Молдова скорочує кількість працівників російського посольства

дипломатичний скандал

Молдова висилає 18 дипломатів і 27 працівників техперсоналу посольства в Кишиневі. Залишаться 10 дипломатів і 15 співробітників техперсоналу. Таке рішення молдовська влада ухвалила після скандалу в медіа навколо шпигунського обладнання на даху будівлі російської амбасади.

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Уряд Молдови офіційно повідомив про скорочення акредитованих в країні дипломатів: «Це було принципове рішення», — заявив молдовський прем'єр-міністр.

26 липня посла Росії Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови, там він отримав припис скоротити штат дипломатичних представництв РФ у країні.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску сказав, що рішення покликане зменшити кількість людей, які працюють на дестабілізацію ситуації в Республіці Молдова.

Зі слів міністра, країна тривалий час була обʼєктом певних ворожих дій та політики з боку Росії і ці дії частково відбувались через російське посольство.

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Російський посол заявив що антени на даху амбасади встановили ще наприкінці 90-х років під час будівництва, а останнім часом відбулась їхня заміна на сучасну техніку. Не обійшлось і без погроз, Васнєцов попередив Молдову про «очевидні заходи у відповідь».

24 липня видання Jurnal TV і The Insider опубілкували розслідування, в якому йдеться, що на даху посольства Росії в Кишиневі зросла кількість електронних засобів стеження. Ці засоби, зауважують журналісти, можуть використовуватись для прослуховування молдовських політиків. Видання також звертає увагу, що з кожним роком кількість супутникових тарілок зростає, а на дах посольства регулярно піднімаються співробітники російських спецслужб.