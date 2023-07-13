САМІТ НАТО

Другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Українська делегація упевнено заявляє: «Він був успішним». Так, з десяток офіційних двосторонніх зустрічей дали плоди й Київ може сподіватися на постачання додаткової потужної зброї. Даний поштовх щодо гарантій безпеки. Та, «головний приз» наразі дістався лише Швеції, яка невдовзі стане 32 членом НАТО.

«Україну чекають в Альянсі, просто не зараз»: що запропонували Зеленському замість конкретики щодо членства

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«Україна буде в НАТО», але коли?

Президент США Джо Байден виступає з промовою у Вільнюському університеті, Литва, 12 липня 2023 р. © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Під вигуки натовпу, серед майоріння сотень крихітних американських, литовських та українських прапорців, Президент США Джо Байден дав обіцянку: західні союзники не похитнуться у захисті України, і, наголосив, що боротьба з російською агресією є одним із центральних викликів для усього світу.

Ці слова потрапили в саме серце жителів столиці Литви. За словами Байдена, ця країна знає «трансформаційну силу свободи», провівши десятиліття під контролем Москви. Він провів паралелі між боротьбою Литви задля уникнення радянського правління, і поточною боротьбою України задля відсічі смертоносного вторгнення Росії.

Байден провів два дні у Вільнюсі на щорічному саміті Організації Північноатлантичного договору. За його словами, «НАТО є сильнішою, енергійнішою і згуртованішою, ніж будь-коли за свою історію».

Американський президент палко прагне розширення Альянсу, і вже домігся приєднання двох нових країн за свою каденцію (Фінляндія вже доєдналася, а Швеція наразі очікує вступу, адже Туреччина врешті погодилася не блокувати її заявку, — Ред.). А втім, зробити Україну 33 повноправним членом США не квапляться, щоб не втягнути Захід у ширший конфлікт з Росією на тлі війни, яка триває на українській території.

Небажання Байдена запросити Україну до діалогу щодо членства викликало різку критику з боку президента України Володимира Зеленського. Він вимагав чіткого шляху до приєднання як-то часові рамки та перерахунок усіх умов, адже обіцянки Київ слухає ще з 2008 року.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден беруть участь у двосторонній зустрічі під час саміту НАТО у Вільнюсі, Литва, 12 липня 2023 р. © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Байден сказав, що розуміє розчарування українського лідера. Зокрема й щодо швидкості отримання необхідної допомоги. «Я обіцяю вам, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб ви отримали те, що вам потрібно», — сказав Байден у присутності журналістів. І, врешті, додав: «Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне, офіційне членство в НАТО».

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив у середу, що Байден обговорить із Зеленським можливість надання Україні ракет великої дальності під час їхньої зустрічі. А втім, ці переговори можуть тривати місяцями, як це було у випадку з касетними боєприпасами.

Напередодні приїзду до Вільнюса, Байден сказав в інтерв’ю CNN, що, на його думку, ще не настав час для приєднання України до Альянсу. Коли, вже на саміті, у нього запитали, як швидко після завершення війни він би хотів бачити Україну у складі НАТО, американський президент відповів: «через годину 20 хвилин».

Альянс скасував необхідність плану дій щодо членства (ПДЧ) України. ПДЧ призначена для допомоги країнам, які мають намір доєднатися до НАТО. Програма передбачає отримання країнами-кандидатами зворотного зв'язку щодо їхніх дій, пов'язаних з підготовкою до членства та дотриманням стандартів НАТО.

Володимир Зеленський привітав це рішення, але закликав партнерів до конкретики щодо «умов», які Київ має виконати задля запрошення до переговорів до членства.

Президент також висловив надію, що можливість набуття нашою державою членства в Альянсі відкриється наступного року, що до того часу Україна виграє війну, і одержить довгоочікуване запрошення 2024, на саміті НАТО у Вашингтоні.

Рада Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський розмовляє з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів за участі Швеції на саміті НАТО у Вільнюсі, Литва, 12 липня 2023 р. © via REUTERS / POOL

А поки Альянс запрошує Україну до обговорень на рівних. На саміті у Вільнюсі відбулося установче засідання Ради Україна-НАТО. Цей формат покликаний зміцнити співпрацю між Києвом і 31 країною Організації Північноатлантичного договору. Це буде постійний орган, у якому держави-члени та представники Києва зможуть проводити консультації та скликати зустрічі у надзвичайних ситуаціях.

У вівторок у своєму комюніке, підсумовуючи висновки саміту, лідери заявили, що Україна може приєднатися, «коли погодяться усі союзники й будуть виконані усі умови».

«Сьогодні ми зустрічаємося на рівних», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції із Зеленським. «Я з нетерпінням чекаю дня, коли ми зустрінемося як союзники».

Гарантії безпеки

Лідери G7 та Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі, Литва, 12 липня 2023 р. REUTERS - KEVIN LAMARQUE

На полях саміту НАТО у Вільнюсі за участю Президента України лідери країн «Групи семи» (G7) погодили Спільну декларацію про підтримку України. У цьому документі підтверджено, що безпека України є невіддільною частиною безпеки євроатлантичного регіону.

Ухвалена декларація є кроком до формування майбутньої системи гарантування безпеки України до набуття повноцінного членства в НАТО. Тобто, за цим слідкуватимуть консультації, а вже опісля — підписання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Усе це в комплексі стане основою системи гарантій безпеки для нашої держави.

За словами керівника Офісу Президента (ОП) Андрія Єрмака, Декларація враховує як наші потреби, так і можливості союзників. У майбутньому гарантування безпеки України включатиме такі головні засади:

заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки;

заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни;

допомога у підвищенні стабільності української економіки й енергетики й технічно-фінансова допомога;

підтримка у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну.

Окремо в ОП виділяють пункт про подальшу підтримку демократичного розвитку України.

«Ми допоможемо Україні побудувати сильну та спроможну оборону на землі, у повітрі та на морі. І це буде силою, яка забезпечуватиме стабільність у регіоні та стримуватиме будь-яку загрозу. Я хочу подякувати своїм колегам із G7 та Президенту Зеленському за роботу над цим», — зазначив Президент США Джо Байден.

Він наголосив, що країни G7 у цій декларації висловили свої зобов’язання підтримувати України стільки, скільки буде потрібно, коли вона захищає свою свободу та відбудовує майбутнє».

Перемоги України

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту НАТО у Вільнюсі, Литва, 12 липня 2023 р. © REUTERS / INTS KALNINS

Володимир Зеленський назвав саміт успішним, а рішення, ухвалені на ньому такими, що наблизять Україну не лише до членства, а й до перемоги.

Від самого ранку український лідер зустрічався з очільниками країн-членів НАТО та європейськими високопосадовцями.

Франція приєднається до Британії у постачанні Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть долати 250 кілометрів. Це дозволить українським силам вражати російські війська та їхні логістичні центри глибоко за лінією фронту. А втім, виключно у межах міжнародно визнаних кордонів України.

Ракет буде «значна кількість і вони надходитимуть з французьких військових запасів, — розповів агенції «Ройтерз» неназваний високопосадовець. Париж також оголосив про надання додаткового інженерного обладнання для розмінування.

Британія заявила, що передасть Україні понад 70 бойових машин, а також автомобілі матеріально-технічного забезпечення, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, а також пакет підтримки в розмірі 50 мільйонів фунтів (65 мільйонів доларів) для ремонту обладнання.

Британія також запустить проєкт через НАТО зі створення медичного реабілітаційного центру для українських військових.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічаються на полях саміту НАТО у Вільнюсі, Литва, 12 липня 2023 р. © REUTERS / YVES HERMAN

Уряд Німеччини погодив надання пакета військової допомоги Україні на 700 мільйонів євро (770 мільйонів доларів), до якого увійшли дві пускові установки Patriot зі складу Бундесверу, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, а також додаткові бойові танки та боєприпаси.

Норвегія цього року збільшить військову підтримку України на 2,5 мільярда крон (239 мільйонів доларів) до 10 мільярдів.

Канада виділить 410 мільйонів доларів на «підтримку України та зміцнення трансатлантичної безпеки», — повідомили в пресслужбі Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Щобільше, у серпні в Данії коаліція з 11 країн почне навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16, а в Румунії буде створено навчальний центр.

Винищувач F-16 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Рішень щодо постачання Україні літаків ще немає, а втім, програма вишколу має надати українським пілотам і додатковому персоналу можливість використовувати F-16 у бою до початку наступного року.

На додачу, Альянс узгодив багаторічну програму практичної допомоги. Вона сприятиме переходу України від стандартів радянської армії до стандартів країн-членів НАТО і зробить ЗСУ повністю оперативно сумісними з військами Альянсу.

Володимир Зеленський під час пресконференції також відзначив переговори з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони, зокрема, обговорили ключові питання взаємодії України з Європейським Союзом і руху України шляхом євроінтеграції.

Ми не крамниця, що приймає замовлення

Британський Прем’єр-міністр Ріші Сунак (центр) і Міністр оборони Бен Воллес (праворуч) прибувають на саміт НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня 2023 р. © REUTERS / INTS KALNINS

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у середу, що він попередив Україну, що її міжнародні союзники «не Амазон» (англ. Amazon — найбільша платформа електронної комерції, де можна придбати усі види товарів, — Ред.). За словами Воллеса, Києву вартувало б висловити вдячність за пожертвування зброї, щоб переконати західних політиків давати її ще більше.

Лондон був одним із найрішучіших прихильників Києва після вторгнення Росії минулого року, і прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія та її союзники подвоять свою підтримку Україні.

А втім, Воллес попередив, що Україна має переконати законодавців США та «сумнівних політиків в інших країнах, що це того варте», і що «хочемо ми цього чи ні, люди воліють бачити вдячність».

Про це Воллес заявив на полях саміту НАТО в Литві, відповідаючи на запитання журналіста про розчарування президента України Володимира Зеленського щодо відсутності заяв про конкретні терміни вступу України до Альянсу.

Воллес згадав, що минулого року він приїздив в Україну, де йому подарували «перелік покупок» зброї.

«Ви знаєте, ми не Амазон», — сказав він.

Пресконференція Президента України Володимира Зеленського, Вільнюс, Литва 12 липня 2023 р. © REUTERS / KACPER PEMPEL

Під час пресконференції Володимира Зеленського, одна із журналісток поцікавилася у Президента, що він думає про заяви Воллеса. Глава держави заявив, що він, народ України та військові — усі вдячні Британії, яка непохитно підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення.

При цьому, він звернувся до присутнього у залі Міністра оборони Олексія Резнікова, і попросив його сьогодні ж зателефонувати Воллесу і подякувати ще раз за усю надану допомогу.

Тема допомоги та грошей також спливла під час переговорів Зеленського та Байдена. Останньому Президент сказав, що «ви витрачаєте ці кошти на наші життя».