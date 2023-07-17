ЄС очікує, що Росія визнає свою відповідальність за збиття рейсу MH17, — Боррель

КАТАСТРОФА MH17

Дев'ять років тому, 17 липня 2014 року, над Донеччиною було збито пасажирський літак Малазійських авіаліній. Напередодні річниці трагедії голова Європейської дипломаті Жозеп Боррель заявив, що Росія має визнати свою відповідальність за катастрофу.

Рейс MH17 було збито 9 років тому

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Жозеп Боррель підтвердив повну підтримку з боку ЄС зусиль, спрямованих на встановлення істини та досягнення справедливості для 298 жертв рейсу MH17 і їхніх найближчих родичів. Також він заявив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

«Згадуючи свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність», — ідеться в заяві, яку опублікувала пресслужба Ради ЄС.

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Також зазначається, що докази, надані Об'днаною слідчою групою під час провадження в окружному суді Нідерландів і Європейському суді з прав людини, вказують на той факт, що установка «Бук», із якої було збито літак, належала збройним силам РФ.

25 січня 2023 року у справі Україна та Нідерланди проти Росії Європейський суд з прав людини підтвердив причетність РФ до збиття рейсу MH17. Це рішення є остаточним.

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🔻У лютому Нідерланди викликали послі РФ із вимогою пояснити роль Володимира Путіна у збитті пасажирського літака Малазійських авіаліній. Адже раніше Об'єднана слідча група заявляла, що президент Росії міг особисто погодити переміщення та використання ЗРК «Бук».