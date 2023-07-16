Президентка Угорщини відвідає Україну на запрошення уряду

ДЕРЖАВНИЙ ВІЗИТ

Президентка Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду і відвідає Україну. Повідомляють, що вона візьме участь у майбутньому засіданні Кримської платформи 23 серпня у Києві.

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Окрім того, у програмі українського візити Каталін Новак, окрім Києва також заплановані відвідини Закарпаття. Про це повідомляє портал Telex з покликанням на дирекцію комунікацій Олександрівського палацу.

«У Палаці Шандора додали, що перед поїздкою до Києва Каталін Новак відвідає Підкарпаття, щоб разом із тамтешніми угорцями відзначити 20 серпня, свято короля Святого Стефана», — йдеться у матеріалі.

Минулого року Угорщину на саміті Кримської платформи представляв міністр закордонних справ Петер Сіярто. Але, як зазначають у виданні Telex, з того часу «кілька речей ускладнили дипломатичні відносини Угорщини та України». До прикладу, Нова досі не підписала декларацію, яка б дозволила стати до роботи новопризначеному послу від України Федору Шандорі.

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Угорщини Каталін Новак розмовляють під час «Інавгураційного міжнародного саміту ініціативи «Зерно з України» в Києві AP - Efrem Lukatsky

«Каталін Новак затягує підписання заяви про прийняття нового українського посла через те, що Володимир Зеленський місяцями не відповідає на її телефонні дзвінки. "Тож, якщо Зеленський відмовиться брати слухавку главі угорської держави, президент Угорщини розмістить перед ним у кінці файлу заяву про прийняття українського посла", — повідомило джерело», — йдеться у матеріалі.

Попереднього разу президенти України та Угорщини зустрічалися 26 листопада 2022 року у Києві в присутності Матеуша Моравецького під час саміту «Зерно з України». Припускають, що повторна зустріч таки відбудеться під час серпневого візиту Новак до України.