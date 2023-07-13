У День взяття Бастилії у Франції чергуватимуть 130 000 поліціянтів і жандармів

Посилення безпеки

Французька влада намагається зробити все можливе, щоб уникнути нового сплеску насильства, яке нещодавно струсило країну. Напередодні Національного свята 14 липня міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен зібрав спеціальну пресконференцію, на якій представив «виняткові» заходи з охорони порядку на майбутні вихідні.

У День взяття Бастилії у Франції чергуватимуть 130 тисяч поліцейських та жандармів.

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З вечора четверга до ранку суботи для охорони порядку у Франції задіють поліціянтів, жандармів, військових, елітні підрозділи, а також розмістять бронетехніку на мостах через Сену.

Зокрема, у п'ятницю в різних містах Франції буде мобілізовано 45 тисяч поліціянтів та військових, із них близько 10 тисяч — у столичному регіоні: саме стільки, скільки знадобилося для чергування під час заворушень тиждень тому.

«Як і 10 днів тому, спецнази поліції (GIGN) і жандармерії (BRI), гелікоптери, безпілотники та бронемашини розгорнуть усюди на території», — сказав під час пресконференції глава МВС Жеральд Дарманен.

Крім того, удень мобілізують 34 тисячі пожежників і ще 40 тисяч уночі — для швидкого реагування. А ще по всій країні зупинять роботу наземного транспорту, окрім автобусів і трамваїв, які циркулюватимуть до вечора в Парижі та його передмістях.

«Ми нічого не боїмося, ми просто обережні», — запевнив у четвер в інтерв'ю телеканалу BFMTV префект поліції Парижа Лоран Нуньєс, додавши, що заворушення є, «на жаль, частиною традиції» свята 14 липня.

Перебуваючи на саміті НАТО у Вільнюсі, Еммануель Макрон пообіцяв діяти рішуче в разі виникнення інцидентів.

За словами джерела в службі безпеки, особливу увагу буде приділено регіонам Іль-де-Франс, Півночі країни у районі Ліона.

Влада кількох міст вирішила відмовитися від традиційних феєрверків та балів, при цьому «жодних урочистостей не було скасовано на вимогу міністерства». Так прокоментував ці рішення глава МВС Жеральд Дарманен.

У столиці, як завжди, пройде святковий салют у п'ятницю ввечері біля Ейфелевої вежі. Йому передуватиме великий симфонічний концерт Національного оркестру Франції на Марсовому полі.

Влада підтвердила свою рішучість забезпечити дотримання указу, що забороняє до суботи продаж усіх піротехнічних виробів, оскільки їх використовували учасники заворушень як зброю проти поліції або для підпалу будівель. Загалом із початку заворушень 27 червня поліція вилучила 150 тисяч піротехнічних мінометів, повідомив у середу Жеральд Дарманен.

Заборона на продаж піротехніки викликає сумніви в її виробників, бо, на їхню думку, вона підживлює чорний ринок — останніми тижнями значно зріс продаж піротехніки в інтернеті, зокрема в соціальних мережах «Снапчат» і «Телеграм».

Торік було мобілізовано близько 125 тисяч поліціянтів і жандармів. Інциденти, що сталися на тлі Національного свята, призвели до 807 затримань, 749 займань автомобілів і 55 поранень у лавах поліції. Порушення правопорядку були, здебільшого, у великих містах, а також у Діжоні, Руані, Безансоні та Гаврі.