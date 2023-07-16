Бен Воллес оголосив про намір залишити пост міністра оборони Великої Британії

РАДИКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Нинішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив не лише про намір залишити свій пост, а й про те, що хоче піти з політики взагалі.

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Про це він повідомив у інтервʼю The Times. За його словами, він має намір залишити посаду, яку обіймає нині, цієї осені під час кадрових перестановок в уряді. Окрім того, говорить Воллес, після 18 років роботи в парламенті він не братиме участь у наступних загальних виборах.

«Наступного разу я не буду балотуватися... Я пішов у політику в шотландському парламенті в 1999 році. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля ліжка. Для чого вони? "Секрет, секрет і секрет"», — сказав глава британського міноборони.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (у центрі) розмовляє з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню (праворуч) AP - Virginia Mayo

Воллес зазначив, що про свої наміри розповів Ріші Сунаку ще 16 червня.Офіційне ж повідомлення не робив щоб це не виглядало б як відповідь на три програші на довиборах, які очікуються в четвер.

За час перебування Воллеса на посаді міністра безпеки, а потім міністра оборони Великої Британії відбулося кілька терактів. Зокрема, підрив бомби на Манчестер Арені, «не кажучи вже про отруєння Скрипаля, Covid, виведення військ з Афганістану і тепер України». Але найбільшим досягненням, яким він пишається, є оборонна війна, яку він вів у Вайтхоллі.

«Я поєднав усе це зі збільшенням бюджету на 24 мільярди фунтів стерлінгів, реформою оборони та інвестиціями в модернізацію армії... Я очолив департамент, який зазнав 30 років скорочень, і визнав, що весь уряд займається охороною здоров’я та освітою, а оборона — це лише дискреційні витрати. Я сподіваюся, що мені вдалося зробити за останні чотири роки, так це розблокувати справді нові гроші та перемогти в аргументі, що захист є основою», — сказав Воллес.

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Окрім того, Воллес наголосив на необхідності збільшення фінансування оборонного сектору Великої Британії, чому, на його думку, нині перешкоджають лейбористи. Так «недофінансованими» він називає і заклики повернути чисельність британської армії до 82 тисяч осіб.

«Якщо ви не профінансуєте це належним чином, ви просто отримаєте солдатів з вилами», — підкреслив Воллес.

Також він додав, що це питання важливе ще й тому, що наприкінці цього десятиліття світ стане ще більше незахищеним та небезпечним. Воллес передбачає, що Велика Британі тим чи іншим чином може опинитися у якомусь конфлікті.