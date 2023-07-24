На тлі загрози з боку Білорусі Польща створює нову військовий підрозділ
Йдеться про саперний батальйон, який буде використаний для захисту Сувальського коридору. Підрозділ базуватиметься у місті Августів.
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Як повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, батальйон належатиме до складу 15-ї Ґіжицької механізованої бригади, яка входить до складу 16-ї механізованої дивізії.
«Основним завданням батальйону буде укріплення східного муру та забезпечення т. зв Сувальський перешийок. Підрозділ в Августові буде створено в рамках Пакету зміцнення Збройних сил Польщі на 2023-2025 роки, ухваленого Радою міністрів у 2022 році, який передбачає посилення вже існуючих тактичних з’єднань на східному фланзі НАТО», — йдеться у матеріалі gov.pl.
Під час оголошення про створення нового підрозділу, Блащак закликав мешканців краю служити у Війську Польському.
Також польський міністр оборони наголосив на необхідності співпраці із військами союзних країн.
«Окрім польських вояків, сьогодні тут бачимо й союзницьких вояків, напр. Американці, британці, румуни та хорвати, які тренуються пліч-о-пліч у північно-східній частині нашої країни – у місці, важливому зі стратегічної точки зору забезпечення безпеки Польщі та всього східного флангу Північноатлантичного альянсу», — сказав він.
Раніше представники Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького відвідали Сувальський коридор щоб вивчити значення цієї місцевості з точки зору тактичного значення для Литви та Польщі.
Того ж дня глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак повідомив про перекидання військ до цієї частини держрубежу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про те, що його країна підтримає польських сусідів у разі нападу «вагнерівці» з території Білорусі.