Президент Болгарії Румен Радєв звинуватив Україну у затягуванні війни з РФ

СКАНДАЛЬНА ЗАЯВА

Він заявив, що Україна «наполягає на війні», а платити за це змушена Європа.

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За вловами Радєва, Україна не ставить в пріоритет переговори між Києвом і Москвою і не шукає мирного вирішення конфлікту, пише Свободна Європа.

Президент Болгарії Румен Радєв © Свободна Європа

«Трохи пізніше в суботу прес-секретаріат глави держави в повідомленні ЗМІ нагадав неодноразово повторену Радєвим позицію про те, що "конфлікт між Росією і Україною" не має військового вирішення», — йдеться у матеріалі.

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Слід зауважити, що досі Радєв закликав Болгарію дотримуватися цілковитого нейтралітету щодо війни Росії в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Радєв взагалі уникає слова «війна» в обговоренні цієї теми, замінюючи його менш забарвленим словом «конфлікт». Так сталося і під час візиту до Болгарії Володимира Зеленського. Це разом із заявами Радєва викликало досить різку відповідь президента України.

Окрім того, Румен Радєв виступає проти економічних санкцій, які вже застосовують та збираються застосувати щодо Росії. Він активно закликає до переговорів між Києвом та Москвою й до мирного вирішення війни.

«Наші правителі несамовито намагаються переконати нас, що, надсилаючи військову допомогу, вони, навпаки, підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає все більше», — сказав він у одній із своїх заяв.

Своєю чергою, ⁣українське посольство в Болгарії відповіло на слова Радева. Зокрема, підкреслили, що Україна прагне миру і докладає всіх зусиль для його досягнення.