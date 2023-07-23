У Польщі запрацював центр для ремонту танків, які були на війні в Україні

РЕМОНТ ЛЕОПАРДІВ

У польському місті Ґлівіце запрацював центр з ремонту та технічного обслуговування німецьких танків «Леопард», які використовують українські військові на війні проти РФ.

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Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак:

— Центр капітального ремонту в Глівіце запущено! Перші два «Леопарди» вже прибули з України на завод Бумар.

Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar. pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 22, 2023

Німеччина та Польща наприкінці квітня домовилися, що ще до кінця травня у Глівіце, що у Верхній Сілезії, відкриється спільний центр з ремонту танків «Леопард». На користь цієї локації виступав і географічний фактор, а саме — близькість до українського кордону.

Навчання з ремонту танка Leopard 2 PL у Свентошуві, Польща, 31 січня 2023 року REUTERS - KUBA STEZYCKI

Нагадаємо, 20 липня міністерство оборони Німеччини оголосило про виділення нового пакету військової допомоги для України. Серед іншого, бійці ЗСУ отримають ще декілька танків «Леопард 1А5».