Саміт НАТО у Вільнюсі підтвердив «шлях України» до Альянсу — Макрон

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Про це президент Франції заявив під час пресконференції на вільнюському саміті. Він додав, що «з боку українського президента законно бути вимогливим, тому що він бореться, тому що бореться його армія, і він захищає цілісність своєї території та суверенітет свого народу».

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Стосовно нинішньої форми підтримки, яку західні партнери надають Києву, Еммануель Макрон сказав, що союзники мають «бути на його боці, повністю захищати Україну, застосовувати санкції проти Росії, уникати будь-якої ескалації та розширення цього конфлікту та зробити це, зберігаючи при цьому єдність усіх союзників».

Окрім того, зауважив він, цей саміт НАТО дозволив зробити «короткострокові військові зобов'язання», включаючи постачання Парижем ракет далекого радіусу дії Scalp, які «допоможуть змінити характер цього контрнаступу». Макрон також підтвердив, що Франція готова підтримувати Україну зброєю й у довгостроковій перспективі, навіть якщо війна з РФ перейде у стадію затяжної, аж до самої української перемоги.

«Навіть якщо ми вступимо у війну на виснаження, ми будемо разом (з Україною. — ред.)», — сказав він.

Незважаючи на відсутність конкретних обіцянок щодо перспективи вступу України до Альянсу, Еммануель Макрон зауважив, що саміт підтвердив «шлях України» до Альянсу: «Безпека нашого континенту не може бути предметом переговорів без гарантій безпеки для України та без цього членства».

«На мій погляд, ми зробили те, що мали зробити, зберігши єдність усіх союзників, що дуже важливо», — підкреслив він.