Авіатроща у Польщі: літак впав на ангар з людьми

Надзвичайна подія

Надзвичайна подія сталась надвечір 17 липня у селі Хрцинно, що за 50 кілометрів від Варшави. За даними рятувальників, загинуло п'ятеро людей. Ще стільки ж отримали поранення.

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Серед загиблих — пілот легкомоторного літак Cessna. Ще четверо жертв авіатрощі — люди, які ховались в ангарі Варшавського аероклубу від зливи.

Легкомоторний літак впав на ангар з людьми © tvn24

— Зрозуміло, що кожен, хто знає про наближення бурі, буде шукати прихисток у безпечному місці. На жаль, цей ангар не став таким місцем, — сказала Моніка Новаковська-Бринда з Головного управління Державної пожежної служби.

Літак врізався в ангар © Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Загалом в ангарі від дощу ховалось 14 людей. Спочатку повідомлялось, що постраждали 10-ро з них, утім згодом рятувальники уточнили кількість постраждалих — травм зазнали п'ятеро людей, у тому числі другий пілот літака Cessna. Третій льотчик, який був на борту, не зазнав ушкоджень.

На місце авіатрощі прибули швидкі, пожежніта поліцейські © Remiza.pl

Рятувальники працюють на місці трагедії © Twitter Andrzej Bartkowiak

Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я, наголосив, що варшавські лікарні готові до прийому постраждалих. Для транспортування важких поранених на місце трагедії прибули чотири гелікоптери.

Гелікоптери прибули на місце авіакатастрофи © tvn.24

Попередня причина авіакатастрофи — метеорологічні умови. Літак впав на ангар під час посадки в складних погодних умовах.

Легкомоторний літак, за попередніми даними, використовували для підняття у повітря парашутистів © Twitter Andrzej Bartkowiak