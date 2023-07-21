Росіяни, які тікають від війни, відтепер мають право на притулок у Франції

Рішення суду

Французький імміграційний суд ухвалив відповідне рішення 20 липня. Згідно з ним громадяни РФ, які відмовляються від участі у війні проти України, можуть перетендувати на статус біженців. Отримати його можуть і ті, які ухиляються від мобілізації, і дезертири.

Росіяни, які тікають від війни, можуть претендувати на притулок у Франції

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Приводом для такого рішення Суду стала заява громадянина РФ з Дагестану, який живе у Франції з 2019 року. У зверненні він стверджував, що у разі повернення додому в Росію йому загрожує мобілізація, а також переслідування з боку батька, який є членом екстремістського руху.

Заявнику суд відмовив, втім, у відповідь на його запит проголосив умови, за яких росіяни можуть претендувати на притулок.

Згідно з доктриною, статус біженця може бути надано особі, якій загрожує переслідування або покарання за відмову від проходження військової служби у разі збройного конфлікту. Рішення пояснили тим, що участь у бойових діях може припускати скоєння воєнних злочинів чи причетність до них.

Суд взяв до уваги низку міжнародних розслідувань про військові злочини, скоєні російськими військами в Україні. Також на підставі міжнародних джерел суд констатує, що в Росії «неможливо уникнути військової служби в період часткової мобілізації, проходячи альтернативну службу» і що сам процес мобілізації був пов'язаний з численними порушеннями. Також французький суд зазначає, що мобілізація в Росії носить широкий характер, досі триває, а ухилянтам загрожує кримінальне переслідування та покарання, яке посилено нещодавно прийнятими в РФ законами.

На захист можуть претендувати людина, яка надала докази того, що вона «дійсно підлягає військовому обов'язку в рамках часткової мобілізації чи примусового вербування».

Щоб претендувати на притулок, однієї приналежності до військового резерву недостатньо. Тобто росіянин, щоб отримати у Франції притулок, має надати державним органам повістку від військомату в РФ.