Рада Євросоюзу продовжила антиросійські санкції ще на шість місяців
20 липня Рада ЄС підтримала продовження санкцій, спрямованих проти деяких секторів російської економіки до кінця січня наступного року.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Ради Європейського Союзу. Зазначають, що мова йде про санкції, які були вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на захоплення росіянами частини українських територій.А від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022, ці обмеження значно розширили.
«Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації», — йдеться у повідомленні.
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Окрім того, зазначають, що були введені конкретні заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій.