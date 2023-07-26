Володимир Огризко: Захід боїться поразки Росії та її розвалу

ЕКСКЛЮЗИВ

Наскільки дієві європейські санкції проти Росії та Білорусі? Що буде із зерновою угодою? Чи справді вагнерівці можуть загрожувати Польщі та країнам Балтії? Чому так важливо розвивати відносини із африканськими країнами? І чому Захід так не хоче швидкої поразки Росії? Про це в ексклюзивному інтерв'ю RFI Україна із Володимиром Огризком, дипломатом, міністром закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівником Центру дослідження Росії.

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— 26 липня 2023 року посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі. Вони стосуватимуться авіації та товарів подвійного призначення. Кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк наголосив, що не буде жодних послаблень для білоруських калійних добрив, однак вже восени це питання можуть переглянути. Як ви оцінюєте ефективність санкційного тиску на Білорусь та Росію?

— Що стосується калію, тут, на жаль, ми маємо справу з таким загальним підходом Заходу — і вашим, і нашим. Тому що наші західні партнери вже давно могли б поставити і Росію, і Білорусь на економічні коліна, якби для цього була політична воля. На превеликий жаль, інтереси окремих споживачів продукції із Росії і Білорусі на Заході беруть гору над політичною доцільністю, й ухвалюються рішення, які насправді не мають того ефекту, на який треба було б розраховувати. З тих пір, коли людство винайшло гроші, йде постійна боротьба між цінностями і грошима. Дуже часто гроші перемагають цінності.

— 26 липня відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО. Одне з ключових питань — подолання кризової ситуації в Чорному морі та забезпечення сталої роботи «зернового коридору». Цей новий рівень співпраці — на рівні ради Україна-НАТО — як змінить відносини між Києвом та Північноатлантичним альянсом?

— 26 липня з'явилась інформація, що в південно-західну частину Чорного моря росіяни відправили корвет, який начебто буде перевіряти всі кораблі, які будуть йти у бік українських портів. І якщо сьогодні на цьому засіданні Україна-НАТО не буде вирішено (на момент запису інтерв'ю ще не було результатів засідання Ради Україна-НАТО, — ред.), що з боку Альянсу там будуть три корвети, які не дозволять росіянам робити все, що вони хочуть у Чорному морі, то тоді я скажу, що НАТО-таки існує як структура. Якщо ж вони будуть констатувати лише те, що Росія робить, тоді я не знаю, для чого ця рада, для чого тоді ці зустрічі. Хіба що для того, щоб констатувати свою власну некомпетентність і безсилля. Такі підходи мені здаються абсолютно непродуктивними. І нам тоді не залишиться нічого іншого, як відповідати дзеркально у разі провокацій Росії відносно цих кораблів (в оприлюдненій заяві за підсумками Ради Україна-НАТО йдеться про те, що Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні й ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Також Північноатлантичний альянс посилить розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, — ред.).

Судно TQ Samsun стоїть на якорі у Чорному морі біля входу у Босфорську протоку. 19 липня 2023 року AP - Sercan Ozkurnazli

— Власне, наступне моє питання і було про заяву британської розвідки про те, що після зриву зернової угоди Росія готова перехоплювати комерційні судна, які йдуть до України. Як зміниться безпекова ситуація у Чорному морі — які ваші прогнози?

— Робити прогнози — справа невдячна, але факт є той, що три члени НАТО — це чорноморські країни — Туреччина, Болгарія і Румунія. Їхній сукупний флот у рази переважає російський. І якщо вони дозволять, щоб російський корвет керував ситуацією у Чорному морі, вони розпишуться у власній безпорадності. Дуже простий висновок, який лежить на поверхні. Мені здається, це буде ляпасом для всього НАТО, якщо Росія буде безкарно робити те, що вона хоче. У наших Збройних сил не залишиться нічого, як використовувати дрони та ракети, щоб ці корвети пішли за відомою адресою, за якою вже сходила «Москва» (13 квітня 2022 року внаслідок удару українською протикорабельною ракетою «Нептун» крейсер російського чорноморського флоту «Москва» потонув, — ред.).

Крейсер «Москва»: вид до його затоплення внаслідок влучання української ракети AP - Darko Vojinovic

— Після припинення дії зернової угоди Реджеп Ердоган заявив, що Росія має певні очікування від західних країн, і закликав Захід вжити певних заходів, щоб відновити рух збіжжя зерновим коридором. Якими можуть бути, якщо це взагалі можливо, поступки для Росії, яка сама ж вийшла із зернової угоди, а тепер диктує свої умови?

Зерно, яке перевозили у рамках зернового коридору AP

— Це типовий підхід російської агресивної дипломатії, коли вона ставить умови і вимагає, щоб інші партнери на них приставали. Я думаю, це треба ігнорувати. І тут дуже шкода, що Ердоган продовжує грати і вашим, і нашим, звичайно, на цьому заробляючи. Але це лише пропозиції, хай він їх висуває. А ми повинні керуватися власними національними інтересами. І я думаю, що жодних поступок агресору ми не повинні робити.

— Ще одна тема, за якою всі уважно стежать, — це вагнерівці у Білорусі. Які нині загрози існують для Польщі та країн Балтії? Наскільки серйозно можна ставитись до останніх заяв Лукашенка про те, що найманці ПВК «Вагнера» збираються на Варшаву та Жешув.

Вагнерівці тренують білоруських військових біля кордонів Польщі © Міноборони Білорусі

— Нам треба реально оцінювати те, що там відбувається, і, скажімо так, не продовжувати російські безглузді наративи. Для того, щоб кудись із чимось іти, треба мати з чим іти. Вони поїдуть на своїх вантажівках на Жешув? Для цього треба бути щонайменше відповідним чином підготовленими — маю на увазі, екіпірованими: мати зброю, мати все те, що необхідно для прориву щонайменше польського кордону. З іншого боку, хіба це реалістично, що вони нападають на країну НАТО? Давайте будемо дивитись на ці речі з іншої точки зору і не підхоплювати цю чергову російську психологічну операцію. Так, вагнерівці можуть влаштувати якусь локальну провокацію на кордоні: робити якусь імітацію руху і не більше, бо такими силами кудись виступати — це просто смішно.

— Путін під час нещодавнього засідання Радбезу РФ знову заявив про наміри Польщі загарбати Західну Україну. Чи може нова-стара пісня очільника Кремля справді вбити клин у відносини між Україною та Польщею? Які наміри Москви?

Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Київ, червень 2023 року AP - Efrem Lukatsky

— Давайте дивитись на ці речі не з точки зору зовнішніх моментів, бо ніяких клинів Росія вбивати не зможе, виходячи з абсурдності всього того, що там говорять. Я думаю, що ні поляки, ні українці, ні литовці, ні будь-хто інший, кого вони записують у нові загарбники України, на це серйозно не реагують. Але ми не повинні забувати, що є внутрішня російська аудиторія, якій треба весь час підкидати щось таке, щоб її розважало, — щонайменше в межах того ідіотизму, який влада пропонує людям. Тому це виключно внутрішня російська адреса цієї інформації для того, щоб вкотре сказати: «ви ж бачите, насправді нашу Україну (бо вони ж її вважають своєю) хочуть вкотре загарбати прокляті поляки і Захід в цілому, тому ми повинні продовжувати нашу священну боротьбу за святую Русь». Це десь приблизно той, так би мовити, напрямок, який подавали і будуть подавати для російського населення.

— Молдова 26 липня заявила, що висилає 45 осіб з посольства РФ, — як дипломатів, так і технічних співробітників. Як зміниться ситуація після цього?

— Ви вжили слово «дипломати». Я думаю, що це творче перебільшення. Там дипломатів якщо і набереться на пальцях однієї руки, то буде добре. А все інше — це спецслужби, це розвідки, які там присутні лише для того, щоб дестабілізовувати ситуацію, знімати інформацію з урядових структур і так далі. Те, що Молдова зважилась на цей крок, означає, що ці представники спецслужб Росії зайшли надто далеко, тому вони повинні залишити територію Молдови. Тим більше, що в дипломатії працює, як ніде, принцип взаємності — скільки у тебе дипломатів, стільки й у мене. У Молдови у Москві якщо і набереться півтора десятка людей, то це буде добре. А тут іде мова про сотні. Тому висилка такої великої кількості шпигунів — це приведення оцих взаємин до якоїсь певної пропорції. Хоча я не думаю, що там зараз прийдуть до паритету. Але бодай на порядок буде зменшена кількість цих спецслужбістів, які користуються дипломатичним паспортами. А якщо давати політичну оцінку, то це означає, що Молдова робить речі, які її реально наближають до позиції Заходу, які мають продемонструвати ЄС, що вона саме з цього боку, і те, що її часто вважали країною, яка «і на Схід, і на Захід», то цей період закінчився. Це означає, що Кишинів ухвалив остаточне рішення йти і в бік Європейського союзу, і колись в бік НАТО. Тому це політичний сигнал для Брюсселя, що «ми обираємо остаточно європейський вектор нашого розвитку».

— Як загалом ви оцінили би результати саміту у Вільнюсі і, власне, що можна очікувати від вашингтонського саміту — чи може йти мова про членство України у НАТО? Яким є шлях Києва до Північноатлантичного союзу?

Вільнюський саміт і його учасники © AP

— Питання риторичне, тому що ми не знаємо, коли Україна вижене російські війська зі своєї території, а це є ключовою передумовою для того, щоб нас запросили до НАТО. Бо всі інші варіанти неприйнятні для нас, тому що це означатиме, що ми погоджуємося на мир ціною поступок наших українських територій. Тому це дуже складна задача, бо пропозиція, щоб ми вступали в НАТО частинами, я думаю, жодним чином не буде підтримана українським суспільством. А досягти повної перемоги над російським звіром буде доволі важко без належної підтримки з боку Заходу. А така підтримка, на превеликий жаль, йде дуже порційно, дуже повільно і дуже неоковирно. Це наштовхує на думку, що на Заході не хочуть швидкої поразки Росії, на Заході бояться цієї поразки, тому що вважають, що вона стане причиною не лише зміни путінського режиму, але й можливого розвалу Росії. А до цього наші західні партнери психологічно не готові. Тому питання про наше просування до НАТО, воно зависає, бо від нашої перемогою багато що залежить, а Захід поки що не готовий до того, що Росія повинна програти. Формула «Україна повинна виграти, а Росія не повинна програти» означає, що теперішня ситуація може тривати дуже довго.

— Видання «Політіко» заявило, що Україна отримає винищувачі Ф-16 не раніше весни, бо, мовляв, досі не затверджені плани навчання пілотів. У чому, на вашу думку, справжня затримка?

Винищувач Ф-16, Литва, 4 липня 2023 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

— Я не є військовим експертом, тому складно давати оцінки, коли і як швидко можуть підготуватись українські пілоти. Але у нас достатньо кваліфікованих військових пілотів, які здатні доволі швидко навчитися. Питання, безумовно, є в логістиці, технічних моментах, бо це не просто сам по собі літак, це ціла інфраструктура. Але, мені здається, ці питання технічно можна швидко вирішувати, якщо є політична воля. А якщо її нема, тоді нам будуть розповідати, що це триватиме місяцями. А політичної волі немає, тому що Захід боїться розвалу Росії. І в цьому проблема.

— Дмитро Кулеба у рамках третього турне країнами Африки вперше в історії дипломатичних відносин планує відвідати Ліберію. Наскільки такі візити до африканських держав можуть змінити їхні симпатії до Путіна?

— Тут ситуація для нас є справді дещо складною. Тут ми повинні повернутися ще до періоду Радянського Союзу, коли СРСР для того, щоб насаджувати свої прокомуністичні чи соціалістичні режими, робив все для того, щоб купувати місцеві еліти, щоб навчати в СРСР студентів, які потім ставали міністрами, президентами і таке інше. І це тривало десятиліттями. Я вже не кажу про те, що Росія купувала деякі режими в Африці, робила їх економічно залежними від себе. Давайте не будемо забувати і про головорізів з «Вагнера», які підтримували ті чи інші такі ж самі режими в Африці. Це все створювало відповідну атмосферу. Тому протидіяти цьому відразу і дуже сильно важко, але не неможливо. Тому я думаю, що такі візити є потрібними, вони будуть поступово змінювати підходи. Але я би не чекав, що це відбудеться надто швидко. Попередні десятиліття Росія робила все, щоб закріпитися на африканському континенті. Але наш аргумент в цьому плані може бути надзвичайно простим. Він полягає в тому, що, хоча африканські країни справді звинувачують колишні метрополії в усіх своїх бідах, сьогоднішня Росія є сучасною колоніальною метрополією, яка веде війну за відновлення колоній. І те, що відбувається сьогодні в Україні, — це типовий приклад цієї колоніальної війни метрополій проти своїх колишніх колоній. Тому нам треба просто пояснювати, що віра африканських країн у те, що Росія — це благо, є помилковою, що це насправді лише прикриття для того, щоб продовжувати агресивну політику. І в інтересах країн Африки не домагатися поступок з боку України, а говорити Росії про те, що її політика є загрозою. Це складна робота, але, повірте, в дипломатії немає нічого неможливого.

— Те, що 38 із 54 африканських країн не будуть представлені на саміті Росія-Африка, який відбудеться 27-28 липня у Санкт-Петербурзі, є свідченням того, що вже почали відбуватись зміни у ставленні до Росії?

— Я бачив цю статистику. Так, начебто це не на користь Росії. Хоча там йдеться не лише про президентів, але й про прем'єр-міністрів, міністрів і таке інше. Тобто тренд є, але він поки що ще не переконливий. Потрібно працювати, і в цьому контексті візити нашого міністра закордонних справ до Африки, це справа потрібна. Я думаю, що у підсумку спільно з нашими західними партнерами ми зможемо переконати керівників африканських країн в тому, що грати на боці Кремля, — це фактично шкодити самим собі, бо в кінцевому підсумку Росія зазнає поразки, і її потенційні чи можливі союзники опиняться в дуже скрутній політичній ситуації.

— Якби ви ще оцінили ситуацію із ПАР: то вони запрошують Путіна на саміт БРІКС, попри ордер МКС на його арешт, то очільник Кремля уже не їде. Водночас мін'юст ПАР попросив видати ордер на арешт російського президента. Яка справжня природа цих гойдалок?

— Справжня природа полягає у тому, що, крім Росії, є й інші глобальні гравці, які можуть підказати владі тієї чи іншої африканської країни, що станеться в разі, якщо... Я думаю, так і сталось.

— Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Водночас Міжнародний олімпійський комітет заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Це певна проросійська позиція чи просто бізнес — і до політики це не має жодного стосунку?

— Хто керує МОК? Як довго? У цьому криється відповідь (німець Томас Бах очолює Міжнародний олімпійський комітет з 2013 року, — ред.). Те, вони ухвалюють таке рішення, воно не є остаточним. Тому що в кінцевому рахунку спортсмени з цих країн можуть не отримати в'їзної візи. І на тому все рішення МОК можна буде залишити хіба що для історії.