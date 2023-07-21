Загрози для Польщі: вагнерівці поблизу кордону, шпигуни у країні та нові заяви Путіна

звідки небезпека?

21 липня російський президент Володимир Путін вкотре заявив: Польща хоче забрати собі частину Західної України. Але не тільки — ще частину Білорусі. І все це відбулось на фоні навчань вагнерівців та білоруської армії — біля кордонів Польщі. А також після того, як польські спецслужби затримали чергового російського шпигуна. Які небезпеки існують для Польщі? Про це у матеріалі RFI Україна.

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Новий день — нові заяви Путіна

21 липня очільник Кремля провів нараду із членами Ради безпеки РФ — у режимі відеоконференції. І вже традиційно не обійшлось від чергових заяв у «стилі Путіна».

Нарада із членами Ради безпеки РФ. 21 липня 2023 року AP - Alexander Kazakov

Найбільша увага була приділена Польщі. Вона стала центром вербальних атак Путіна. Зокрема, російський президент розповів, що Польща як учасниця Люблінського трикутника збирається розмістити частину своїх військ на території Західної України. І не лише це, Варшава хоче загарбати ці землі. Однак, за версією Путіна, апетити Польщі куди масштабніші:

— Що стосується польських лідерів, вони, очевидно, розраховують під «натівською парасолькою» сформувати певну коаліцію й напряму втрутитись у війну в Україні, щоб потім «відірвати» собі шмат побільше, повернути, як вони вважають, свої історичні території — нинішню Західну Україну. Добре відомо, що мріють вони і про білоруські землі.

І відразу, почувши небезпеку з власних вуст для Білорусі, очільник Кремля заявив, що захищатиме всіма силами свого вірного союзника. При тому, що ніхто на білоруські землі й не збирався нападати.

— Що стосується Білорусі, це частина Союзної держави, початок агресії проти Білорусі означатиме агресію проти РФ. На це ми будемо відповідати всіма засобами, які маємо, — заявив Путін.

Путін під час засідання Ради безпеки РФ AP - Alexander Kazakov

І вже традиційно Путін нагадав Польщі, кому вона зобов'язана:

— Завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала суттєві землі на Заході, землі Німеччини. Це саме таке: західні території сучасної Польщі — це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо.

На Радбезі РФ Путін зробив кілька заяв щодо Польщі. 21 липня 2023 року via REUTERS - SPUTNIK

Білоруський журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич переконаний, подібні заяви Путіна — не лише частина пропаганди, а й власна віра у власні ж безглузді заяви:

— Це стара імперська пісня, яка базується на тому, що всі бачать світ у такий самий перекручений спосіб, як і кремлівські очільники. Вони справді не розуміють, як люди можуть жити у мирі, спокої, не хотіти когось захопити. Оскільки російські лідери самі живуть у такій перекрученій картині світу, відповідно, вони екстраполюють її на всіх решта. І я впевнений, що Путін реально вірить у все це божевілля, що Польща хоче захопити Західну Україну, що Захід хоче скористатись Україною. Я впевнений, що в його голові ця картинка абсолютно складається, і в такий спосіб працює. Те, що вони говорять, що будуть когось обороняти, ми бачимо, як вони Україну «обороняють». Їхнє єдине бажання — захопити, знищити і Україну, і Білорусь, щоб на місці наших країн був руський мір у всій своїй красі. І таким чином вони формулюють свої геополітичні бажання. Це стара пісня, загорнута теж не у нову обгортку. Москва вкотре спробує полякати Захід, сказати, що «ми будемо там на щось реагувати». Насправді реальних важелів на щось вплинути і щось зробити нема. Оскільки ми побачили, що на міжнародній арені у Путіна і його прибічників не залишилось жодних чинників, якими вони могли б впливати на хід подій.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час зустрічі, Росія, 9 червня 2023 року © AP / Pavel Bednyakov

Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник та кандидат політичних наук, не виключає, що старі-нові погрози Путіна, серед іншого, пов'язані із поставками західної зброї Україні, а також спробами дестабілізувати ситуацію у Польщі та країнах Балтії:

— Путін показує те, що йому вигідно. Чи це буде історичне якесь питання, чи інше. Так само, як це було з Кримом, що він незаконно був переданий Україні, але все було законно — за Хрущова. Також ми повинні зрозуміти, що в 1991 році Росія визнала кордони України. Були й інші угоди — кругом визнавалась територія нашої країни. Тобто які Путін може мати претензії до України? По-друге, Польща не має намірів приєднувати собі території Західної України. І про це неодноразово заявляла польська влада. Там живуть цивілізовано, є міжнародні зобов'язання, там визнають суверенітет і територіальну цілісність, вони ж не як Росія. Кремль хоче показати, що ворог не РФ, а поляки. І саме тому треба далі йти в Україну воювати — і не дати полякам її захопити.

Навчання білорусів вагнерівцями

Останні дні для Польщі справді неспокійні. Крім заяви Путіна, за 40 кілометрів від польського кордону вагнерівці тренують білоруських військових. У демократичному світі це не викликало б занепокоєння, але не у випадку із Білоруссю, сателітом Росії.

Вагнерівці тренують білоруських військових біля кордонів Польщі © Міноборони Білорусі

— Ми стежимо за ситуацією постійно та готові до різних сценаріїв розвитку подій, — наголошують у польському Міноборони. Навчання проходять на полігоні «Брестський», розпочались 20 липня і триватимуть тиждень.

Білоруські військові очільники заявляють, що «якщо знадобиться, то візьмуть цей досвід на озброєння для захисту своєї батьківщини».

Вагнерівці пояснюють білоруським військовим, як користуватись дронами © Міноборони Білорусі

На території Білорусі, за останніми підрахунками, перебуває не менше 2000 найманців. Скільки з них зараз на навчаннях біля польського кордону, достеменно невідомо. Однак Варшава пильно стежить за тим, що там коїться.

На фоні навчань вагнерівців та білоруських військових Міністерство оборони Польщі перекинуло на східний фланг дві механізовані бригади.

— Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу «Вагнера» перевели в Білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши із західної частини військові частини разом із технікою: дванадцяту та сімнадцяту бригади, — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

На думку Зміцера Міцкевича, ця дзеркальна реакція Польщі має бути цілком зрозумілою не лише для Росії, а й для всього світу:

— Польща перекинула свої війська, щоб не допустити жодних провокацій. Так само вона наголошує, що безпека східного кордону НАТО є дуже важливою, і Варшава несе за це відповідальність. Це один із головних наративів у польській міжнародній політиці, що вони є головними модераторами на східному фланзі НАТО.

Варшава не виключає провокацій із боку вагнерівців. Уповноважений уряду в справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин заявив, що найманці прибули до Білорусі не просто так, а виконувати місію Кремля, як це вони роблять по всьому світові:

— Припускаємо, що вагнерівці будуть використані проти Польщі. Помітні спроби Кремля відмежуватися від цієї групи. Це відкриває можливість використовувати їх у сірій зоні, показуючи, що вони ніби працюють самі по собі. Це пропагандистський фасад.

Табір для вагнерівців у села Ціль поблизу Осиповичів. Білорусь, 7 липня 2023 року AP - Alexander Zemlianichenko

Міцкевич не сумнівається, що у Білорусі вагнерівці 100% виконують задачі Кремля, як про це наголосив Жарин:

— Ну, не місію ж Лукашенка виконувати. Хто такий Лукашенко, щоб вони його слухались? Очевидно, що ці найманці будуть підпорядковуватись кому завгодно, але не самопроголошеному очільнику Білорусі. Тому не треба жодних ілюзій. Лукашенко хіба що може приїхати і передати їм якісь підроблені аптечки і сфотографуватись із ними. На даний момент він не має жодного впливу на розвиток ситуації. Очевидно, що Лукашенко мав розмову з Пригожиним, і в них були певні домовленості. Але останнє слово точно не за Лукашенком. Варто зауважити ще один момент. На жодному фото чи відео я не бачив вагнерівців зі зброєю. Вони привезли свої дрони, але ми навіть не можемо сказати, чи привезли вони свою стрілецьку зброю. Бо ми її просто не бачимо. І це виглядає дуже дивно. Якщо їхнє озброєння буде лежати на плечах Лукашенка, це виглядатиме дуже цікаво. Бо у нього зараз нема ні грошей, ні можливостей нормально озброїти цих людей. Можна, звісно, видати їм автомати Калашникова, які старші за мене, з 70-х років, але я не думаю, що це відповідатиме очікуванням вагнерівців.

Навчання білоруських військових вагнерівцями © Оперативний ЗСУ

Станіслав Желіховський не виключає, що Росія руками вагнерівців може спробувати захопити Сувальський перешийок. Тим паче, що російські пропагандисти часто про це згадують:

— Справжні наміри Росія не приховує, також про це говорять самі найманці та генералітет РФ. Так днями генерал-полковник Андрій Картаполов в ефірі пропагандистського медіа заявив, що вагнерівці були перекинуті до Білорусі не лише для навчання білоруських військових. Він звернув увагу на Сувальський перешийок і сказав, якщо щось станеться, то ударні сили готові зайняти цей невеликий коридор протягом кількох годин. І, за його словами, ця операція швидко і спокійно. Тобто прямим текстом ідуть погрози, що навчання є прикриттям намірів РФ контролювати цей регіон, а також тримати у напрузі Польщу та балтійські країни, щоб у випадку чого здійснити різного роду провокації. Я хочу нагадати, що Сувальський перешийок — це територія, яка знаходиться навколо Сувалок, Августова та Сейн, де проходить майже 100-кілометровий польсько-литовський кордон. І саме цей перешийок з'єднує територію країн Балтики з Польщею та іншими членами НАТО і водночас відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ. Зрозуміло, що цей регіон Північноатлантичний альянс розглядає як один із потенційно найнебезпечніших. Адже саме відрізання цього перешийку може спричинити окупацію країн Балтії.

Білоруський та російський диктатори AFP - PAVEL BYRKIN

Ще одна задача вагнерівців у Білорусі — це, власне, контроль самопроголошеного президента країни, певен експерт-міжнародник Желіховський:

— Група «Вагнера» може виконувати ще роль жандарма у Білорусі. Якщо дії Лукашенка не будуть відповідати інтересам Кремля, то я не виключаю, що може відбутись похід вагнерівців на Мінськ.

Російські шпигуни у Польщі

А тим часом у самій Польщі діють російські шпигуни. Останнє затримання відбулось 10 липня. Від початку 2023 року це вже 15-й шпигун, виявлений на території Польщі.

— Затримано ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами. Росія систематично надсилала йому винагороду, — заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінський.

Затриманий виявився громадянином України, повідомила Національна прокуратура. На території Польщі він перебував з 2019 року.

— Російська шпигунська мережа в Польщі руйнується як картковий будиночок. Завдяки наполегливій роботі слідчих з Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки було затримано вже п’ятнадцятого члена цієї мережі, — наголосив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

Польські спецслужби у середині березня 2023 року заявили, що ліквідували російську шпигунську мережу. Метою її діяльності були диверсії на залізницях країни.

— Наскільки ситуація є небезпечною для Польщі? Враховуючи те, що вони збирались підірвати ешелони зі зброєю та гуманітарною допомогою для України, то, звісно, це є серйозною проблемою. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 15 осіб. Їхня діяльність була зосереджена на сході країни. Встановлювались різні прилади для шпигунського стеження, приховані камери. І от нещодавно з'ясувалось, що вони планували підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України. Хоча ще в березні їхньою задачею була оцінка, наскільки коаліція країн, які підтримують України, дотримуються своїх обіцянок і наскільки реалістично виглядає допомога. А найкраще це можна було побачити на залізничних вузлах, які проходять через Польщу. І вже власне ця інформація, припускалось, могла бути використана для диверсій. Але хочеться сказати, що також ці люди вели пропагандистську діяльність, зокрема, розпалювали ворожі настрої, — розповідає Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник та кандидат політичних наук.

А от білоруський журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич певен, що загрози для Польщі з боку шпигунів нема:

— Ми бачимо, що польські спецслужби працюють дуже добре, вони тримають під контролем ситуацію. Звісно, Росія хотіла б дестабілізувати ситуацію. Але якщо вона це не зробила за 1,5 роки війни, то я не бачу можливості їй це зробити зараз. Мені взагалі дивно, як це все було зібрано в одну певну структуру, яка дала такі задачі, як підрив потягів і зупинку поставок зброї та гуманітарною допомоги для України.

Польща не сама

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус AP - Stephanie Scarbrough

На фоні всього, що відбувається довкола Польщі, — навчання вагнерівців, погрози з боку Путіна, діяльність шпигунів — партнери підтримують Варшаву. Зокрема, Берлін. Німеччина заявила, що прийде на допомогу у випадку потенційного нападу вагнерівців на Польщу із сусідньої Білорусі.

— Там, де польським партнерам потрібна підтримка, вони її отримають. Вони — партнери по НАТО і надійні союзники по НАТО, тому можна з упевненістю сказати, що ми готові. Ми всі разом, завжди в найтіснішій координації, не тільки коли ми фізично зустрічаємося на рівні міністрів оборони, а й в інших випадках. Там, де наші польські друзі потребують підтримки, якщо станеться найгірше, вони її отримають, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.