У Греції обвалився міст, під яким люди ховалися від спеки: є жертви
Трагедія сталася поблизу грецького міста Патри. Припускають, що люди, які знаходилися у момент обвалу під мостом, могли ховатися там від палючої спеки, яка накрила Грецію останніми днями.
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Про це, зокрема, пише видання Metro. За даним журналістів у момент обвалу, під мостом перебувала група ромів, яка ховалася від спеки. Скільки саме там було людей невідомо, але з під завалів уже дістали поранених людей та тіло одного загиблого. Але припускають, що після завершення рятувальних робіт, кількість жертв може зрости.
«Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Є люди, які опинилися в пастці, але ми не знаємо точної кількості», — цитують журналісти слова одного із рятувальників.
За інформацією місцевих ЗМІ, будівництво мосту на в'їзді до Окружної дороги тривало протягом двох років. Чому саме конструкція обвалилася поки не з'ясували. А от з приводу того, чому цей момент під мостом знаходилася така велика група людей, вже є версія. Ймовірно, вони намагалися сховатися там від палючого сонця.
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Останнім часом Європу, а особливо південні країни, накрила справжня хвиля спеки. Рекордні температурні показники вже призвели збільшення кількості госпіталізованих з тепловими ударами. Окрім того, спека сприяє ще й поширенню пожеж. Зокрема, у Греції, через великий вогонь довелося евакуювати щонайменше три тисячі людей.