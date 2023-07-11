Вже через 10 років Європа може втрачати 68 000 людей через спеку щоліта

Науковці попереджають

Спека в Європі вбила 61 672 людини влітку 2022-го, яке ще називають найспекотнішим за всю історію спостережень. Найбільше постраждала Італія, де загинуло понад 18 000 людей, а у Франції від спеки померло майже 5000 людей. Вчені говорять, що ситуація суттєво погіршиться, якщо країни не будуть вживати ефективних заходів.

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Дослідження проводили Барселонський інститут глобального здоров’я та Французький національний інститут охорони здоров’я. Вони вивчали показники смертності в 35 країнах Європи з кінця травня до початку вересня 2022-го. Найспекотнішим був тиждень з 18 по 24 липня минулого року, тоді загинули понад 11 600 людей.

Минулого літа в Італії від спеки померло 18 010 осіб, в Іспанії – 11 324, в Німеччині – 8173, а у Франції – 4807. Експерти порівняли кількість смертей із загальною чисельністю населення, і дійшли висновку, що найвищі показники смертності були в південній Європі, в Італії, Греції, Іспанії та Португалії.

В групі найвищого ризику, говорять автори дослідження, – літні люди, бо спека суттєво погіршує серцево-судинні та респіраторні захворювання. До того ж люди похилого віку часто вживають пігулки, які можуть погіршувати терморегуляцію тіла. Серед причин смертності від спеки є і відсутність доступу до систем охолодження. Це, за словами експертів, могло призвести і до смерті людей з обмеженими економічними ресурсами.

А от серед людей віком до 65 років найбільше померлих у Франції – 1007, тоді як в Італії – 965, в Іспанії – 796.

Найшвидше температура підвищується у Європі

Дослідники зазначають, що через зміну клімату Європа нагрівається найшвидше у світі. А минулорічна спека значною мірою відповідала стрімкому підвищенню температури, яке фіксують останні десятиліття. До того ж багато європейських країн останніх 20 років запроваджували стратегії та плани профілактики жахаючих наслідків спеки. Але вони виявились не такими ефективними, як хотілося б, і про це свідчить висока смертність минулого літа.

Науковці попереджають, якщо країни не знайдуть кращих рішень для захисту людей від підвищення температури, то до 2030 року Європа щоліта втрачатиме 68 000 людей через спеку. До 2040 року ця цифра в середньому становитиме понад 94 000 смертей, а до 2050 року це число може зрости до понад 120 000, кажуть дослідники.