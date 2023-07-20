САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Рада Євросоюзу продовжила антиросійські санкції ще на шість місяців

20 липня Рада ЄС підтримала продовження санкцій, спрямованих проти деяких секторів російської економіки до кінця січня наступного року.

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Антиросійські санкції
Антиросійські санкції © REUTERS
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це повідомили на офіційній сторінці Ради Європейського Союзу. Зазначають, що мова йде про санкції, які були вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на захоплення росіянами частини українських територій.А від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022, ці обмеження значно розширили.  

Очільник МЗС України закликає світову спільноту запровадити нові санкції проти РФ
Очільник МЗС України закликає світову спільноту запровадити нові санкції проти РФ © via REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

«Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації», — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, зазначають, що були введені конкретні заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій.

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