Ризики для безпеки в Чорному морі — президент Румунії засудив удари РФ по портах на Дунаї

КОРДОНИ НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив нічну атаку російськими безпілотниками українських портів на Дунаї. РФ випустила по цих об'єктах чотири дрони, три з яких вдалося збити, але один влучив у ціль.

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Унаслідок російської атаки постраждали щонайменше четверо людей, спалахнула пожежа у сховищі зерна та пошкоджені об'єкти інфраструктури портів. Клаус Йоганніс наголосив, що активізація російських ударів ракетами та безпілотників по Півдню України серйозно загрожує безпеці всього Чорноморського регіону.

«Я рішуче засуджую нещодавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України і, отже, на глобальну продовольчу безпеку», — написав він у своєму твіттері.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня росіяни вдарили, зокрема, по місту Рені Одеської області. Воно розташоване на березі Дунаю біля самого держкордону з Румунією. Унаслідок чого були зруйновані три склади із зерном, пошкоджена ціла низка будівель у порту «Рені», сталися локальні займання.