Південь Європи накрила аномальна спека: в Італії оголосили червоний рівень небезпеки

ТЕМПЕРАТУРНІ РЕКОРДИ

Хвиля спеки, що накрила Південну Європу настільки потужна, що владі Італії довелося оголосити найвищий рівень небезпеки у 16 містах. Не краща ситуація і в Греції — там температура сягає 40 градусів за шкалою Цельсія.

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Про це, зокрема, пише ВВС. Зазначають, що червоний рівень небезпеки оголосили тому, що аномальна спека становить загрозу навіть для тих людей, які не мають значних проблем зі здоров'ям. Попередження, зокрема, стосуються найпопулярніших туристичних місць таких як Рим, Флоренція та Болонья.

Спека у Греції © ВВС

Не менш спекотно і в Греції. За останні дні температура досягла більше 40 градусів Цельсія. Через це і найспекотніші години навіть закрили найпопулярнішу туристичну пам'ятку Акрополь в Афінах.

«Це було неймовірно там. Але по дорозі ми бачили людей, які втратили свідомість, отримували медичну допомогу, сиділи на спинах машин швидкої допомоги і навіть блювали від теплового удару», — цитує ВВС слова одного із туристів, з яким поспілкувалися журналісти в Греції.

Окрім того, існує небезпека виникнення потужних лісових пожеж Попередній раз Греція постраждала від них у 2021 році, коли температурні показники також сягали рекордних значень.

Так, полум'яна стихія вже завдала шкоди на іспанському острові Ла-Пальма. Пожежа спалахнула рано вранці в суботу в Ель-Пінар-де-Пунтагорда, знищивши щонайменше 11 будинків, щонайменше 500 людей були евакуйовані.

Прогнози найближчих днів також невтішні.

«Пізніше цього тижня в деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів. Ймовірно, будуть побиті якісь міські рекорди», — йдеться у матеріалі.

Високі температури накрили також досягли центральних частин Європи — під ударом Німеччина та Польща. «Метеорологічне бюро Чеської Республіки попередило, що температура на вихідних може перевищити 38 градусів, що є надзвичайно високим показником для країни».