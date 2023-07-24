У Греції обвалився міст, під яким люди ховалися від спеки: є жертви

ВБИВЧА СПЕКА

Трагедія сталася поблизу грецького міста Патри. Припускають, що люди, які знаходилися у момент обвалу під мостом, могли ховатися там від палючої спеки, яка накрила Грецію останніми днями.

Реклама Читати продовження

Про це, зокрема, пише видання Metro. За даним журналістів у момент обвалу, під мостом перебувала група ромів, яка ховалася від спеки. Скільки саме там було людей невідомо, але з під завалів уже дістали поранених людей та тіло одного загиблого. Але припускають, що після завершення рятувальних робіт, кількість жертв може зрости.

У Греці на людей впав міст via REUTERS - INTIME

«Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Є люди, які опинилися в пастці, але ми не знаємо точної кількості», — цитують журналісти слова одного із рятувальників.

За інформацією місцевих ЗМІ, будівництво мосту на в'їзді до Окружної дороги тривало протягом двох років. Чому саме конструкція обвалилася поки не з'ясували. А от з приводу того, чому цей момент під мостом знаходилася така велика група людей, вже є версія. Ймовірно, вони намагалися сховатися там від палючого сонця.

У Греції на людей впав міст via REUTERS - INTIME

► Дивіться також: Розпечене літо у Європі: Рекордна спека провокує пожежі та загрожує зривом туристичного сезону

Останнім часом Європу, а особливо південні країни, накрила справжня хвиля спеки. Рекордні температурні показники вже призвели збільшення кількості госпіталізованих з тепловими ударами. Окрім того, спека сприяє ще й поширенню пожеж. Зокрема, у Греції, через великий вогонь довелося евакуювати щонайменше три тисячі людей.