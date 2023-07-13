Французькі страхові компанії виплатять 650 млн євро за претензіями після заворушень

Рахують збитки

Підрахунки зробила французька федерація страхових компаній. В сотні мільйонів євро оцінили вартість спалених будівель і пограбованих магазинів під час нещодавніх заворушень. Демонстрації відбулися в Парижі та інших містах Франції після того, як поліція застрелила 17-річного юнака, який перебував за кермом авто.

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За інформацією федерації страховиків France Assureurs, вже подано 11 300 страхових претензій на відшкодування збитків. 90% пошкодженого майна належить підприємствам чи мерії, йдеться про 3900 об’єктів — це будівлі та транспортні засоби. А от на приватних територіях переважно підпалювали автомобілі.

Страхові компанії говорять, що через заворушення деякі французькі компанії також можуть отримати компенсацію бізнес-втрат. Йдеться про скасування бронювань в готелях та ресторанах, але поки не відомо, про які суми йдеться.

Які підприємства постраждали

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер розповів, що постраждало 436 тютюнових магазинів, 370 банків і близько 200 продовольчих магазинів. В списку розгромлених об’єктів є багато державних будівель, включно з ратушами, відділками поліції та школами.

А от підпалювали переважно громадський транспорт — автобуси та трамваї. Збитки оцінили у 20 млн євро, адже тільки автобусів згоріло 39.

Міністр освіти Франції Пап Ндіає повідомив радіо RTL, що постраждали близько 240 шкіл, 60 з яких були серйозно пошкоджені або зруйновані, і їх ремонт коштуватиме кілька десятків мільйонів євро.

Тим часом Ле Мер попросив страхові компанії продовжити терміни подання документів і зменшити франшизи, де це можливо, особливо для малого бізнесу. Деякі страховики погодились і продовжили терміни подання претензій до 30 днів. Але разом з тим вони наполягали, що держава має відповідати за покриття витрат, оскільки збитки були завдані в результаті демонстрацій чи зібрань, які уряд мав контролювати. Та посадовці заперечили власну відповідальність і заявили, що збитки були спричинені навмисними діями невеликих груп людей.