Попри шантаж та ракети РФ: Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди
Систематична блокада руху кораблів з українським зерном, обстріли портів, вихід із зернової угоди, а тепер ще й прямі погрози бити ракетами по суднах, під яким би прапором вони не йшли. РФ продовжує використовувати необхідний багатьом країнам хліб, як засіб у війні. Україна ж нарощує зусилля, щоб запобігти продовольчій кризі.
Опубліковано:
Про свій вихід із зернової угоди Росія заявила 17 липня. Про це сповістило МЗС країни-агресора.
«Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря і розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня», — йдеться у тексті.
► Читайте також: Росія офіційно відмовилася продовжувати зернову угоду
І якби ж тільки відкликали гарантії. Але де там. Слідом за виходом із зернової угоди, від росіян посипалися прямі погрози. Так, зокрема, міноборони РФ заявило, що вважатиме всі судна, які прямують в українські порти, перевізниками вантажів військового призначення. А себто мішенями для російських ракет.
Розстрілювати кораблі із хлібом, коли деякі країни-імпортери знаходяться на межі голоду? Здавалося б дикість. Але минулі кілька днів вчергове довели, що сумніватися у намірах Кремля не доводиться. Так, вже наступного дня після виходу із зернової угоди, росіяни вдарили по портах Одеси та Чорноморська.
«Росія вкотре вдалась до обстрілів об’єктів портової інфраструктури та зернових терміналів Одеси та Чорноморська, які були задіяні в функціонуванні “зернового коридору”. У порту Чорноморська були знищені 60 тис тонн зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому», — написав міністр аграрної політики Микола Сольський.
А розвідка Великої Британії вже зробила невтішні висновки щодо найближчого майбутнього — там вважають, що Чорноморський флот РФ докладе максимальних зусиль для зриву усіх торговельних операцій.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MoP1pB2Npx
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Vmve0bMlM4
► Читайте також: Володимир Зеленський: Україна готова продовжити постачання зерна навіть без участі РФ
Мінімізувати ризики
Попри російські потуги заблокувати рух кораблів Чорним морем, Україна не має наміру припиняти постачання зерна. Про це, зокрема, в ексклюзивному інтерв'ю «Тайм» заявив голова українського МЗС Микола Кулеба:
Ми готові піти на будь-який ризик... Я думаю, що наше послання світові просте: Росія нам не потрібна
Але й свідомо наражати кораблі на небезпеку також ніхто не збирається. Так, судна можуть перенаправити маршрутами, що пролягають через територіальні води Румунії та Болгарії.
— У нас насправді є альтернативні маршрути. Вони існують з минулого року, буквально з другого місяця війни (повномасштабного вторгнення. — Ред.). Частина зерна в нас пішла через Дунай, через румунські канали, через територію Румунії, через порт Констанца, за що ми вдячні всім румунам: і бізнесу, і румунському уряду. Йдеться про те, щоб розвивати далі ці маршрути і спрощувати. Це те, що ми постійно робимо, то це не є якась новина, що зараз хтось щось знайшов або придумав, — пояснює Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Самі румуни також із розумінням ставляться до ситуації, каже експерт-аналітик та консультант з питань торгівлі зерном Румунського фермерського клубу Цезар Георге. Мовляв, якщо у твого сусіда проблема, то логічно, якщо ти робиш усе можливе, щоб йому допомогти:
— Легко використовувати територіальні води Румунії та Болгарії. Єдине, на що це може вплинути — вартість. Тому що ви не можете йти по прямій лінії між Одесою і Стамбулом, і вам доведеться робити обхідний шлях вздовж берегової лінії Румунії та Болгарії. Це буде додатковими витратами. Припустимо, що це буде близько 7-8 доларів плюс за тонну.
Окрім того, свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами у зв’язку з блокуванням Росією Чорноморської зернової ініціативи запропонувала й Хорватія.
«Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу... Хорватія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», — заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.
Альтернативні маршрути — не панацея
Подібна співпраця ведеться й з багатьма іншими країнами, зауважує Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський:
— Насправді, усі можливості, які зараз є, бізнес знайшов ще минулого року і там, де є економічний зміст, він їх використовує. Це стосується портів різних країн. Наприклад, в нас є балтійські порти, і не тільки, які знаходяться в Польщі, також данські використовуються українським бізнесом, українськими аграріями. Також у нас є литовські, латвійські порти, також північні — у Німеччині, в Нідерландах, південні, ті, що зручні для того, щоб вивезти зерно з України, — у Хорватії, Словенії і далі на Адріатичному морі.
Здавалося б, що може бути ще простіше — транспортуйте собі зерно альтернативними напрямками без російського шантажу і загроз та й по всьому. Але зробити це так просто неможливо. По-перше, тому що ці маршрути фізично не здатні впоратися з обсягами одеських та миколаївських портів, наголошує Міністр аграрної політики та продовольства України.
Про це ж, зокрема, на прикладі найбільшого порту Румунії, та й взагалі всього чорноморського регіону, у місті Констанца говорить і експерт-аналітик та консультант з питань торгівлі зерном Румунського фермерського клубу Цезар Георге:
— Румунія повинна була експортувати в цьому сезоні 22-23 мільйони тонн товарів. Припустимо, що Україна, скажімо, має намір переправити через Румунію до того, як закінчиться цей коридор, 27 мільйонів тонн. Загалом, вийшло б 50. Просто скажіть мені, як ми можемо перевезти 50 мільйонів тонн, якщо подумати і поміркувати, коли ми маємо докази того, що Констанца може опрацювати лише 25 мільйонів тонн на рік. Як це можливо? І майте на увазі, що Дунай зараз через спеку знижує рівень води, що може поставити під загрозу і баржі, і судна, що йдуть через Дунай, наприклад, судна з Рені та Ізмаїлу. Це факти, а не вигадки.
Що ж до наземного транспортування, воно до всього ще й економічно невигідне, каже експерт-аналітик та консультант з питань торгівлі зерном:
— Через Хорватію це робити неможливо через логістичні витрати. Уявіть, що ви витратили всю вартість товару на перевезення потягами. Скільки поїздів вам знадобиться, щоб покрити цю суму? Я не думаю, що ви маєте так багато. А якщо подивитися на пропускну спроможність хорватського порту? Це, порівняно із загальними обсягами, майже нічого.
Нині Україна має шукати шляхи врегулювання цих проблемних питань у співпраці із західними партнерами, наголошує міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський:
— Щоб ці маршрути запрацювали відчутно, потрібно, щоб зменшились затрати на перевезення до цих портів. Тому що це відстані, як ми з вами розуміємо, великі, і щоб був сенс ними їхати, треба певна компенсація від ЄС, як я думаю. Якби ми почали цю розмову про таку компенсацію, це могло б вирішити багато питань.