«Малі, але сильні» — у Литві збирають кошти на 500 дронів для ЗСУ

Акція, яка отримала назву «Пісні дронів» вже стартувала і триватиме до Дня незалежності України 24 серпня. У рамках цієї кампанії планують зібрати кошти для закупівлі 500 дронів-камікадзе Toro.

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Загалом для цього потрібно 300 тисяч євро. Про це пишуть на офіційному сайті благодійної організації «Малі, але сильні», яка оголосила цей збір. Організатори наголошують, що попит на дрони-камікадзе зараз просто шалений, адже ці, відносно недорогі, у порівнянні з іншим озброєнням, пристрої щодня показують свою ефективність на фронті.

Дрон TORO © Ukrainian FPV drone TORO / Telegram

«Зараз дрони FPV домінують в небі України, тому попит на них зростає в геометричній прогресії. Легкі, вагою лише півкілограма без батареї, безпілотники типу FPV є дуже небезпечною зброєю на фронті, адже вони можуть нести вибухівку в три-чотири рази важчу за себе на швидкості 150 км/год. Дрон вартістю всього 600 євро (для порівняння, військові дрони коштують від 30 000 євро) — потужна сила в руках професійних пілотів. При правильному попаданні такий дрон може знищувати бронетехніку противника, в тому числі танки», — йдеться у тексті.

Як зауважив засновник благодійної організації Раймундас Алекнавічюс у інтерв'ю для видання Delfi, важливість закупівлі якомога більшої кількості ударних дронів для України обумовлена ще й тим, що таке ж озброєння дуже активно використовують росіяни.

«Росія нещодавно закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди захисникам України. Іноді здається, що в окупантів так багато китайських дронів-камікадзе, що вони використовують їх як кулі», — сказав він.

Як раніше повідомляли виробники ударних дронів Toro, дальність польоту безпілотників може сягати 15 кілометрів, якщо вони несуть бойову частину вагою 1,1 кілограма, або та 10 кілограмів із навантаженням у 1,6 кілограма. За достатнього фінансування та при наявності усіх необхідних комплектуючих, розробники можуть виготовляти від 400 таких апаратів на місяць.