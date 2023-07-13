Війна в Україні викликає в багатьох німців кризу ідентичності — політолог Алекс Юсупов

ЗМІНА СВІТОГЛЯДУ

Після повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина оголосила про розворот власної оборонної політики та розрив зв'язків із Росією. Канцлер Олаф Шольц проголосив «зміну епох» та обіцяв зробити армію країни найміцнішою в Європі. Він оголосив про виділення Бундесверу 100 млрд євро та призначив новим міністром оборони Бориса Пісторіуса. «Великий німецький розворот» навіть через рік залишається сенсацією, як для всієї Європи, так і для самої Німеччини.

Реклама Читати продовження

Зворотний бік фінансової дисципліни

Виділення 100 млрд євро на потреби Бундесверу — це революційна подія для німецького світоогляду. Про це в інтерв'ю російській службі RFI розповів німецький політолог, директор російських програм фонду Еберта Алекс Юсупов:

— Довгі роки, починаючи з часів фінансової, а потім державної соціальної кризи, Німеччина не тільки саму себе дисциплінувала щодо нових державних боргів, а й інші країни на європейському континенті змушувала ставитися до своїх бюджетів не просто відповідально, а навіть іноді надто економно. І тут незаплановані 100 мільярдів. Для цього довелося змінювати конституцію. А конституція забороняє брати такі борги, за які потім доведеться розплачуватись наступним поколінням.

У квітні 2023 року Німеччина ухвалила першу національну стратегію безпеки. Згідно з цим документом, Берлін спирається на трьох китів: солідарність із НАТО та з ЄС та Аахенський договір між Францією та Німеччиною (двостороння угода про співпрацю та інтеграцію, що набула чинності 22 січня 2020 року. — Ред.). Про останній в стратегії вони згадали тричі. Алекс Юсупов зазначає, що для виконання всіх зобов'язань, прописаних у стратегії, Німеччині потрібно витрачати значні кошти, адже йдеться про переозброєння та довгострокове підвищення витрат на військові потреби:

— Це революція, яка в Німеччині сприймається по-різному. Є люди, які в шоці, у яких справою життя була мирна країна, політична культура пацифізму, помірність від військових інтервенцій. І в цьому бачилася нова ідентичність повоєнної Німеччини... Сформувалася культура, у якій багата економіка вирішувала проблеми, пов'язані з безпекою, радше фінансовими інструментами: або через міжнародні інститути, або через політику надання кредитів, фінансової допомоги для розвитку тощо. Усе це починає змінюватись. Якщо для одних людей це шок, то для інших відбувається переосмислення ціннісного світу.

Політолог порівнює Німеччину з великим важким кораблем та підкреслює, що зміни у країні буде видно лише через кілька років. За його словами, нічого революційного наразі очікувати не варто, бо цей супертанкер тільки-но став потроху розвертатися і весь процес триватиме багато років:

— Німеччина прийшла до тями, почала займатися питаннями війни та миру. Це, звичайно, інша країна, це зовсім не меркелевська Німеччина. Після 16 років правління Меркель у Німеччині накопичилася велика кількість незробленого домашнього завдання.

Ангела Меркель, перебуваючи на посаді канцлера з листопада 2005 року, захищає позиції РФ щодо України © MISHA JAPARIDZE/ AP

До влади прийшло покоління людей, що виросли в мирну епоху, нагадує Алекс Юсупов. Вони не займалися питаннями оборони, безпеки та миру та виграли вибори з обіцянкою вирішувати внутрішні проблеми. Він зазначає, що жодна з трьох політичних сил, що прийшла до влади («Зелені», СПДН, ліберали) не планували займатися зовнішньополітичними питаннями:

— За даними ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку. – Ред.), Німеччина — країна із найстарішим у Європі публічним капіталом (тип капіталу, що належить державі або громадськості. — Ред.) Тобто наша інфраструктура, наші дороги, наші школи, наші електромережі востаннє по-справжньому оновлювалися дуже давно. Німеччина дуже економила на тому, щоб вкладати в майбутнє. І це зворотний бік тієї політики фінансової дисципліни, про яку я вже сказав на початку.

Історичні паралелі

Політолог зазначає, що сьогоднішня ситуація в Німеччині дуже схожа на ту, яка була в 1997–1998-му роках. Тоді завершується 16-річне, як в Ангели Меркель, правління канцлера Гельмута Коля. До влади приходять молоді політики, які також роблять притиск тільки на внутрішню політику. Але в колишній Югославії починається війна та спалахує Косовська криза, говорить політолог:

— Бундесвер уперше стоїть перед питанням, чи братиме він участь у коаліції НАТО, яка планує бомбардування сербських військ, щоб запобігти етнічним чисткам. Тобто для країни, яка тільки-но усвідомила себе як об'єднана і яка тільки-но вирішила займатися питаннями своєї відповідальності в новій Європі — це, звичайно, великий шок. Дуже схоже (на нинішню політичну ситуацію. — Ред.): виграли вибори на внутрішніх темах, зовнішньополітичного профілю немає, приходять до влади, і відбувається зовнішня криза, яка ламає всі плани.

Це дало розуміння того, що Німеччина не захищена від зовнішних потрясінь та не кожний конфлікт можна розв'язати за допомогою дипломатії. На цьому тлі в суспільстві зростає попит на політиків, здавалося би, старого типу, каже німецький політолог:

— Довгі роки Меркель змінили дві речі. По-перше, ставлення до жінок у політиці. Міністерство оборони довго керувалося міністрами-жінками. Було три міністерки. І водночас основний тип міністрів був технократи: тобто не було важливо, чим займається міністр. Він був міністром фінансів, потім охорони здоров'я, потім внутрішніх справ під Меркель. Головним було гарне керування. Зараз ми бачимо першим за популярністю нового міністра Бориса Пісторіуса... Раптово, не встигнувши навіть нічого зробити, (він. — Ред.) став найпопулярнішим політиком у країні. Просто тому, що його профіль, типаж і характер відповідає якимось старим запитам. Тобто побачили чоловіка рішучого, сильного, який має досвід поліцейської роботи. Він сам служив і вміє розмовляти з солдатами.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на військових навчаннях у Литві © Mindaugas Kulbis /AP

Алекс Юсупов зазначає, що довгий час німецька армія зменшувалась. Тренд йшов на її професіоналізацію. Як і в усіх країнах НАТО було знято завдання захисту держави та її кордонів, натомість першочерговими стали миротворчі місії у кризових точках. Наразі це починає руйнуватися, говорить Алекс Юсупов:

— Це армія, яка знову має вирішувати проблеми захисту своїх кордонів та кордонів своїх союзників. Тому що зобов'язання, про які я вже сказав стосовно НАТО, ЄС і Франції, означають, що німецька армія має бути в змозі боротися за безпеку сусідів. І це принципова зміна.

Відвернутись від Росії

Сучасна Німеччина мала цілу номенклатуру зовнішньополітичних відносин. Це відносини з США, Ізраїлем, Францією, Польщею та РФ, що стала спадкоємицею Радянського Союзу, зауважує німецький політолог:

— Це відносини, у яких поєднуються, з одного боку, інтереси особливого калібру, а з іншого боку, — якийсь ідейний моральний зв'язок, адже німецька історія XX століття наповнена злочинами, катастрофами та конфліктами.

Політолог підкреслює, що «Остполітік» (з нім. східна політика; таким терміном називали політику щодо СРСР. — Ред.), що з'явилася наприкінці 60-х років, пропонувала нове бачення світу:

— Це означало визнати, що частина країни, яка стала Польщею, наприклад Східна Пруссія, — втрачена назавжди. Що немає жодного сценарію, у якому якимось чином ці землі знову стають Німеччиною. А колись це був центр німецького життя: Гдан, Гданськ, Данциг був одним із найбільших німецьких міст. І мешканці його живі, вони вигнані зі своїх старих будинків та своїх старих поселень.

Тодішній канцлер ФРН Віллі Брандт першим каже, що треба визнати, що сучасна Німеччина не має стосунку до Третього Рейху і треба визнати свої злочини. Він їде у Варшаву, де падає на коліна перед пам'ятником героям гетто. Брандт саме був противником нацистів і тією людиною, яка уособлювала нових німців та нову Німеччину, каже Алекс Юсупов:

— Нині це виглядає як великий жест. А на той момент, коли він це робить, у Німеччині це викликає велике обурення та великий скандал, його називають зрадником. На той час це було дуже сміливо. За цим йдуть поїздки до Праги та Москви. Навіщо він це робить? Він робить це тому, що без покращення відносин зі східними сусідами та Радянським Союзом немає жодної надії на возз'єднання Німеччини.

Він закликає визнати реалії довголіття комуністичних режимів. Це, як пояснює політолог, дозволяє розрядити відносини між ФРН та НДР:

— Усе це супроводжується економічними контактами. І, найочевидніше, це початок торгівлі ФРН із Радянським Союзом. ФРН постачає великі труби для прокладання газопроводів. Радянський Союз починає продавати газ. Тоді це не виглядає надприбутковим правочином і стає важливим лише в той момент, коли на Близькому Сході відбуваються кризи, пов'язані із запровадженням ембарго країнами ОПЕК. Нафта зникає, починає дорожчати. І на цей момент газ стає альтернативою. Наразі ми побачили відмову від російського газу, а колись радянський газ був вирішенням іншої зовнішньополітичної проблеми, це теж треба пам'ятати.

Алекс Юсупов зазначає, що «Остполітик» в Німеччині вважається дуже успішною, тому що вона дозволила об'єднатися без великої крові:

— Без цієї політики не було б такого розслабленого, у чомусь лояльного ставлення Михайла Горбачова до Німеччини. Без цього лояльного ставлення він не допустив би таких кроків. Коли на Сході виникло дисидентське громадянське невдоволення, зміна влади відбувалася без тиску з Москви. Історичний момент падіння Берлінського муру став можливим, тому що Радянський Союз не підтримував і не був готовий до військового вторгнення, схожого, наприклад, на 68-й рік у Чехословаччині.

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року стало символом воз'днання Німеччини © BBC

Тому об'єднана Німеччина продовжила відносини зі спадкоємицею СРСР. На зміну «Остполітик» прийшла «Русландполітик» (з нім. політика щодо РФ. — Ред.), зауважує Юсупов:

— Коли ви вкладаєте в газопровід — це надовго. Вкладені кошти окупаються та починають приносити прибуток. Це економічна база відносин із Російською Федерацією.

Політолог зазначає, що ці особливі відносини не змінюються ні після чеченьских війн, ні з приходом до влади Путіна. Уважалося, що Росія йде своїм звивистим шляхом, але врешті все завершиться так само, як і минулого разу, коли «Остполітик» допомогла подолати конфлікти:

— Тобто ніякої реакції на реальність немає, а надвигода економічних відносин, що триває, стає чинником, що не дозволяє скоригувати своє ставлення до Росії.

Саме тому 24 лютого 2022 року Німеччина прокидається приголомшена. Виявилось, що руйнуються всі аксіоми, на яких була побудована картина світу.

Канцлер ФРН Олаф Шольц з президентом Франції Еммануелем Макроном під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Німеччина стала одним із ключових союзників України у протидії російській збройній агресії © Natacha Pisarenko / AP

Алекс Юсупов зауважує:

— Я не можу сказати, що вже зараз зрозуміло, чи будуть у майбутньому німецько-російські відносини чимось особливим. Або Німеччина тривалий час буде, як людина, що обпеклася, просто уникати стратегічних процесів у цьому напрямі. Але мені зрозуміло, що ця тема залишається... Але навіть якщо вона (особливість у відносинах. — Ред.) повернеться, вона починатиметься з досконалого нуля. Вторгнення в Україну торік — це справжній шок, перезавантаження. І хоч би що трапилося, повернення назад, до того як це було до 24 лютого, не буде.