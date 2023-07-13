Юрконіс: після саміту у Вільнюсі не треба чекати літніх канікул, треба ухвалювати рішення

погляд з литви

«Хороший саміт має дати й хороші плоди». Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. І наголосив: задача на тепер зробити так, аби усі домовленості стали конкретними результатами. А як у Литві оцінюють підсумки саміту? Коли Україна-таки приєднається до Альянсу? Чи станеться це наступного року у Вашингтоні? Про це і не тільки — в інтерв'ю з Вітісом Юрконісом, політологом, викладачем Інституту міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету.

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— Президент України Володимир Зеленський назвав результати Вільнюського саміту НАТО «гарними». Водночас, за його словами, якби було запрошення України в НАТО, вони були б «ідеальні». Як би ви оцінили результати саміту Північноатлантичного альянсу загалом і безпосередньо для України?

Литовський політолог Вітіс Юрконіс © Вітіс Юрконіс

— Я так розумію, у багатьох були дуже завищені очікування. І це зрозуміло. І були деякі країни, які в цьому плані намагались усе зробити по-максимуму. І зрозуміло, що тут питання відповідності очікувань і результатів. І є простір для певного розчарування. Але треба сказати, що коли перемовини ведуть 30 країн, то неминуча ситуація, коли ти навряд чи зможеш досягнути максимум. Однак найголовнішим аспектом, я думаю, є те, що ті завищені очікування, які були, і те обурення, яке було у перший день, це створило простір для України продовжувати свою роботу на двосторонньому рівні і компенсувати цю невідповідність очікувань. І саме це ми побачили наступного дня, 12 липня, на двосторонніх зустрічах під час Ради Україна-НАТО. Так що не дивлячись на те, що були ноти песимізму у перший день, усе вирівнялось у другий. І, чесно кажучи, всім насправді було чітко видно і зрозуміло заздалегідь, що ключове на сьогоднішній день — це допомога зброєю, боєприпасами, фінансова допомога. І те, що скасували План дій щодо членства (ПДЧ), — це теж немаленьке досягнення. Так що я тут не бачу приводу для суму, особливо знаючи, що Київ має купу союзників, які будуть говорити навіть більш гостро, ніж сама Україна. І якщо 5 років тому було багато скептиків, то зараз цих скептиків щодо членства України в НАТО взагалі не залишилось. І український голос буде лунати під час кожної зустрічі. І мені здається, Вільнюський саміт вийшов з хорошою енергією та мотивацією продовжувати підтримку України. І це дуже добре як для адвокатів України, так і для самого Києва.

Володимир Зеленський та Ріші Сунак на полях саміту НАТО у Вільнюсі AP - Paul Ellis

— Країни-члени НАТО погодилися прибрати вимогу про ПДЧ для України. Проте для вступу в Альянс необхідно виконати низку умов, серед яких, зокрема, проведення реформ в секторі оборони. Наскільки, на вашу думку, це оптимальний варіант для України?

— Це рішення — це крок вперед. Не такий, на який очікували, але все ж таки крок вперед. І через те, що були завищені очікування, тому є певні скептики. Але в цілому країни, які боролись за ці політичні формулювання, навіть, якщо не досягнули максимуму, вони продовжуватимуть свою роботу. Ви бачили, коли Президент Зеленський виступав на площі у Вільнюсі, він сказав, що почуває себе як вдома, це було щиро. І ви маєте розуміти, що хто-то, а Литва буде боротись за кожне формулювання, за кожен пункт для України. Ми — країни Балтії та Польща — є голосами України. І навіть попри те, що сьогодні Київ має свій голос у Раді Україна-НАТО, ми будемо говорити голосніше за всіх скептиків. І я певен, як тільки Україна переможе у війні, цей процес вступу до Альянсу буде набагато швидшим, ніж це було з балтійськими країнами. І ми це бачили на прикладі Фінляндії. Тож простір для оптимізму теж є, бачачи, як діяли союзники та друзі України під час саміту.

Вільнюський саміт і його учасники © AP

— Під час перемовин на саміті у Вільнюсі ухвалили рішення про надання Україні різних типів озброєння та техніки, зокрема систем ППО та броньовиків. Йдеться про якісь додаткові угоди?

— Придумувати велосипед під час війни — не варто очікувати, що щось таке буде. Існуючі поставки зброї — суттєві. Ми бачили певну критику Вашингтона, що США могли б бути більш рішучі. Та нерішучість, яка була у політичних формулюваннях, я певен, що це буде компенсовано озброєнням та боєприпасами аж до винищувачів, які зараз особливо потрібні. І це звучало від різних країн. І ще до проведення Ради Україна-НАТО ми почули від президента Макрона про поставки ракет. Ми говоримо не тільки про ті країні, які є членами Північноатлантичного Альянсу, а й про інші. Адже тут на зустрічі у Вільнюсі були й країни не нашого регіону — Японія, Нова Зеландія, Австралія. У плані глобального миру, альянсу країн демократії це теж дуже важливо. Бо це не лише про озброєння, але й про міжнародну підтримку.

Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля ,2023. REUTERS - KEVIN LAMARQUE

— На саміті НАТО Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Коли перші літаки, на вашу думку, можуть з'явитись в українському небі? Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі можуть розпочати захищати небо України вже у перші три місяці 2024 року.

Винищувач F-16 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

— Ми, звісно, можемо гадати. Чи знову мати очікування. Але раз уже сказали, що треба допомогти Україні перемогти всіма зусиллями, то це включає й F-16, й усю військову потужність, яка є, тобто надання озброєння, навчання, включаючи можливість закрити небо. І в цьому плані я сподівався би, що це станеться раніше за 2024 рік. Бо ми це розуміємо: кожен день гинуть українські військові, мирні люди. Не треба розслаблятись після Вільнюського саміту, треба робити домашню працю. Не чекати літніх канікул, а ухвалювати рішення. І я певен, що після Вільнюського саміту робота продовжиться на всіх рівнях. Бо всі розуміють гостроту питання.

— Цьогоріч уперше була проведена Рада Україна-НАТО. Зеленський назвав її інструментом інтеграції України в Альянс. Як ви розцінюєте цей перехід на новий рівень відносин?

Зеленський, Сунак, Байден та Столтенберг під час саміту у Вільнюсі AP - Pavel Golovkin

— Безумовно, це так. Це інституалізація відносин НАТО та України. Це справді партнерство — і не на словах, а на інституціях. І я би додав ось що: згадайте, 20 років тому була створена Рада НАТО-Росія. І тоді Москва, в принципі, могла визначити червоні лінії, бути голосом щодо східної політики Альянсу тощо. Через 20 років ситуація фундаментально змінилась. Бо де зараз Рада НАТО-Росія? Її нема. А Рада Україна-НАТО вона є, запущена. І якраз Київ зараз задає тон, є моральним голосом, до якого прислухаються у плані того, що треба робити в нашому регіоні. І Україна тут далеко не самотня. Це поважна розмова, діалог. І в України багато партнерів та друзів, які цей голос роблять ще голоснішим. І це дуже важливо. Також це означає, що взаємодія НАТО буде розширюватись за різними напрямками і на різних рівнях. Не завжди треба буде конкретно голос президента. Ці інституції вже будуть жити своїм життям. Для України буде набагато легше готуватись і відповідати всім вимогам, наближати всі стандарти, якщо навіть у даний момент ви не є повноправним членом Альянсу. До речі, багато лідерів говорили, що НАТО дуже пощастило би, якби Україна стала членом НАТО. Бо політика політикою, а реалії такі, що Україна зараз обороняє не лише себе, але й деяких членів Альянсу — весь східний фланг. Партнерство вже проявляється у конкретних справах.

— Лідери G7 офіційно оголосили про пакет гарантій безпеки для України. Зеленський наголосив, що це має стати «парасолькою безпеки» для України. Що загалом передбачають гарантії безпеки?

Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі AP - Pavel Golovkin

— Ми чули голоси скептиків, особливо в перший день, про те, що були раніше різні домовленості, зокрема Будапештський меморандум — і що? Я розумію, що для тих, хто зараз на фронті, вони не бачать результатів цих домовленостей, це поки не відчутно на полі бою, тому є певний скепсис. Але загалом країни НАТО, всі країни правової держави вони цінять домовленості і розуміють: те, що домовлено, це треба здійснювати, наповнювати змістом, щоб була реальна взаємодія. Бачачи настрої щодо України, друзі-ентузіасти Києва будуть чіплятись за кожну букву, тикати пальцем у коридорах Вашингтона, Брюсселя, Берліна, говорячи «ми це підписали», будуть робити все, аби кожна буква була використана по-максимуму.

— «Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і умови будуть виконані», — йдеться у підсумковому комюніке саміту НАТО у Вільнюсі. Чого можна очікувати від наступної зустрічі членів Альянсу у Вашингтоні наступного року?

— Були деякі такі передчуття, що можливо Україну запросять стати членом НАТО наступного року. 10 років тому звучали голоси, що Альянс нікому не потрібен, він застарів. Коли ми бачимо кремлівську агресію в регіоні і війну Росії проти України, затребуваність НАТО відроджується, Альянс наповнюється новими якостями, новою енергією, новою мотивацією. До цієї організації вступають нові члени, наприклад, Фінляндія, яка була раніше нейтральною. Балтійське море скоро буде «озером НАТО». Так що у цьому плані членство України в НАТО виглядала б як певна вишня у торті — маючи на увазі досвід і волю українських солдат. Це виглядало б великим святом. Але, на цьому наголошували не раз, треба зробити так, щоб Україна перемогла, щоб ворог відійшов на територію Росії, щоб Київ відвоював усі свої території. Ще є багато домашніх завдань, але було би фантастично, якби наступного року у Вашингтоні Україну запросили стати членом НАТО.

Наступний саміт НАТО відбудеться у 2024 році у Вашингтоні AP - Pavel Golovkin