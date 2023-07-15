Франція збільшить фінансування оборонного сектору через війну в Україні
Відповідне рішення ухвалив французький парламент. Згідно нього військові витрати до кінця цього десятиліття збільшаться на третину порівняно із попереднім періодом з 2019 по 2025 роки..
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Як пише АР, на оборонному бюджеті у 413 мільярдів євро наполіг особисто президент Франції Еммануель Макрон. Ці гроші дозволять модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням.Зазначають, що ці кошти «дозволять модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням».
«Новий військовий план передбачає подвоєння кількості військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для належного забезпечення французької армії», — йдеться у матеріалі АР.
Для порівняння, попередні план військових витрат 2019-2025 років складав 295 мільярдів євро. Тому різке збільшення витрат стало найзначнішим за півстоліття.
Національна асамблея Франція схвалила законопроєкт одноголосно, нижня палата парламенту — 244 голосами проти 37, а Сенат — 313 голосами проти 17.