ЄС почав процедуру проти Угорщини через «амністію» торговців людьми

САНКЦІЇ ВІД ЄС

ЄС висунув Угорщині попередження через те, тамтешній уряд ухвалив рішення звільняти під певні умови торговців людьми з-під ув’язнення. Європейська комісія розцінила це як порушення Директиви ЄС про ефективні санкції за правопорушення, пов’язані зі сприянням незаконному в’їзду.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Європейської комісії.

«Комісія вважає, що такі скорочені санкції, які застосовуються до осіб, засуджених за злочини, пов’язані з контрабандою, не є ані ефективними, ані стримуючими та не враховують обставин справ, що розглядаються. Тому він видає офіційний лист-повідомлення. Зараз Угорщина має два місяці, щоб відповісти на лист і усунути недоліки, виявлені Комісією», — зазначено в тексті.

Віктор Орбан - прем'єр-міністр Угорщини AP - Franc Zhurda

Відповідну ухвалу уряд Угорщини прийняв цьогоріч у квітні. Згідно неї передбачена загальна заміна покарань, пов'язаних із позбавленням волі за злочини, пов'язані з контрабандою, на «реінтеграційне покарання». На практиці означає, що засуджених можуть звільнити навіть якщо вони відбули лише незначну частину терміну свого покарання. Після цього, ці особи мають 72 години на те, щоб виїхати з території Угорщини і почати відбувати вже «реінтеграційне покарання» у країні де вони зазвичай проживають, або громадянами якої є.

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Від моменту початку процедури запущеної ЄС, в Угорщини є два місяці щоб усунути порушення. Якщо ж вона цього не зробить, Європейська комісія може ухвалити більш серйозні санкції, як, до прикладу, позов до Суду ЄС, фінансові обмеження.