САМІТ НАТО

Вільнюс, Литва – Україна та її протистояння російській агресії домінували у порядку денному першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. Коли лідери країн-членів Альянсу збиралися на переговори, очільниця естонського уряду заявила, що «Росія — найбільша загроза для Організації Північноатлантичного договору». У зв’язку з цим, блок вперше з часів холодної війни ухвалив рішення про оновлення військових планів з оборони. Але також — вирішив посилити допомогу Україні, яка наразі є форпостом натівської безпеки. Та, найголовніше, лідери врешті обміркували, чи запрошувати Київ до переговорів про членство. Чи стала наша держава на крок ближчою до Альянсу — розповідає RFI-Україна.

Членство України, багаторічний план підтримки та відповідь на загрозу з боку РФ — головні рішення першого дня саміту у Вільнюсі

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«Жорстка публічна дипломатія»

Президент України Володимир Зеленський, Луцьк, Україна, 9 липня 2023 р. © REUTERS / ALINA SMUTKO

Дорогою до Вільнюса Володимир Зеленський опублікував допис у соцмережах, у якому засудив НАТО за те, що лідери відмовились назвати часові рамки як для запрошення України до переговорів про членство, так і для самого прийняття Києва до Альянсу.

«Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу», — написав Президент. На його думку, це свідчить, що це дає можливість «торгуватися» членством України в НАТО у переговорах з Росією.

Він сказав, що тривала невизначеність щодо членства України в НАТО означатиме, що «залишається вікно можливостей для торгів членством України в НАТО в переговорах з Росією».

«А для Росії це мотивація продовжувати терор», — наголосив Зеленський. Він обітцяв відкрито обговорити усе це на саміті.

Заяву Президента України моментально розібрали на цитати усі світові ЗМІ. Британський «Гардіан» написав, що так Зеленський, ймовірно, намагається проявити «жорстку публічну дипломатію» і змінити у фінальній декларації саміту формулювання, використані стосовно майбутнього членства України.

Водночас Politico, цитуючи високопоставлених членів делегацій, пише, що декого з них слова Зеленського здивували, мовляв, переговори так не ведуть. Інші ж учасники саміту, навпаки, сказали, що розуміють реакцію Президента України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції під час саміту лідерів НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня 2023 р. © REUTERS / INTS KALNINS

Під час пресконференції Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, представники ЗМІ буквально бомбардували його запитаннями: коли та за яких умов Україна доєднається до Альянсу.

За словами Столтенберга, Київ може розраховувати на запрошення до діалогу, «коли на це погодяться усі союзники і будуть виконані усі умови». Про це йдеться у комюніке, текст якого союзники вже погодили.

Ще задовго до саміту як сам Столтенберг, так і кілька лідерів країн-членів НАТО наголошували, що у Вільнюсі Україна не одержить запрошення до переговорів, тим паче запрошення на членство. Сполучені Штати та Німеччина побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни з Росією.

У вівторок у Кремлі звинуватили НАТО у поводженні з Росією як з «ворогом» і заявили, що будуть уважно стежити за будь-якими рішеннями, прийнятими на дводенному саміті, і відповідатимуть невизначеними заходами для захисту власної безпеки.

Туманний шлях до НАТО без карти

Український національний прапор майорить перед емблемою НАТО у центрі Києва, Україна, 11 липня 2023 р. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

«Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодилися скасувати вимогу щодо плану дій щодо членства (ПДЧ)», — повідомив журналістам Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. ПДЧ призначена для допомоги країнам, які мають намір доєднатися до НАТО. Програма передбачає отримання країнами-кандидатами зворотного зв'язку щодо їхніх дій, пов'язаних з підготовкою до членства та дотриманням стандартів НАТО.

Саме відповідність натівським стандартам на рівні з реформами та боротьбою з корупцією є тими самими умовами, які наблизять Україну до Альянсу. Відповідаючи на критику Володимира Зеленського Єнс Столтенберг підкреслив, що на шляху інших країн до НАТО теж не було конкретики щодо часових рамок: «процеси членства завжди базувалися на умовах».

За словами Столтенберга, у комюніке також сказано, що Україна наблизилася до НАТО настільки, наскільки це можливо:

Я був присутній на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році як Прем'єр-міністр Норвегії. Я дуже добре пам’ятаю дискусію там, і, звичайно, дискусія зараз є абсолютно іншою з багатьох причин. Не в останню чергу тому, що Україна зазнає повномасштабного нападу з боку Росії, але також тому, що Україна набагато ближче до НАТО за всі ці роки… Україна продемонструвала можливості, навички та все більше і більше інтегрувалася з НАТО

І цей процес Альянс планує лише посилювати. У перший день саміту союзники узгодили пакет «із трьох елементів», — розповів Столтенберг. По-перше, це нова багаторічна програма допомоги для України, щоб забезпечити її перехід від радянської епохи до стандартів НАТО.

По-друге, розпочне роботу нова Рада НАТО-Україна. Це буде форум для консультацій під час кризових ситуаціях та майданчик для ухвалення рішень. Інавгураційна зустріч відбудеться на полях саміту у середу. Там буде й Володимир Зеленський.

Скасування ПДЧ Столтенберг назвав третім пунктом, мовляв, тепер шлях членства України з двоетапного процесу став одноетапним. «Це потужний пакет для України та чіткий шлях до її членства в НАТО», — підкреслив Генсек.

Додаткова військова допомога

Президент Франції Еммануель Макрон та Канцлер Німеччини Олаф Шольц фотографуються напередодні саміту лідерів НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня 2023 р. © REUTERS / YVES HERMAN

Прибувши до столиці Литви, Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про рішення передати Україні далекобійні ракети Scalp («Скальп»).

«Ми вирішили постачити Україні нові ракети, які дозволяють завдавати ударів у глибині (оборони противника. — Ред.). Ураховуючи ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки», — сказав Макрон.

Ракети SCALP є спільним французько-британською розробленням. Ці крилаті ракети повітряного базування є відповідниками британських Storm Shadow. Дальність їхнього польоту сягає 250 кілометрів. Загальна маса бойового навантаження, яке вони здатні нести, — до 700 кілограмів.

Намір передати Україні зброю і техніку загальною вартістю близько 700 мільйонів євро під час саміту НАТО у Вільнюсі підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Відтак Київ одержить додаткові 25 танків «Леопард» 1A5, 40 БМП «Marder» 1A3, 2 ЗРК «Патріот», 5 БРЕМ Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів 155 міліметрів та 5 тисяч димових снарядів. Водночас очільник німецького Міноборони Борис Пісторіус ще раз підтвердив, що Берлін не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

Окрім того, Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні майже до мільярда доларів.

«Україна зараз має нагальну потребу у більшій військовій і матеріальній підтримці. Тому Норвегія розширює військову підтримку України на 2,5 мільярда до 10 мільярдів норвезьких крон на 2023 рік», — сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе.

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає перед ЗМІ після прибуття на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня 2023 р. © REUTERS / INTS KALNINS

Окрім того, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами меморандум про створення коаліції з підготовки пілотів на винищувачах F-16. Йдеться про Данію, Нідерланди, Бельгію, Канаду, Люксембург, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Швецію та Велику Британію. Навчання стартує наприкінці літа й відбуватиметься за межами України.

Настрої у Вільнюсі

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Наразі у Вільнюсі перебувають 50 іноземних делегацій — це 2400 осіб, зокрема, 40 президентів чи прем’єр-міністрів, та ще зо півтори сотні політиків високого рангу. Литовська столиця під безпрецедентною охороною.

Вулиці старого міста усіяні яскраво-оранжевими конусами. Поліцейські автівки перегороджують дороги, щоб лишати їх вільними для кортежів делегацій. Міські автобуси зібралися у довгу чергу, очікуючи дозволу на проїзд. На тлі шурхотіння крил гелікоптерів лунає приглушений звук духових інструментів — усього за кілька кварталів, у президентській резиденції, Гітанас Науседа приймає свого американського колегу Джо Байдена. Лідера США вітають під гру військового оркестру.

Україна ж у перший день саміту НАТО пережила чергову атаку «Шахедами». Війська РФ запустили іранські ударні дрони у напрямку Одеси та Києва. Сили ППО ліквідували 26 з 28 БпЛА, а втім, уникнути руйнувань внаслідок падіння уламків не вдалося. Атака сталася усього за кілька годин до того, як світові лідери мали розпочати обговорення захисту Альянсу від російської загрози.

Табличка на будівлі Вільнюської ратуші зі словами 43-го Президента США Джорджа Буша про підтримку Сполученими Штатами Литви, 9 липня 2023 р. © RFI

Литовська столиця знаходиться усього в кількох десятках кілометрів від Білорусі — вірного союзника Росії, яка протягом усього часу свого існування демонструє агресію проти сусідніх держав. На фасаді будівлі Вільнюської ратуші розміщена табличка зі словами 43-го Президента США Джорджа Буша: «Кожен, хто обрав Литву своїм ворогом, також зробив своїм ворогом Сполучені Штати Америки».

Ці слова були сказані понад 20 років тому. Тепер, вже 46-й Президент США, Джо Байден, прибув до Литви, щоб підтвердити: «Наша обіцянка бути з вами не похитнулася… Тут не відбувається нічого, що б не вплинуло на нас».

За повідомленням Білого дому, Науседа вручив Байдену орден Вітовта Великого, найвищу нагороду, яку може вручити президент Литви. Байден став першим Президентом США, якого удостоїли цієї честі.

Президент США Джо Байден та Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на саміті НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня 2023 р. © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Для американського лідера саміт мав успіх ще до його початку. Той факт, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився більше не блокувати заявку Швеції на членство в НАТО, означає, що Альянс одержить ще одного сильного союзника в Європі. За каденції Байдена, це вже друга країна, яка вступає до блоку. До цього статус члена одержала Фінляндія.

Очікується, що Угорщина, яка також не пропускала заявку Стокгольма, має послідувати прикладу Туреччини.

Швеція стане 32-м членом Організації Північноатлантичного договору. Це стало можливим завдяки багатоденним інтенсивним переговорам напередодні саміту. Думку Анкари, ймовірно вдалося змінити завдяки обіцянкам з боку європейських та американських партнерів. Хоча обидві сторони відкидають будь-який взаємовигідний зв’язок.

Після того, як турецька Велика національна асамблея ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО, Ердоган розраховує на покращення відносин з Заходом. Як повідомляє «Ройтерз» з покликанням на неназваного дипломата, Анкара прагне прогресу у питаннях майбутнього членства, безвізового режиму, а також фінансової допомоги.

Вранці в Адміністрації Президента США також повідомили, що врешті згодні передати винищувачів F-16 Туреччині. У жовтні 2021 року Анкара попросила дозволу придбати бойові літаки виробництва Lockheed Martin Corp і майже 80 комплектів модернізації для існуючих винищувачів на 20 мільярдів доларів.

Військові навчання «Enhanced Vigilance Activity – 23», Болгарія, 5 липня 2023 р. © REUTERS / STOYAN NENOV

На саміті також вже затвердили перші всеосяжні оборонні плани НАТО з моменту закінчення холодної війни. Вони призначені для протидії двом головним загрозам, з якими стикається Альянс — Росії й тероризму.

«Відповідно до наших нових планів, НАТО прагне привести 300 тисяч військових у режим повної готовності, включаючи значну повітряну та морську силу. Надійне стримування та оборона вимагає міцної промислової бази. Тож лідери схвалили новий План дій оборонного виробництва. Це пришвидшить спільні закупівлі, підвищить сумісність і заохотить інвестиції та виробничі потужності», — повідомив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що для посилення безпеки та реалізації погоджених ініціатив потрібні гроші. На тлі цього, Столтенберг закликав очільників держав більше інвестувати в оборону.