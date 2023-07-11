Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння, а Франція — далекобійні ракети

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Такі перші новини із саміту НАТО у Вільнюсі. Повідомляють, що Німеччина передасть Україні озброєння на 700 мільйонів євро. Франція ж, своєю чергою, зобов'язалася надати ракети, здатні бити на 250 кілометрів.

Реклама Читати продовження

Саміт НАТО у Вільнюсі AP - Pavel Golovkin

Намір передати Україні зброю і техніку загальною вартістю близько 700 мільйонів євро під час саміту НАТО у Вільнюсі підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Повідомляють, що йдеться про 25 танків «Леопард» 1A5, 40 БМП «Marder» 1A3, 2 ЗРК «Патріот», 5 БРЕМ Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів 155 міліметрів та 5 тисяч димових снарядів.

Еммануель Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі AP - Paul Ellis

А президент Франції Еммануель Макрон, прибувши до столиці Литви, оголосив, що ухвалено рішення про передавання Україні далекобійних ракет SCALP.

«Ми вирішили постачити Україні нові ракети, які дозволяють завдавати ударів у глибині (оборони противника. — Ред.). Ураховуючи ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки», — сказав Макрон.

Ракети SCALP є спільним французько-британською розробленням. Ці крилаті ракети повітряного базування є відповідниками британських Storm Shadow. Дальність їхнього польоту сягає 250 кілометрів. Загальна маса бойового навантаження, яке вони здатні нести, — до 700 кілограмів.