цілі, яких мають досягти кандидати. Цим шляхом довелося йди іншим країнам Східної Європи, які прагнули вступу до НАТО.

Такий крок знаменував би конкретну відповідь країн-членів на заклики вийти за рамки декларації Бухарестського саміту 2008-го, де йшлося про те, що Україна зрештою стане членом. А втім, 15 років тому Київ не одержав ані фактичного запрошення, ні конкретних часових рамок для приєднання до Альянсу.

НАТО також, ймовірно, оновить свій словничок та погодить жорсткіші формулювання, щоб підкреслити перспективу приєднання Києва до альянсу. Лідери могли б домовитися про щось на кшталт «законне місце України — в НАТО», повторюючи слова Столтенберга під час візиту до Києва у квітні, або підкреслюючи, що «трансатлантична безпека була б неповною без України».

Гарантії безпеки для України

Очікується, що лідери обговорять, які гарантії безпеки має отримати Київ після завершення війни, навіть якщо ці обіцянки будуть двосторонніми й не обмежуватимуться лиш тим, що може запропонувати Альянс Україні.

Ймовірно, вони включатимуть зобов’язання щодо продовження військової та фінансової допомоги, щоб утримати Росію від нового нападу після закінчення бойових дій.

Столтенберг підкреслив, що НАТО - відповідно до статті 5 - надаватиме повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам.

Посилення східного флангу

Прикордонники патрулюють рубіж з Білоруссю, Литва, 7 липня 2023 р. © REUTERS / JANIS LAIZANS

Лідери ознайомляться з першими з часів холодної війни оборонними планами, в яких детально описано, як НАТО відповість на атаку Росії.

Відродження так званих регіональних планів означає фундаментальний зсув для Організації Північноатлантичного договору. Альянс також має надати країнам-членам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

Десятиліттями НАТО не бачило потреби у широкомасштабних оборонних планах. Нині ж, коли на порозі Альянсу вирує найкривавіша війна в Європі з 1945 року, він має розробити усі можливі сценарії та спланувати оборону задовго до конфлікту з таким супротивником, як Москва.

Туреччина блокує затвердження планів через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Це одне з питань, які потрібно вирішити лідерам на саміті, адже наразі досягнути згоди не вдалося

НАТО також збільшить цілі щодо накопичення боєприпасів, оскільки Київ використовує снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх виготовити.

Водночас союзники мають надати більше деталей щодо того, як вони планують привести понад 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності для протидії РФ. Це рішення затвердили ще на торішньому саміті в Мадриді.

Швеція

У Вільнюсі Швеція сподівалася одержати статус 32-го члена НАТО. А втім, Туреччина продовжує блокувати її вступ, звинувачуючи Стокгольм у переховуванні членів бойових угруповань на своїй території. В Анкарі закликали покласти цьому край, перш ніж отримати дозвіл на вступ.

Союзники сподіваються, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган змінить свою позицію на саміті, але незрозуміло, чи це станеться.

Збільшення військових витрат

Військовослужбовець фотографує винищувач F-35 під час військових навчань НАТО Air Defender 23 на авіабазі США Шпангдалем поблизу німецько-бельгійського кордону, Німеччина, 14 червня 2023 р. © REUTERS / JANA RODENBUSCH

Агенція «Ройтерз» з покликанням на слова двох дипломатів повідомляє, що усі союзники по НАТО домовилися про «постійне зобов'язання інвестувати щонайменше 2% свого ВВП» у свої армії в майбутньому.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг раніше казав, що 2% мають стати мінімальною вимогою, але не кінцевою метою. Цю цифру погодили ще 2014 року. А втім, за останні майже 10 років досягнути її вдалося лише 11 членам Альянсу. Це США, Велика Британія, Польща, Греція, Естонія, Литва, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Латвія та Словаччина.

Позаду йдуть Канада, Словенія, Туреччина, Іспанія, Бельгія та Люксембург, чиї витрати на оборону становили менш як 1,4% ВВП.