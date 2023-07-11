Історія Ігор, ігри історії: десять Олімпіад у геополітичному контексті

ПАРИЖ-2024 ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ

У 2024 році в Парижі відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри. В очікуванні цих найбільших подій редакції RFI у спільному проєкті «Історія Ігор, ігри історії» розповідають про десять Олімпіад, що проходили в особливо складному геополітичному контексті: Гельсінкі-1952, Мельбурн-1956, Мехіко-1968, Мюнхен-1972, Монреаль-1976, Москва-1980, Лос-Анжелес-1984, Барселона-1992, Пекін-2008 та Ріо-2016.

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Олімпійські ігри є єдиною подією, кількість країн-учасниць якої перевищує кількість країн-членів ООН. Коли раз на чотири роки всі вони збираються на спортмайданчиках, ця зустріч нагадує геополітичний театр, у якому кожен намагається затвердити своє місце на карті світу. Як це було неодноразово з моменту відродження ігор 1896 року, Олімпіада та Паралімпійські ігри-2024 стануть політичною подією в особливому геополітичному контексті, відзначеному війною в Україні та протистоянням між Росією та союзниками України.

Чи є Ігри інструментом дипломатії? Як історія впливає на Ігри, а Ігри – на перебіг історії? Раз на місяць мовні редакції RFI публікуватимуть матеріали, присвячені одній з десяти Олімпіад, які не уникли участі бути вписаними в геополітичну історію.

Про особливості контексту кожних Олімпійських ігор розповів експерт, історик спорту та олімпійського руху Тьєррі Терре, колишній делегат з паризьких Олімпійських та Паралімпійських ігор від міністерства освіти Франції, а нині проректор Французької Полінезії.

Гельсінкі-1952: в'єтнамська редакція RFI розповість про Олімпіаду, яка збіглася за часом із таким серйозним політичним викликом, як холодна війна. Спортсмени, справжні чемпіони, представляли відповідні геополітичні блоки. Для Фінляндії викликом стала організація Олімпійських ігор: на тлі протистояння Сходу та Заходу країні довелося побудувати замість одного два Олімпійських села, щоб уникнути напруженості між спортсменами-представниками блоків.

Мельбурн-1956: перська редакція розповість про перші Олімпійські ігри, відзначені бойкотами з боку деяких країн, організованих у вкрай напруженому світовому контексті — на тлі Суецької кризи та введення радянських танків до Угорщини. Напруженість наростала аж до початку змагань, кульмінацією яких став півфінал з водного поло між командами СРСР та Угорщини, який увійшов до історії як «кров у басейні».

Мехіко-1968: журналісти RFI іспанською розкажуть про перші Олімпійські ігри, що проводилися в країні, що розвивається. Відкриття Ігор відбулося під армійською охороною після розстрілу студентської демонстрації у Тлателольку. Ці змагання стали культовими завдяки жесту двох спортсменів Томмі Сміта та Джона Карлоса: піднявшись на п'єдестал, легкоатлети підняли над головами кулаки у чорних рукавичках на знак протесту проти расової сегрегації. Кадри акції Сміта та Карлоса стали відомі у всьому світі.

Мюнхен-1972: камбоджійська редакція розповість про останні Олімпійські ігри, в яких взяла участь Камбоджа перед більш ніж 20-річною відсутністю через війни, що розгорілися в країні. Однак мюнхенська Олімпіада також запам'яталася використанням змагань у політичних інтересах та терористичним актом – вбивством 11 ізраїльських спортсменів палестинською терористичною організацією «Чорний вересень», що назавжди залишиться в історії Олімпійських ігор.

Монреаль-1976: редакція RFI португальською розповість про Олімпіаду, в якій вперше брала участь демократична Португалія. Ігри були відзначені відсутністю представників щонайменше 28 африканських країн, які вирішили не їхати до Канади на знак протесту проти апартеїду, який все ще діяв у ПАР.

Москва-1980: англійська редакція розповість про політичну роль московської Олімпіади. Тоді понад 60 країн приєдналися до бойкоту першості, ініційованого Сполученими Штатами під керівництвом Джиммі Картера, і не поїхали до Радянського Союзу на знак протесту проти вторгнення Червоної армії до Афганістану.

Лос-Анджелес-1984: румунська редакція розповість про Ігри, що проводилися в Каліфорнії, які у свою чергу бойкотував Радянський Союз — у відповідь на бойкот 1980 року. Приклад СРСР наслідували близько 15 країн, головним чином, з комуністичного блоку — за винятком Румунії та Китаю, для якого ОІ-1984 стали першими.

Барселона-1992: журналісти RFI російською розкажуть про першу участь Росії в Олімпійських іграх після розпаду СРСР і про те, як країни тепер уже колишнього Радянського Союзу брали участь у змаганнях під єдиним олімпійським прапором.

Пекін-2008: редакція RFI китайською розповість про численні протиріччя, якими були оточені організація та проведення Ігор у Китаї: репресії в Тибеті, порушення свободи преси, екологічна катастрофа. Проте стратегія відкритості перетворила пекінські Олімпійські ігри на важливий інструмент дипломатії.

Ріо-2016: бразильська редакція нагадає нам про Ігри 2016 року. Вони відбулися в країні, яка потерпала, з одного боку, від серйозної політичної, інституційної та соціальної кризи, а з іншого – кризи охорони здоров'я, спричиненої епідемією вірусу Зіка. Тому організація Олімпіади була складною подвійно, але, незважаючи на наполегливі заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародний олімпійський комітет категорично відмовився переносити захід.

Що ж до Олімпійських ігор у Парижі, можна не сумніватися, що вони не стануть винятком із правил і будуть серйозно відзначені світовим геополітичним контекстом: спортивні ігри не завадять іграм дипломатичним.