Франція збільшить фінансування оборонного сектору через війну в Україні

ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНИ

Відповідне рішення ухвалив французький парламент. Згідно нього військові витрати до кінця цього десятиліття збільшаться на третину порівняно із попереднім періодом з 2019 по 2025 роки..

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Як пише АР, на оборонному бюджеті у 413 мільярдів євро наполіг особисто президент Франції Еммануель Макрон. Ці гроші дозволять модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням.Зазначають, що ці кошти «дозволять модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням».

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Таку необхідність пояснюють загальними безпековими ризиками, які яскраво продемонстрував напад РФ на Україну. Як сказав Макрон, зміцнення військової машини необхідне для забезпечення «нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі».

«Новий військовий план передбачає подвоєння кількості військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для належного забезпечення французької армії», — йдеться у матеріалі АР.

Для порівняння, попередні план військових витрат 2019-2025 років складав 295 мільярдів євро. Тому різке збільшення витрат стало найзначнішим за півстоліття.

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Національна асамблея Франція схвалила законопроєкт одноголосно, нижня палата парламенту — 244 голосами проти 37, а Сенат — 313 голосами проти 17.