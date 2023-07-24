На тлі загрози з боку Білорусі Польща створює нову військовий підрозділ

У БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ

Йдеться про саперний батальйон, який буде використаний для захисту Сувальського коридору. Підрозділ базуватиметься у місті Августів.

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Як повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, батальйон належатиме до складу 15-ї Ґіжицької механізованої бригади, яка входить до складу 16-ї механізованої дивізії.

«Основним завданням батальйону буде укріплення східного муру та забезпечення т. зв Сувальський перешийок. Підрозділ в Августові буде створено в рамках Пакету зміцнення Збройних сил Польщі на 2023-2025 роки, ухваленого Радою міністрів у 2022 році, який передбачає посилення вже існуючих тактичних з’єднань на східному фланзі НАТО», — йдеться у матеріалі gov.pl.

Під час оголошення про створення нового підрозділу, Блащак закликав мешканців краю служити у Війську Польському.

Польські військові © gov.pl

Також польський міністр оборони наголосив на необхідності співпраці із військами союзних країн.

«Окрім польських вояків, сьогодні тут бачимо й союзницьких вояків, напр. Американці, британці, румуни та хорвати, які тренуються пліч-о-пліч у північно-східній частині нашої країни – у місці, важливому зі стратегічної точки зору забезпечення безпеки Польщі та всього східного флангу Північноатлантичного альянсу», — сказав він.

Маріуш Блащак © gov.pl

Раніше представники Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького відвідали Сувальський коридор щоб вивчити значення цієї місцевості з точки зору тактичного значення для Литви та Польщі.

Усі ці процеси відбуваються на тлі зростання загрози з боку Білорусі. Так після бунту Євгена Пригожина підрозділи ПВК «Вагнер», за наказом Путіна та за згодою Лукашенка передислокували до Білорусі.Там для них звели польові табори. Пізніше з'явилася інформація, що «вагнерівці» тренують солдатів білоруської армії. А вже 20 липня міноборони РБ заявило про початок спільних з найманцями навчань біля польського кордону.

Того ж дня глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак повідомив про перекидання військ до цієї частини держрубежу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про те, що його країна підтримає польських сусідів у разі нападу «вагнерівці» з території Білорусі.