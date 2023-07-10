Чорноморський газовий Клондайк: як видобуток газу Україною став одним із мотивів російської агресії

БИТВА ЗА РЕСУРСИ

Навесні Туреччина ввела в експлуатацію чорноморське родовище Сакар'я з 405 млрд кубометрів газу, яке може забезпечити майже третину потреб країни. Запаси газу в родовищі Нептун, що в румунській акваторії, оцінюють у 84 млрд кубів. Видобуток там почнуть 2027 року. Розробляли шельфи Чорного моря в 2000-х Болгарія і Грузія. Україна теж планувала збільшити видобуток газу в Чорному морі і позбутись залежності від Москви. Проте через агресію РФ процес довелося поставити на паузу.

Реклама Читати продовження

Перша в регіоні

Україна була першою країною Чорноморського басейну, яка почала активно досліджувати власну акваторію на вміст покладів природного газу, зазначає президент Центру глобалістики «Стратегія XXI століття» Михайло Гончар:

— «Чорноморнафтогаз» з 1978 року видобуває газ на шельфі Чорного моря, у північно-західному секторі Чорного моря між Кримом та Одещиною. Десь приблизно вийшли на рівень видобутку один мільярд кубічних метрів газу на рік. І це було таке плато, яке трималося десятиліттями.

Так тривало до 2011 року, підкреслює Михайло Гончар. За цей час вдалося збільшити видобуток лише до 1,1 млрд кубічних метрів газу на рік. Проте все змінилося, коли придбали дві сучасні підйомні бурові установки в Сингапурі. Їхнє введення в експлуатацію дозволило розширити буріння на нових родовищах ближче до Одещини.

Сингапурські установки, що отримали назви «Петро Годованець» та «Україна», відомі також як «вишки Бойка». Їх придбав тодішній міністр енергетики Юрій Бойко через посередників, що спричинило суспільний резонанс через можливе порушення законів України. За підозрою у привласненні державних коштів в особливо великих розмірах проти міністра було відкрито кримінальне провадження. Йдеться про 400 млн доларів.

— Якщо взяти 2013 рік перед російським вторгненням, то там практично вийшли на показники видобутку 1,7 млрд кубічних метрів на рік. Цифри маленькі звичайно, але тут варто звернути увагу на прогрес. Тривалий час, десятиріччями це було 1,1 млрд, а тут уже за пару років 1,7 млрд. Якби не російське вторгнення в Крим, по суті, окупація не тільки Кримського півострова, але і контроль над північно-західним сектором Чорного моря з боку Росії, з боку Чорноморського флоту, то, відповідно до планів, які були прийняті на початку 2010-х років, щоб залучити нове видобувне обладнання, здійснити позиційне буріння, повинні були вийти на показник видобутку 5 млрд кубічних метрів. Це був найбільш обережний прогноз. А взагалі-то могло бути і 8 млрд кубів у 2022 році.

Михайло Гончар підкреслює, що такі цифри стосуються лише національного газовидобутку на мілководому шельфі тільки власними силами. А от сингапурське устаткування дозволило бурити газові свердловини на глибині 120 метрів замість 70. Так почали розробляти Одеське родовище. Але щоб свердлити на більшій глибині, потрібні були інші платформи.

Далекоглядні перспективи

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI століття» пояснює:

— Власне, на початку 2010-х років зайшла мова про те, щоб залучити великі міжнародні компанії до розроблення чорноморського шельфу. Тим більше, що після розмежування вод у Чорному морі між Україною та Румунією, румуни відразу взялись за проведення розвідувально-пошукових робіт у своєму секторі поблизу Зміїного, залучивши австрійську компанію OMV (нім. Österreichische Mineralölverwaltung AG) і американську Exxon Mobil. Вони доволі швидко відкрили родовище з запасом приблизно 80 млрд кубічних метрів газу. Зрозуміло, що те саме було в українському секторі. Звідси й автоматично інтерес був до входження в український сектор з боку тих самих компаній.

Україна є другою найбільшою країною Чорноморського басейну © RFI

Окрім шельфу Чорного моря, міжнародні інвестори вивчали також газові родовища Юзівської площі на сході країни та Олеської на заході. Михайло Гончар зазначає, що 2013 року вже була підготовлена угода, яка передбачала роботи на Скіфській площі на шельфі Чорного моря протягом сорока років. За прогнозами, тільки шельфова частина Чорного моря України містить 2,3 трильйона кубічних метрів газу. І всі ці родовища могли б зробити Україну незалежною від російського газу.

Михайло Гончар пояснює:

— Усі розрахунки показували, що якщо проєкт розвинеться повномасштабно, то буде ще й надлишок газу для експорту в країни Центральної Європи. Не так багато, але все рівно буде. І тоді це ще й загроза, так би мовити, конкуренція «Газпрому» на європейському ринку.

►Читайте також: Битва за ресурси: роль корисних копалин у війні в Україні

Страх конкуренції

Підписати угоди на розроблення газових сховищ консорціум (об'єднання. — Ред.) компаній на чолі з Exxon Mobil та уряд України мали в січні 2014 року. Проте через російську окупацію Криму та війну на Донбасі перспективні плани так і не вдалося втілити в життя.

Російські військові кораблі в Севастополі, 31 березня 2014 р. © Andrew Lubimov / AP

Михайло Гончар зауважує:

— Одним із основних мотивів російської агресії проти України в 2014 році було бажання створити неприйнятно високі військово-політичні ризики для реалізації Україною масштабних проєктів видобутку енергетичних ресурсів... Дії Росії були з точки зору «хто його знає, що там вийде з цих проєктів. Але раз туди прийшли гранти світового газовидобутку, то вони даремно час і гроші витрачати не будуть.Тому потрібно створити неприйнятно високі ризики, і вони самі втечуть». Власне, що і трапилось.

Росіяни не тільки окупували півострів, але й захопили бурові платформи, розташовані на Одеському газовому родовищі за 75 км від Одещини та за 185 км від Криму, а також газові родовища в територіальних водах України.

У березні 2014 року під час окупації Криму підрозділи ЗС РФ захопили українські платформи «Петро Годованець» і «Україна», а також СПБУ «Таврида» і «Сиваш». У грудні 2015 росіяни перемістили бурові платформи з Одеського газового родовища до Голіцинського, біля узбережжя Криму. На кожній із них, за даними 2022 року, були встановлені засоби рідоелектронної розвідки та боротьби. Їх військові РФ використовували, щоби контролювати надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря, між Кримом та Одесою. 20 червня 2022 року Україна завдала ракетного удару по вишках.

Разом з Кримським півостровом, Росія незаконно захопила і перспективні родовища в територіальних водах України © RFI

Михайло Гончар зауважує:

— Протягом 2020-2021 року Росія вдавалася до демонстративних дій з блокування північно-західного сектору Чорного моря, коли особливо проводилися навчання Sea Breeze (військові морські навчання членів НАТО та країн-партнерів, зокрема й України, у Чорному морі. — Ред.) Вони показували, що може бути, коли там почнеться якась робота на шельфі.

Друге Північне море

Через створені Росією ризики єдиним можливим варіантом для видобутку газу в українській акваторії залишилась тільки західна частина Чорного моря. Наприкінці 2020 року «Нафтогаз» отримав від Держслужби геології та надр спецдозволи на розроблення ділянки Дельфін, що межує з румунським сектором. Спочатку мали провести геологічну розвідку нафтогазових надр, а надалі — видобуток нафти і газу. Україна планувала залучити міжнародних інвесторів до проєкту, але не встигла через повномасштабну російську агресію. А втім, є усі шанси, що після перемоги Україна повернеться до розроблення родовищ у Чорному морі. Світовий ринок шукає альтернативу російському газу, а на тлі успіху Туреччини та Румунії в український сектор Чорного моря можуть повернутися й іноземні інвестори, впевнений Михайло Гончар:

— Поки не буде звільнено Крим від російської окупації, ніхто нічого в нашому секторі Чорного моря робити не буде... Чорне море ще чекає, щоб стати другим Північним. Поклади розвідані тільки на 4 %.

Турецьке бурове судно в Стамбулі, ілюстративне фото © Emrah Gurel /AP