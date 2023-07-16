Британці почали будувати найбільший у світі термоядерний ракетний двигун

КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Будівництво найбільшого у світі термоядерного рушія розпочала британська компанія Pulsar Fusion. Зазначають, що технологія, яку вони хочуть реалізувати, в майбутньому може значно скоротити час космічних польотів.

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Про це повідомили на офіційному сайті компанії. Зазначають, що запуск новітньої розробки запланований на 2027 рік. Загальна довжина термоядерного двигуна складає 8 метрів, у центрі установки ядерного синтезу знаходиться надгаряча плазма, замкнена в електромагнітному полі. І зараз вчені ламають голови над тим, як зробити цей механізм стабільним і безпечним.

Будівництво термоядерного двигуна © Pulsar Fusion

«Складність полягає в тому, щоб навчитися утримувати й обмежувати надгарячу плазму всередині електромагнітного поля. Плазма поводиться подібно до погодної системи, оскільки її поведінку неймовірно важко передбачити за допомогою звичайних методів», — цитує NV слова фінансового директора компанії Джеймса Ламберта.

Якщо вчені зможуть впоратися з цими труднощами та успішно завершити будівництво, температура у двигуні, під час роботи, може сягнути кількох сотень мільйонів градусів. Це гарячіше, ніж на поверхні Сонця. Надлишок енергії, який вивільниться від цього, дасть ракеті змогу розвинути швидкість у понад 800 тисяч кілометрів на годину. Як очікую, у подальшому ця технологія допоможе космічним апаратам досягнути Марса вдвічі швидше ніж використанням розробок які є в наявності зараз.