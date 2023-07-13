Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія та Швеція долучилися до гарантій безпеки України від G7
Країни Північної Європи підтримали декларацію Великої сімки, де прописані гарантії безпеки для України, та долучилися до них.
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Про це офіційно повідомили на сайті норвезького уряду.
«Ми, лідери країн Північної Європи, залишаємося непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Спираючись на Спільну заяву Північноєвропейського саміту в Гельсінкі, ми зобов'язуємося продовжувати нашу підтримку України стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у спільній заяві.
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У тексті зазначають, що мають намір як продовжувати постачання озброєння, так і розвивати тренувальні ініціативи. Також передбачається й підтримка в економічній та соціальній сферах.
«Ми робитимемо це для того, щоб зробити внесок у довгострокову безпеку України, стримувати майбутню російську агресію, зміцнювати економічну стабільність і стійкість України, а також надавати технічну і фінансову підтримку для задоволення нагальних потреб України», — пишуть на сайті.
Північноєвропейські країни також активно підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України.