Без салютів: у Франції заборонили продаж феєрверків до Дня взяття Бастилії

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Згідно з цим рішенням, продаж та перевезення феєрверків заборонені під час національних святкувань 14 липня.

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Проте заборона не поширюється на фахівців або муніципалітети, які організовують традиційні феєрверки для святкування Дня взяття Бастилії. Відповідний указ опублікований на сайті Офіційного журналу.

«З метою запобігання ризику серйозного порушення громадського порядку під час проведення святкових заходів 14 липня до 15 липня включно заборонено продаж, зберігання, перевезення та використання піротехнічних виробів і феєрверків», — йдеться в тексті.

Таке рішення пов'язане з тим, що бунтівники використовували феєрверки під час нещодавніх масових заворушень. Нагадаємо, вони почалися після загибелі 17-річного підлітка, у якого вистрілив поліціянт.

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Le gouvernement a interdit la vente et l'utilisation de mortiers d'artifices, prisés par les émeutiers lors des violences urbaines, pour le 14-Juillet. Des moyens sécuritaires "massifs" seront déployés, a annoncé Elisabeth Borne #AFP 1/5 pic.twitter.com/UJYcDL7fRX — Agence France-Presse (@afpfr) July 9, 2023

Як заявила прем’єрка Франції Елізабет Борн в інтерв'ю для щоденної газети Le Parisien, уряд вживе відповідних заходів для захисту французів під час національного свята. Заборона не поширюється на фахівців, які організовують феєрверки в муніципалітетах.

«Піротехнічні міномети, які використовуються для піротехнічних шоу, протягом кількох років викрадають і використовують як зброю проти правоохоронних органів. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен минулого тижня видав наказ, який забороняє продаж і транспортування цього обладнання, а також банок із бензином, кислотами, легкозаймистими та хімічними продуктами», — пишуть французькі журналісти.

Убивство поліцією Нахеля М., хлопця алжирського походження, спричинило найбільші з 2005 року спалахи насильства в містах Франції. За офіційними даними, у зв'язку з протестами взяли під варту понад 3700 осіб, зокрема щонайменше 1160 неповнолітніх.