Естонія найближчими роками закупить боєприпаси на суму у понад 1 мільярд євро

ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНИ

Це є частиною плану розвитку на період з 2024 по 2027 рік. Таку інформацію озвучив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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Про це пише видання Postimees. Так, повідомляють, що для розвитку ППО закуплять ракетний комплекс середньої дальності та боєприпаси. Окрім того, у естонських збройних силах розпочинають механізацію маневрених підрозділів, продовжують збільшувати запаси боєприпасів, що уряд почав робити ще минулого року. Серед іншого план передбачає і розвиток військового та медичного центру катастроф.

«Повномасштабна війна Росії проти України наочно показує, в які можливості нам потрібно інвестувати. Зробити це дає змогу підвищення видатків на держоборону до 3 відсотків ВВП. Пріоритетом розвитку є якомога швидше створення необхідних можливостей», — зазначив Певкур.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на військових навчаннях Okas-2023 © Kaitseministeerium

Також повідомляють, що значне місце у цьому плануванні відведене підтримці молодіжних організацій Кайтселійту (добровольчі воєнізовані формування — ред.). Зазначають, що у зазначений період на їх фінансування виділять протягом цього періоду їм виділять понад 7,3 мільйонів євро.

«Інвестиції Естонії в оборону різко зросли у світлі війни в Україні, і ми набуваємо значно більше зброї, боєприпасів і оснащення, але крім цього важливо, що ми також інвестуємо в людей та інфраструктуру», — цитує видання слова Ханно Певкура.