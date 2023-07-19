П'ять країн ЄС хочуть продовження заборони на імпорт українського зерна

Українське збіжжя

З відповідним проханням до Європейського Союзу звернулись Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Про це повідомляє «Ройтерз», покликаючись на коментар міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя. З його слів, у цих країнах переважає думка, що заборона має діяти до 31 грудня.

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У травні ЄС дав дозвіл пʼятьом країнам заборонити продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника на своїх внутршніх ринках. Дія цієї заборони завершується 15 вересня.

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Заборона не поширювалась на транзит української продукції, зокрема й до інших країн ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Це спровокувало масові протести в Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини, тамтешні аграрії заявили, що через наплив українськог збіжжя втратили сотні мільйонів євро.

Єврокомісія виділила 100 мільйонів євро для допомоги фермерам, які зазнали збитків.

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