ЄС хоче зменшити залежність від Азії та збільшити виробництво мікрочипів вчетверо

Витрати на 43 млрд євро

Євросоюз планує зайняти 20% світового виробництва напівпровідників і збільшити власне постачання до 2030 року. Цей план схвалив Європарламент, за закон про мікрочипи проголосувало 587 євродепутатів.

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В ЄС пояснюють, що глобалізація та зростання азійського виробництва призвели до зниження активності Європи в цьому секторі в останні десятиліття. На ринку домінують Тайвань, який виробляє 90% найсучасніших чипів, Південна Корея та все більше Китай.

Пандемія Covid довела, що наявні ланцюги постачань недосконалі. Адже у 2020 році виник серйозний дефіцит мікросхем, зокрема, для європейської автомобільної промисловості. Напівпровідники також необхідні для виробництва смартфонів, електроніки та побутової техніки, для зберігання даних, екологічних технологій і для зменшення викидів вуглецю.

Щоб досягти своєї амбітної мети у виробництві мікрочипів, ЄС планує мобілізувати понад 43 мільярди євро державних і приватних інвестицій.

Цей рух є частиною стратегії більшої європейської самодостатності, яку підтримав президент Франції Еммануель Макрон. План дій був розроблений після енергетичних та продовольчих потрясінь через війну Росії в Україні.