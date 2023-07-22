Попри шантаж та ракети РФ: Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

Систематична блокада руху кораблів з українським зерном, обстріли портів, вихід із зернової угоди, а тепер ще й прямі погрози бити ракетами по суднах, під яким би прапором вони не йшли. РФ продовжує використовувати необхідний багатьом країнам хліб, як засіб у війні. Україна ж нарощує зусилля, щоб запобігти продовольчій кризі.

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Про свій вихід із зернової угоди Росія заявила 17 липня. Про це сповістило МЗС країни-агресора.

«Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря і розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня», — йдеться у тексті.

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І якби ж тільки відкликали гарантії. Але де там. Слідом за виходом із зернової угоди, від росіян посипалися прямі погрози. Так, зокрема, міноборони РФ заявило, що вважатиме всі судна, які прямують в українські порти, перевізниками вантажів військового призначення. А себто мішенями для російських ракет.

Чоловіки збирають зерно для продажу на міжнародному ринку Даванау в Кано, Нігерія, п’ятниця, 14 липня 2023 р. Зупинивши знаменну угоду, яка дозволила експорт українського зерна через Чорне море, президент Росії Володимир Путін пішов на ризиковану ставку, яка може завдати шкоди відносинам Москви з багатьма її партнерами, які залишалися нейтральними або навіть підтримували Кремль під час війни в Україні. AP - Sunday Alamba

Розстрілювати кораблі із хлібом, коли деякі країни-імпортери знаходяться на межі голоду? Здавалося б дикість. Але минулі кілька днів вчергове довели, що сумніватися у намірах Кремля не доводиться. Так, вже наступного дня після виходу із зернової угоди, росіяни вдарили по портах Одеси та Чорноморська.

Наслідки ракетного удару росіян по порту Одеси {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

«Росія вкотре вдалась до обстрілів об’єктів портової інфраструктури та зернових терміналів Одеси та Чорноморська, які були задіяні в функціонуванні “зернового коридору”. У порту Чорноморська були знищені 60 тис тонн зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому», — написав міністр аграрної політики Микола Сольський.

А розвідка Великої Британії вже зробила невтішні висновки щодо найближчого майбутнього — там вважають, що Чорноморський флот РФ докладе максимальних зусиль для зриву усіх торговельних операцій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Vmve0bMlM4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2023

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Мінімізувати ризики

Попри російські потуги заблокувати рух кораблів Чорним морем, Україна не має наміру припиняти постачання зерна. Про це, зокрема, в ексклюзивному інтерв'ю «Тайм» заявив голова українського МЗС Микола Кулеба:

Ми готові піти на будь-який ризик... Я думаю, що наше послання світові просте: Росія нам не потрібна

Але й свідомо наражати кораблі на небезпеку також ніхто не збирається. Так, судна можуть перенаправити маршрутами, що пролягають через територіальні води Румунії та Болгарії.

— У нас насправді є альтернативні маршрути. Вони існують з минулого року, буквально з другого місяця війни (повномасштабного вторгнення. — Ред.). Частина зерна в нас пішла через Дунай, через румунські канали, через територію Румунії, через порт Констанца, за що ми вдячні всім румунам: і бізнесу, і румунському уряду. Йдеться про те, щоб розвивати далі ці маршрути і спрощувати. Це те, що ми постійно робимо, то це не є якась новина, що зараз хтось щось знайшов або придумав, — пояснює Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Перевалка українського зерна в порту Констанца, Румунія © RFI

Самі румуни також із розумінням ставляться до ситуації, каже експерт-аналітик та консультант з питань торгівлі зерном Румунського фермерського клубу Цезар Георге. Мовляв, якщо у твого сусіда проблема, то логічно, якщо ти робиш усе можливе, щоб йому допомогти:

— Легко використовувати територіальні води Румунії та Болгарії. Єдине, на що це може вплинути — вартість. Тому що ви не можете йти по прямій лінії між Одесою і Стамбулом, і вам доведеться робити обхідний шлях вздовж берегової лінії Румунії та Болгарії. Це буде додатковими витратами. Припустимо, що це буде близько 7-8 доларів плюс за тонну.

Офіційний представник Спільного координаційного центру ООН проводить інспекцію на борту насипного вантажного судна TQ Samsun, яке прямувало з Одеси, Україна, завантажене зерном AP

Окрім того, свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами у зв’язку з блокуванням Росією Чорноморської зернової ініціативи запропонувала й Хорватія.

«Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу... Хорватія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», — заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Альтернативні маршрути — не панацея

Подібна співпраця ведеться й з багатьма іншими країнами, зауважує Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський:

Комбайн збирає пшеницю в селі Згурівка, Україна AP - Efrem Lukatsky

— Насправді, усі можливості, які зараз є, бізнес знайшов ще минулого року і там, де є економічний зміст, він їх використовує. Це стосується портів різних країн. Наприклад, в нас є балтійські порти, і не тільки, які знаходяться в Польщі, також данські використовуються українським бізнесом, українськими аграріями. Також у нас є литовські, латвійські порти, також північні — у Німеччині, в Нідерландах, південні, ті, що зручні для того, щоб вивезти зерно з України, — у Хорватії, Словенії і далі на Адріатичному морі.

Здавалося б, що може бути ще простіше — транспортуйте собі зерно альтернативними напрямками без російського шантажу і загроз та й по всьому. Але зробити це так просто неможливо. По-перше, тому що ці маршрути фізично не здатні впоратися з обсягами одеських та миколаївських портів, наголошує Міністр аграрної політики та продовольства України.

Терміналу для зберігання зерна в Одеському морському порту AP - Kostiantyn Liberov

Про це ж, зокрема, на прикладі найбільшого порту Румунії, та й взагалі всього чорноморського регіону, у місті Констанца говорить і експерт-аналітик та консультант з питань торгівлі зерном Румунського фермерського клубу Цезар Георге:

— Румунія повинна була експортувати в цьому сезоні 22-23 мільйони тонн товарів. Припустимо, що Україна, скажімо, має намір переправити через Румунію до того, як закінчиться цей коридор, 27 мільйонів тонн. Загалом, вийшло б 50. Просто скажіть мені, як ми можемо перевезти 50 мільйонів тонн, якщо подумати і поміркувати, коли ми маємо докази того, що Констанца може опрацювати лише 25 мільйонів тонн на рік. Як це можливо? І майте на увазі, що Дунай зараз через спеку знижує рівень води, що може поставити під загрозу і баржі, і судна, що йдуть через Дунай, наприклад, судна з Рені та Ізмаїлу. Це факти, а не вигадки.

Екскаватор завантажує зерно на вантажне судно в зерновому порту в Ізмаїлі, Україна AP - Andrew Kravchenko

Що ж до наземного транспортування, воно до всього ще й економічно невигідне, каже експерт-аналітик та консультант з питань торгівлі зерном:

— Через Хорватію це робити неможливо через логістичні витрати. Уявіть, що ви витратили всю вартість товару на перевезення потягами. Скільки поїздів вам знадобиться, щоб покрити цю суму? Я не думаю, що ви маєте так багато. А якщо подивитися на пропускну спроможність хорватського порту? Це, порівняно із загальними обсягами, майже нічого.

Нині Україна має шукати шляхи врегулювання цих проблемних питань у співпраці із західними партнерами, наголошує міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський:

— Щоб ці маршрути запрацювали відчутно, потрібно, щоб зменшились затрати на перевезення до цих портів. Тому що це відстані, як ми з вами розуміємо, великі, і щоб був сенс ними їхати, треба певна компенсація від ЄС, як я думаю. Якби ми почали цю розмову про таку компенсацію, це могло б вирішити багато питань.