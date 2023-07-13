Волинська трагедія: пам'ять про кожну невинну жертву має об'єднувати Польщу та Україну

ІНТЕРВ'Ю RFI

Варшава, Польща – Ексгумація, гідне поховання та вшанування пам'яті всіх жертв Волинської трагедії — саме це має стати основою примирення в цьому болючому питанні. На такому наголошують і Київ, і Варшава. У 80-ті роковини Волинської трагедії залишається чимало незагоєних ран. Про них і не тільки RFI поговорило з доктором історичних наук, професором кафедри історії України та археології Волинського національного університету ім. Лесі Українки Оксаною Каліщук.

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— 11 липня у Польщі — Національний день пам’яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої. Чому саме цього дня? Польські історики називають цей день —11 липня 1943 року — «кривавою неділею».

— Згідно з позицією польських істориків, польської історіографії, саме цього дня — 11 липня 1943 року — напередодні православного свята Петра і Павла відбулася наймасовіша атака на польські поселення на Волині. Хоча, власне, це викликає дискусію, бо український історик не завжди погоджується з такою позицією. І саме цей день — 11 липня — у 2016 році визнали Національним днем пам’яті жертв геноциду від рук українських націоналістів.

— Про які поселення йде мова? Скільки їх було атаковано 11 липня 1943 року?

— У польській історіографії називають від 60 до 150 поселень одночасно на території Волині. В офіційних джерелах і, зокрема, в останній ухвалі польського парламенту від 11 липня 2023 року, називається цифра дев'яносто дев'ять. І фактично цифра близько — понад сто є найбільш поширеною в польському дискурсі.

Сейм ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. 11 липня 2023 року PAP - Piotr Nowak

— Коли ми говоримо про Волинську трагедію, про який саме період йдеться і про яку територію?

— Те, що умовно називається «Волинська трагедія», ті протистояння між українцями і поляками в роки Другої світової війни, відбувалися на територіях сучасного Заходу України. Це Волинь, Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Надсяння. Тобто це територія міжвоєнного Волинського, Тернопільського, Львівського воєводств, частково Поліського і, власне, туди, на Холмщину. Це широка лінія, яку ми можемо називати українсько-польським «порубіжжям». І невипадково польські фахівці, зокрема, Ґжеґож Мотика в останніх своїх дослідженнях почав використовувати термін «Волинсько-Галицька різанина». Щодо періоду, який окреслюють терміном «Волинська трагедія», то тут знову ж таки, на превеликий жаль, маємо певні хронологічні суперечки. У польському дискурсі передовсім це події 1943–1944 років. Коли йде мова про український контекст, дуже часто окреслюється термін від 1939 до 1947 років. Дуже важлива точка, у якій до цього часу історики України й Польщі не знайшли спільної позиції, це те, як події на Холмщині 1942 року (коли на цих теренах масово знищувались активні українці, відомі українські громадські діячі — це було понад сотні таких осіб) вплинули на те, що відбувалося в 1943 році на Волині. Відповідно це дозволяє по-різному говорити про причинно-наслідкові зв'язки. Українські історики, зокрема львівський професор Богдан Гудь й інші, говорять про те, що волинські події 1943–1944 років не можна вирвати з загального контексту того, що відбувалося в українсько-польських взаєминах до Другої світової війни, фактично від ХІХ сторіччя і до того, що відбувалося в перші повоєнні роки. Зокрема, що стосується тих самих українських депортацій та акції «Вісла». Це такі точки, у яких поки що нема кінця дискусії навіть між фаховими істориками.

Ексгумаційні роботи в Гаю. 2011 рік © Instytut Pamięci Narodowej

— Контекст Волинської трагедії: наскільки це важливо враховувати для трактування тих подій? Чи враховують його поляки?

— Дуже часто в публічному просторі під час спроби зрозуміти, що не все так просто було в ті роки, ось цей контекст дуже страждає. Якщо український шар суспільства, українські історики в дискусіях та розмовах про волинські події намагаються зрозуміти причини того, що відбулось, то польське суспільство і польські фахівці радше констатують факт доволі жорстокого протистояння. Однак його ніхто і не заперечує: того, що в цих подіях постраждали тисячі невинних мирних мешканців цих регіонів. Але якраз розуміти ось ці причини — це є найважливішим для українського середовища. І це, можливо, десь ще дозволяє чітко вималювати чорно-біле зображення і бачення подій на Волині в 1943–1944 роках, адже тоді виступає образ жорстокого українського націоналіста, а радше навіть просто українця. У Польщі є таке поняття українське «ludobójstwo» («геноцид» у перекладі з польської. — Ред.). Це дозволяє простіше загалом ототожнити з певною спільнотою, а друге — показати поляків однобічно як жертву в цих подіях — майже без жодних спроб зрозуміти, чому так відбулося. А треба ж насправді поставити собі надзвичайно просте запитання: що того простого, насправді доволі спокійного волинського хлопа, селянина змусило діяти більш радикально? Була якась причина того, що він, скажімо, озлобився настільки, що почав діяти такими методами. Ще одне. Якщо ми банально подивимось і порівняємо Вікіпедію, то побачимо принципову відмінність. У польській Вікіпедії Волинські події характеризуються як знищення поляків на цих територіях. А в українській Вікіпедії ми читаємо про взаємне винищення, взаємні жертви українців і поляків. І нещодавно під час вшанування жертв Волинської трагедії в Луцьку в костелі Петра і Павла у спільній заяві президентів України і Польщі було вказано про вшанування всіх жертв цих подій. І це теж надзвичайно важливо розуміти. Це теж така точка, де може бути чимало дискусій. І, зрештою, теза про вшанування всіх жертв Волинської трагедії вже викликала серед польських фахівців дискусію.

Ексгумаційні роботи в Гаю. 2011 рік © Instytut Pamięci Narodowej

— Зараз у Варшаві триває виставка до 80-х роковин Волинської трагедії. Вона розташована в самому середмісті — неподалік Королівського замку. І там, на одному зі стендів, написано про те, що план етнічних чисток був створений у 30-х роках й Українська повстанська армія почала реалізовувати його в лютому 1943 року з села Паросля, де були вбиті перші 150 поляків. Далі УПА атакувала інші села. Але мало це такий вигляд спонтанних селянських повстань проти польських панів. Волинська трагедія — це етнічна чистка, як заявляють поляки, чи взаємна боротьба між поляками та українцями, як заявляє Київ?

Виставка до 80-ї річниці Волинської трагедії. Варшава, липень 2023 року © RFI

— Я скажу, що це вже пом'якшення позиції. Бо в 2016 році польський парламент обома палатами ухвалив документ про визнання подій 1943–1944 геноцидом поляків. А геноцид є найважчою формою будь-якого злочину проти певної спільноти. 2009 року в ухвалі парламенту з'явилося визначення подій на Волині в роки Другої світової війни як «етнічних чисток з ознаками геноциду». І ми повинні дуже добре розуміти, що на сьогодні очікувати від польського суспільства і польського політикуму відходу від радикальних підходів, від тих позицій, які вже були напрацьовані до сьогоднішніх роковин, не варто. По-перше, є офіційні рішення, зокрема, рішення про офіційне вшанування жертв Волинської трагедії 11 липня — воно вже зобов'язує. По-друге, ми повинні дуже чітко розуміти, що в Польщі існує доволі-таки широкий сегмент правих середовищ, кресових середовищ, тобто вихідців із колишніх теренів Другої Речі Посполитої, які зараз не входять до Польської держави. Це і українські, і білоруські, і литовські території. Їхні нащадки не настільки чисельні, але вони дуже галасливі. І вони від самого початку розмови про українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни взяли на себе роль своєрідного арбітра і визначника правильності позицій тих чи інших політиків, тієї чи іншої частини суспільства щодо цього питання. І вони навряд чи би дозволили повністю проігнорувати цю дату чи радикально відійти від тих позицій і тих визначень, які уже до цього часу, власне, фігурували. Тим більше, ми повинні розуміти, що керівна на сьогодні партія «Право і справедливість» саме орієнтована на правий сегмент польського суспільства.

Ганна Бойміструк, полька, врятована під час Волинської трагедії українською родиною © RFI

— Яке було співвідношення озброєних сил, які брали участь у Волинські трагедії, і місцевого населення?

— Коли говоримо про Волинську трагедію, виникає питання, а чи можливо в кожному конкретному випадку визначити, хто є винуватцем смерті тієї чи іншої особи. Бо на той момент, на тих теренах ми можемо говорити про щонайменше чотири сили, а то й п'ять, які активно впливали на ці землі і могли призводити до цих людських втрат. По-перше, це українське і польське підпілля. Це відповідно Українська повстанська армія, Організація Українських Націоналістів й Армія Крайова як збройне крило польського підпілля. Це фактично радянська партизанка, яка активно діяла на Волині з весни 1943-го року. І тут ще треба додати, що в межах радянської партизанки були створені польські підрозділи, тобто підрозділи з поляків. Серед найвідоміших командирів — це Юзеф Собесяк («Макс»). Можемо говорити про діяльність і німців, серед яких були підрозділи поліції, створені з українців і поляків. Вони були керовані німецькою окупаційною владою. І також ми мусимо враховувати, що були непоодинокі випадки, коли діяли фактично бандити, які були зацікавлені просто-напросто в якихось матеріальних здобутках. І от визначити, що, коли і хто призвів до жертв, надзвичайно складно. Ми можемо говорити про діяльність загонів УПА, про Дмитра Кличківського, Юрія Стельмащука («Рудого»), діяльність 27 дивізії піхоти Армії Крайової. Але виводити якісь співвідношення, напевне, надзвичайно складно. Єдине чітко треба розуміти, що впливи, наприклад на Волині, Організації українських націоналістів були слабшими, ніж на Галичині. Але, як ми знаємо, на Волині події почались раніше, ніж на Східній Галичині. Знову ж таки, сили Армії Крайової були доволі активними і на Галичині, і на Волині, бо з початком Другої світової війни польське підпілля готувалося до реалізації плану операції «Буря», тобто масового підйому і вибуху поляків для того, щоб зафіксувати польськість цих територій. Очевидно, певні збройні сили — бази самооборони — діяли і в польських, і в українських селах. Люди самі організовували собі захист, щоб хоча би повідомити односельців про те, що наближається загроза. І ті мали би можливість втекти і, відповідно, уникнути смерті. Тому в науковій літературі і загалом серед істориків розмови про якесь очевидне співвідношення сил не йдеться, тому що їх надзвичайно складно визначити.

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— Якщо говорити про Волинь мовою цифр, то польські історики говорять, що під час «волинської різанини» (а саме так вони трактують ті події) загинуло від 80 до 120 тисяч поляків і лише кілька тисяч українців. Українські історики оперують іншими цифрами: суттєво менше загиблих полеглих поляків та більше українців. Як встановити справжню кількість загиблих? Та як, власне, уникнути маніпуляцій на цьому?

У 2015 році біля Волі Островецької під час розкопок виявили кістки жінки © Instytut Pamięci Narodowej

— Cьогодні ми можемо говорити про так званий міф «ста тисяч», як його назвав дуже відомий дослідник Євген Місило. Цифри сьогодні стали предметом маніпуляцій. Вони звучать із вуст офіційних осіб. Практично кожна промова про волинські події з боку польських офіційних діячів не обходиться без цифри «близько ста тисяч, понад сто тисяч жертв». Польська сторона намагається штучно збільшити кількість. Суто з таких ціннісних, гуманітарних, християнських позицій кожне людське життя надзвичайно важливе і кожна людська смерть є трагедією. Коли ми женемось за цифрами, то потрапляємо в капкан. Ми вже не простежуємо кожну людську трагедію, вона губиться у цих цифрах. Припинити маніпуляції насправді не дуже просто. Вони, по-перше, уже стали частиною політичного дискурсу. По-друге, на превеликий жаль, з кожним роком ми маємо все менше можливостей для їхньої верифікації, тобто для визначення, чи справді ці цифри, які озвучуються, є правдивими. Основою встановлення кількості жертв Волинської трагедії є свідчення, спогади очевидців і свідків тих подій, альтернативних документів, які ми сьогодні маємо, не так вже багато, але вони є. Це передовсім документи українського і польського підпілля, це документи радянського партизанського штабу. Але проблема полягає в тому, що встановити кількість жертв у цьому протистоянні можна лише за спогадами, за свідченнями. І визначити правдивість цих цифр що далі, то складніше.

— Де найбільше загинуло поляків?

Встановлення хреста на місці знаходження останків у Волі Островецькій на Волині. 2015 рік © Instytut Pamięci Narodowej

— Коли ми говоримо про кількість жертв україно-польського протистояння і коли йдеться про поляків, то мова йде про ті джерела і ті дослідження, які робили польські дослідники. Вважається, що на території колишнього Волинського воєводства загинуло приблизно 60 тисяч поляків. Саме цю цифру називають Владислав і Єва Семашки — дослідники, які першими опублікували таку узагальнену картинку щодо українсько-польського протистояння. Тобто на території Волинського воєводства загинули 60 тисяч. Усе решта стосується передовсім Галичини, тобто колишнього Тернопільського, Львівського, Станіславівського воєводств. І якщо ми говоримо про Волинське воєводство, то в цьому надзвичайно дискусійному і дражливому питанні підрахунку кількості жертв ми маємо точки дотику. Бо коли ми безвідносно подивимося на дані українських і польських авторів про те, які райони Волинського воєводства, Волинської області найбільше постраждали під час цього протистояння, то ми побачимо, що ці терени зійдуться. Це буде Володимирщина, Луччина, Горохівщина тощо. Тобто українські й польські автори сходяться в тому, де відбувались найбільш інтенсивні кровопролиття. Вони не сходяться в конкретній кількості жертв. І це те, про що ми можемо вести мову. Бо тут абсолютно нема предмету для дуже гострих дискусій, бо ми зійшлись на тому, що саме ці райони Волині були найбільше охоплені цим протистояння між українцями і поляками.

— Одним із наріжних каменів у стосунках між двома країнами є ексгумація тіл загиблих поляків. Загострились відносини між Україною та Польщею у 2017 році, коли польські націоналісти знищили пам'ятник воякам УПА на кладовищі в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Саме після цього було заблоковано проведення поляками ексгумацій в Україні. Однак із осені 2019 року цей процес був розблокований. У нині селі Пужники, якого вже не існує і де побував Матеуш Моравецький, із травня тривають пошуково-ексгумаційні роботи. Але це лише одне із сіл. Скільки нині ще є територій, які не обстежені фахівцями?

26 квітня 2017 року в селі Грушовичі у Польщі був знищений пам’ятник на братській могилі вояків УПА © Благодійний фонд «Героїка»

— Місць, де насправді можуть і повинні бути проведені ексгумації для належного вшанування невинних жертв, є багато. Однак не так багато населених пунктів, де відбувалось українсько-польське протистояння, дочекалися ексгумації. Найбільше в цьому сенсі пощастило Острувкам та Волі Островецькій завдяки зусиллям польського історика Леона Попека.

Польська карта 1930-х років із вказаними місцями розкопів © Історична правда

В Острувках 2015 року знайшли останки щонайменше 30 людей © Instytut Pamięci Narodowej

Місць для ексгумації дуже багато. А якщо ми говоримо не лише про польські жертви, але й про українські, то таких місць невимовно багато.

Ексгумаційні роботи поблизу села Пужники, якого вже не існує. Тернопільщина, липень 2023 року © Суспільне

Артефакти, знайдені під час ексгумаційних робіт поблизу неіснучого нині села Пужники на Тернопільщині. Липень 2023 року © Суспільне

Що стосується самих ексгумацій, то останнім часом це виявилось найбільш дискусійним питанням після подій в Грушовичах у 2017 році і заборону на ексгумаційну роботу. Фактично історичні війни між Україною і Польською державою лише загострилися. І одним з найгостріших питань, на якому акцентували увагу у виступах польські громадські діячі і політики, — це саме ексгумація. Польський історик Ґжеґож Мотика висловив претензії і до свого уряду, керівної партії «Право і справедливість». В останньому своєму інтерв'ю він зауважив, що саме непоступливість влади призвела до того, що питання ексгумації було настільки підвішеним. Мотика сказав, що голова українського Інституту національної пам'яті Дрогобич поставив питання руба лише щодо відновлення того єдиного поховання на кладовищі, яке стало предметом дискусій. Після чого можна було, власне, знову відновлювати всі ексгумаційні процеси. На це «Право і справедливість» не пішла. Зараз українська влада максимально намагається сприяти цьому. Але ми повинні чітко розуміти, що за будь-яких обставин ексгумаційний процес буде дуже тривалим. Бо, по-перше, таких місць дуже багато. По-друге, чітко треба розуміти, що ексгумації мають проводити фахівці двох країн. Це мають бути спільні експедиції для того, щоб потім не було суперечок і якихось заяв із приводу того, що є якісь маніпуляції, як це, наприклад, було під час робіт в Острувках та Волі Островецькій, коли пошукові роботи відбувалися лише за участі польських фахівців. І українські дослідники поставили під питання результати цих розвідок, оскільки вони побачили в них спробу маніпуляції і штучного збільшення кількості жертв.

Біля Волі Островецької у 2015 році знайшли останки щонайменше 80 людей © Instytut Pamięci Narodowej

— Поляки неодноразово закидали українській стороні, що та героїзує воїнів УПА — називає їхніми іменами вулиці, проводить смолоскипні марші тощо. Мовляв, Київ не здатен визнати відповідальність УПА за злочин. Що в цьому випадку можна відповісти полякам?

Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Київ, січень 2022 року © Укрінформ

— Частина польського суспільства насправді розуміє, що коли ми говоримо про героїзацію чи Української повстанської армії, чи Степана Бандери, який, до речі, треба нагадати, під час волинських подій перебував у концтаборі Заксенгаузен, то ця героїзація абсолютно не пов'язана з українсько-польським протистоянням. Ми вшановуємо і віддаємо шану нашим героям Української Повстанської Армії за їхню боротьбу за українську державність і за боротьбу з комунізмом. Це перше. Друге, треба розуміти, що будь-яке підпілля — українське чи польське — не є ідеальним. І тут виникає питання, наскільки можливі чи констатовані злочини конкретних підрозділів чи конкретних командирів проти мирного населення можуть і повинні бути причиною і приводом для заплямування всього національного руху і, відповідно, всієї національно-визвольної боротьби. Поляки так само мають проблему з частиною так званих «проклятих солдатів», польською żołnierze wyklęci (учасники антирадянського збройного підпілля в 1940-1950-ті рр. — Ред.), яких звинувачують у злочинах проти мирних мешканців. Чітко треба розуміти, що, по-перше, ми вшановуємо в Україні наших героїв не за події українсько-польського протистояння. По-друге, не застосовувати подвійних стандартів, коли ми говоримо про конкретні злочини конкретних командирів.

— Наскільки нині є актуальною формула примирення: «уміти прощати і говорити правду», проголошена понад 20 років тому кардиналами УГКЦ Любомиром Гузаром і РКЦ Юзефом Ґлемпом?

— Надзвичайно складне питання. Відома формула, запропонована свого часу в контексті польсько-німецького примирення, «прощаємо і просимо пробачення», яку спробували використати в контексті українсько-польського порозуміння, мені видається, на жаль, не спрацювала. І можна назвати кілька причин, чому. По-перше, коли відбувалося польсько-німецьке примирення, ще були живі активні учасники тих подій. Тобто ці речі, пов'язані із прощенням, говорили люди, які особисто були до цього причетні і, умовно кажучи, мали, за що особисто просити пробачення. В українсько-польському варіанті вже так не було. По-друге, чітко треба розуміти, що у випадку відносин Польща — Німеччина Польща відчувала себе меншим братом, який, власне, прагнув цього порозуміння. То у варіанті взаємин Варшава — Київ уже навпаки. Варшава відчувала свою позицію більш міцною. А жодне порозуміння не може відбутися, якщо немає відчуття рівності, порозуміння. Діалог може відбуватися лиш рівного з рівним. Якщо ми не будемо це приймати, у нас нічого не вийде. І тому мені видається, що ми маємо зараз виходити і шукати інші якісь формули. Можливо, починаючи з тієї тези, що на сьогодні, тим більше в умовах російської агресії, ми повинні просто-напросто прийняти те, що ми по-різному бачимо ці події, і просто-напросто визнати, що про Волинську трагедію українці міркують по-одному, а поляки — по-іншому. І більше говорити про ті теми, які не роз'єднують у темі Волинської трагедії. А вони є. Наприклад, тема так званих «справедливих» у Волинській трагедії. Тобто факти порятунку українцями поляків, поляками українців.

Подружжя Бойміструків врятувало маленьку польську дівчинку, яка стала частиною їхньої сім'ї © RFI

Це є загальнохристиянська цінність, яка об'єднує, яка не викликає дискусій. І про такі факти треба говорити більше. Так само треба активно говорити про те, що в цьому протистоянні, у цьому кровопролитті були зацікавлені як Третій Рейх, так і Радянський Союз. Бо за рахунок виснаження українців і поляків між собою гітлерівська Німеччина і радянська Росія фактично мали можливість зберегти свої сили. Про такі речі треба передусім говорити. І маємо говорити про те, що кожна невинна жертва має бути вшанована. Вона має право на це. І вона повинна бути вшанована і належно похована. І пам'ять про кожну оцю невинну жертву має бути ключовою — і вона має об'єднувати.

— Під час свого нещодавнього візиту до України Матеуш Моравецький заявив: «Маємо усвідомлювати, що поки не буде до кінця встановлено і записано історію волинського злочину, Росія завжди використовуватиме "волинську карту", щоб вбити клин між поляками й українцями». Як Росія використовує суперечність між Польщею та Україною у своїй інформаційній боротьбі?

Прем'єр-міністр Польщі під час візиту до України вшановував пам'ять жертв Волинської трагедії. Липень 2023 року © PAP

— З початком російської агресії 2014 року і до того під час ведення Росією гібридної війни не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу, проти Європи, було очевидно, що тему Волинської трагедії Кремль намагається використати, щоб роз'єднати українців і поляків, щоб розсварити Україну і Республіку Польща. Якщо подивитись виступи так званих лідерів окупованого Криму чи так званих «ДНР» та «ЛНР», то побачимо згадки про Волинську трагедію як, власне, приклад жорстокості українських націоналістів. Якщо ми зайдемо на будь-який сайт квазіреспублік чи на будь-який радикальний російський сайт, чи подивимося на роботу російських ботів у тій самій Польщі, то ми знову ж таки побачимо використовування Волинської трагедії для того, щоб розпалити ворожнечу — заявами про те, як ви можете забути про те, що українці вбивали ваших предків на Волині. І так само ми будемо говорити про згадки цих подій у промовах лідерів Російської Федерації, провідних політиків та міністрів, наприклад того самого Лаврова. А також треба згадати відому статтю за авторства Путіна, яка була опублікована в одному з американських видань. Очільник Кремля серед інших злочинів Другої світової війни згадує Волинську трагедію. Тому зрозуміло, що ті події Росія використовує для розпалювання ворожнечі. Так само треба розуміти, що після Радянського Союзу Російська Федерація отримала так чи інакше певну частину законсервованих або й незаконсервованих агентів у тій самій Польщі. Свого часу було опубліковане дослідження, яке виявило, скільки це високопосадовців, зокрема військових, свого часу закінчували радянські виші, а значить, можуть бути завербованими агентами. І вже навіть не говоримо про те, наскільки активно ця тема викривлено використовується путінськими російськими ботами, які в інформпросторі, у мережі розганяють хвилю ненависті і максимально намагаються її підтримувати. Яскравим прикладом цього були події в Гуті Пеняцькій, коли почала відбуватися своєрідна війна пам'ятників між Республікою Польща і Україною. Зруйнованих пам'ятників були десятки. Але в Гуті Пеняцькій був очевидний російський слід у знищенні пам'ятника польським жертвам. І це визнали навіть польські крайні праві. Виявилося, що інформація про знищення пам'ятника в Гуті Пеняцькій на російських сайтах з'явилася швидше, ніж це могли би виявити місцеві мешканці чи будь-хто. По-перше, було джерело цієї інформації. По-друге, події в цьому населеному пункті відбувались у лютому 1944 року. Тож у день вшанування пам'яті випав сніг. І коли з'явилося відео зруйнованого пам'ятника, то місцеві мешканці прийшли і побачили, що там сніг абсолютно не затоптаний.

Вандали зруйнували пам’ятний хрест у Гуті Пеняцькій, а дві стели з іменами загиблих розмалювали у жовто-блакитні та червоно-чорні кольори © ic.pics.livejournal.com

Ми можемо говорити про різні варіанти використання цієї трагедії. Наприклад, можна ще згадати сумнозвісну заяву так званих українських депутатів на чолі з Вадимом Колесніченком до польського Сейму з проханням визнати події Волинської трагедії геноцидом (це було спільне звернення Партії Регіонів та КПУ, підписане в червні 2013-го року 148 депутатами, — Ред.). На той час в польському політикуму вистачило розуму не піти на цю провокацію. Але якщо ми говоримо, що це були представники Партії регіонів і комуністи, а потім відомі лідери цих середовищ (той самий Колесніченко опинився в Росії), то знову ж таки можемо говорити про це як про спецоперацію Російської Федерації — із великою, якщо не стовідсотковою впевненістю.