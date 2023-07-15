Німеччина пообіцяла Україні зброю на суму у 17 мільярдів євро

ДОВГОСТРОКОВА ПІДТРИМКА

Зобов'язання на постачання цього озброєння Україні Німеччина має виконати за кілька років. Це означає, що Німеччина стане другою за обсягами військової допомоги серед західних партнерів після Сполучених Штатів.

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Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час пресконференції.

«Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України», — сказав він.

Німецькі танки «Leopard» © AP - Philipp Schulze

Окрім того, Шольц додав, що агресивна війна Росії в Україні «продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас».

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Раніше повідомляли, що США та Німеччина виступили проти надання Україні обіцянки на вступ до НАТО за підсумками саміту у Вільнюсі. Таку інформацію опублікувало видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

За результатами ж саміту, блок вперше з часів холодної війни ухвалив рішення про оновлення військових планів з оборони. А також — вирішив посилити допомогу Україні, яка наразі є форпостом натівської безпеки.