Чи очікувати Києву запрошення від НАТО, та що б це означало для України?

ПЕРСПЕКТИВИ АЛЬЯНСУ

Україна активізувала свої зусилля щодо приєднання до Організації Північноатлантичного договору після широкомасштабного російського вторгнення торік у лютому. У Києві стверджують, що гарантії безпеки, надані 1994 року Москвою, Вашингтоном і Лондоном в обмін на відмову від ядерного арсеналу, виявилися марними. Нині 89% українців виступають за приєднання до Альянсу. Розбираємо, що б це дало нашій державі зараз та у майбутньому.

Чи очікувати Києву запрошення від НАТО, то що б це означало для України

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Думки розділилися

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Києві, 20 квітня 2023 р. © via REUTERS / Офіс Президента України

У той час як в країнах Східної Європи лунають заяви, що на саміті НАТО у Вільнюсі Києву слід запропонувати певну дорожню карту, Сполучені Штати та Німеччина побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни з Росією.

Володимир Путін назвав розширення НАТО впритул до російських кордонів протягом останніх двох десятиліть основною причиною нападу на Україну 24 лютого 2022 року.

Будь-яке розширення Північноатлантичного альянсу вимагає повного консенсусу серед 31 члена. До того ж, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже виключив офіційне запрошення Києва до НАТО на саміті.

Агенція «Ройтерз» підсумувала дії України на шляху до членства, можливий компроміс щодо наступних кроків та погляд Росії на розвиток подій.

Дорога без карти

Так зване «сімейне фото» на саміту НАТО у Бухаресті, Румунія, 3 квітня 2008 р. © REUTERS / Francois Lenoir

У 2008 році на саміті в Бухаресті союзники НАТО погодилися, що Україна зрештою може приєднатися до Альянсу. А втім, тоді лідери країн-членів не передали Києву так званий План дій щодо членства (ПДЧ), який містить дорожню карту наближення до блоку.

Пізніше, у 2014 році, Москва незаконно анексувала Крим, а також окупувала частину території на українському Сході.

У квітні, під час рідкісного візиту до Києва, Столтенберг сказав, що «законне місце» України — в НАТО, але пізніше дав зрозуміти, що вона не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває війна з Росією.

На початку червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що його нація розуміє цю позицію. А втім, вже наприкінці минулого місяця він повторив заклики до партнерів щодо отримання Україною «політичного запрошення» до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Відповідно до процесу ПДЧ, якого дотримуються інші колишні радянські республіки у Східній Європі, кандидати мають довести, що вони відповідають політичним, економічним і військовим критеріям і мають змогу брати участь у військових операціях НАТО.

З 1999 року більшість країн, які прагнули приєднатися до НАТО, мали йти за ПДЧ, хоча ця процедура не є обов’язковою: Фінляндія та Швеція, колишні нейтральні держави, які тісно співпрацювали з НАТО, одержали «миттєві» запрошення до Альянсу.

Написи на будівлі у Вільнюсі, Литва, 10 липня 2023 р. © REUTERS / INTS KALNINS

Незрозуміло, як виглядатиме шлях України до членства, оскільки все більше країн, серед яких Велика Британія та Німеччина, пропонують пропустити процес ПДЧ.

З одного боку, такий крок став би прямою відповіддю Києву та союзникам у Східній Європі, які закликають НАТО переглянути формулювання, використані на Бухарестському саміті 2008 року. З іншого боку, цей крок все ще не гарантував би Україні фактичного запрошеннядо Альянсу чи часових рамок для вступу.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна у міру можливостей наблизила свою армію до стандартів НАТО. Цей процес триває, адже з кожним місяцем ще більше армійців проходять навчання за правилами Альянсу у країнах Заходу. Останні також надсилають все більше сучасної зброї, а кількість старої, радянського зразка, стає менше. Те саме стосується й боєприпасів.

Чутливе питання

Американські солдати під час навчань сухопутних сил Northern Forest у Фінляндії, 30 травня 2023 р. © REUTERS / JANIS LAIZANS

Положення про взаємодопомогу лежить в основі Альянсу, який був створений у 1949 році з метою протидіяти нападу СРСР на територію союзників.

НАТО не поспішає офіційно запрошувати до себе Україну під час війни з РФ, тому що серед країн-членів існує думка, ніби це одразу втягне усіх їх в активні бойові дії.

Стаття 5 Вашингтонського договору НАТО передбачає, що напад на одного союзника вважається нападом на всіх союзників.

Столтенберг чітко дав зрозуміти, що НАТО має обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на період після війни. А втім, що ці гарантії не будуть тотожними зі статтею 5 — вони розповсюджуються лише на повноправних членів.

Що саме Організація Північноатлантичного договору запропонує Україні, стане зрозуміло наприкінці саміту у Вільнюсі, — передають кореспонденти «Ройтерз» з покликанням на анонімні джерела у дипломатичних колах.

У Росії розширення НАТО зображають як доказ ворожості Заходу. Лідери країн-членів ці закиди спростовують, мовляв, Альянс має виключно оборонний характер.

У Москві заявили, що це створить проблеми на багато років, якщо Україна приєднається до НАТО, і попередили про невизначену відповідь для забезпечення своєї безпеки.