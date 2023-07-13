Європарламент вирішив: країни ЄС мають відновлювати екосистеми

Природа чи економіка

Закон про відновлення в країнах ЄС природи пройшов перше голосування у Європарламенті 12 липня. Його підтримали 336 депутатів, а от 300 — були проти. Наступний крок — обговорення з державами Євросоюзу. За словами екологів, текст нової версії законопроєкту «значно пом’якшений».

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Законопроєкт ЄС передбачає , що країни мають обов’язково відновлювати пошкоджені територій на суші та в морі задля збереження біорізноманіття. Йдеться про ареали, які постраждали від забруднення чи інтенсивної експлуатації.

На думку Франса Тіммерманса, першого віцепрезидента Єврокомісії, який опікується Європейським зеленим курсом, саме від закону про відновлення природи залежить, чи досягне ЄС власних кліматичних цілей. У тексті законопроєкту, зокрема, прописані такі пункти, як відновлення торфовищ, заборона видалення міських зелених насаджень і повернення до відкритих водних шляхів. Відновити хочуть принаймні 20% суходолу ЄС і 20% акваторій морів до 2030 року. А всі пошкоджені території — до 2050 року.

Політичні баталії через природу

Цей документ викликав багато суперечок в Європарламенті. Консерватори (праві та ультраправі) були проти. Наприклад, Європейська народна партія засудила текст законопроєкту. Мовляв, він зашкодить і сільськогосподарському виробництву, і економічній діяльності. Авторам та лобістам документа закидають те, що він погано продуманий, його потрібно доопрацювати, щоб уникнути загрози продовольчій безпеці і зникнення маленьких фермерських господарств. Зокрема, про це говорить депутат Європарламенту Франсуа-Ксав’є Белламі:

— Цей текст знизить виробництво в Європі з точки зору продовольства, сільського господарства та рибальства, а також з точки зору енергетики та промисловості. Це подвійна небезпека. Водночас ми руйнуємо нашу економічну та соціальну модель і завдаємо шкоди природі. Ми не врятуємо планету, організувавши занепад Європи.

Журналіст брюссельського офісу RFI П’єр Беназет говорить, що ліві прихильники законопроєкту бачать в ньому найліпший спосіб швидко змінити баланс в екосистемах, який буде максимально сприятливими для збереження біорізноманіття.

Представник лівих сил в Європарламенті Сезар Луєна привітав «колективну перемогу» та «добрі новини для природи, країн-членів і самого ЄС». А євродепутат Паскаль Канфін сказав RFI, що «операція ультраправих і Манфреда Вебера (президента Європейської народної партії. — Ред.) провалилася», але амбітність тексту була знижена:

— Це змінена, знижена версія. Тим не менш, це перший випадок за всю нашу історію, коли ми маємо текст про відновлення природи. Це важливий крок вперед, який потрібно консолідувати в переговорах з країнами-членами (ЄС. — Ред.).